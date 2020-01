Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Évről évre többet költ a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda "kormányzati kommunikációra". 2020 végére a végösszeg a 133 milliárd forintot is meghaladhatja. Évről évre többet költ a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda "kormányzati kommunikációra". 2020 végére a végösszeg a 133 milliárd forintot is meghaladhatja. 2020. január. 20. 06:30 Csaknem 100 milliárdot költhetett Rogán Antal tárcája kormánypropagandára Egy nem nyilvánosan meghirdetett kampányesemény előtt kaptuk el Dézsi Csaba Andrást, a Fidesz győri polgármesterjelöltjét. 2020. január. 20. 19:02 Dézsi nem fog Borkai után nyomozni Négy megyében maradt életben a köd miatti figyelmeztetés 2020. január. 20. 05:31 Az ország nagy részéről ma eltűnik a köd A súlyemelő szövetség elnöke szerint tönkre akarják tenni a sportágat a doppingvádakkal. 2020. január. 19. 19:45 Aján Tamás: egyéni érdekek állnak a támadások mögött Harminc éven belül eltűnhetnek a globális hőmérséklet emelkedése miatt. 2020. január. 20. 20:43 A Pireneusok gleccserei halálra vannak ítélve A színpadon, fellépés közben vesztette életét egy 71 éves amerikai folkzenész, David Olney. ","shortLead":"A színpadon, fellépés közben vesztette életét egy 71 éves amerikai folkzenész, David Olney. 2020. január. 20. 10:37 Kiment a színpadra, majd elnézést kért, és meghalt Könnyen lehet, hogy a Facebook eltemeti a másfél évvel ezelőtt bemutatott IGTV-t, az Instagramból ugyanis kivették a gombot, amellyel közvetlenül el lehet érni a hosszabb videókat. 2020. január. 20. 09:03 Önnél megvan még? Kivesznek egy gombot az Instagramból A Qualcomm Indiában mutatta be a közép- és belépőszintű mobilokba szánt három új processzorát. Állítják, nem csak az indiai piacra készülnek velük. 2020. január. 21. 11:03 Nagyobb erő az olcsó androidos telefonokban: három új processzort mutatott be a Qualcomm