Március 20-án jelenik meg a Pearl Jam új, Gigaton című albuma. A zenekar utoljára 2013-ban adott ki lemezt, a Lighting Boltot, úgyhogy a rajongók már nagyon várják, mivel rukkolnak elő Eddie Vedderék.

A most bemutatott beharangozó dal, a Dance Of The Clairvoyants elég ígéretes albumot vetít előre. A funkos számot ráadásul július 15-én Budapesten is hallhatjuk majd minden bizonnyal élőben is.

