A Google ismét elkészített néhány alkalmazást, amelyeket kifejezetten a mobilfüggőség leküzdéséhez találtak ki. Mobilfüggő? Jött három új app, amikkel kezelheti magát A halálos áldozatok száma már legalább hat, és kiderült, hogy a magas lázat, légzési nehézséget és tüdőgyulladást okozó kór emberről emberre is terjed. Több repülőtéren ellenőrzik az érkező utasokat, az Egészségügyi Világszervezet szerdára rendkívüli tanácskozást hívott össze. A kezdődő járvány a legrosszabb időben üti fel a fejét, a kínai újév napjaiban ugyanis százmilliók kelnek útra. A lehető legrosszabbkor támad a rejtélyes új vírus A beteg tartósan ágyban feküdt, pelenkát kellett viselnie, és segítséget sem tudott hívni. Négy év börtönt kapott a férfi, aki Down-szindrómás testvére halálát okozta Felbolygatná a kereseti és jövedelmi viszonyokat a minimálbér és a garantált bérminimum egységesítése. Hátránya is lenne a minimálbér és a bérminimum egységesítésének A költségeket a brit és a kanadai adófizetők állják. Mennyibe kerül a hercegi család 24 órás őrzése Kanadában? Washington államban mutatták ki. Az Egyesült Államokban is megjelent a kínai koronavírus