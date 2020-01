Az In Flames 1990-ben alakult Göteborgban, és a dallamos death metal egyik megteremtőjeként vált világhírűvé. 13 stúdióalbumot adtak ki, amik több millió példányban keltek el, számtalan sikeres világ körüli turnén zúzott már Svédország vezető metálegyüttese.

A kezdetek dallamossága egyedi hangzásvilággá fejlődött, amely lemezeiken is megmutatkozott, különösen az A Sense of Purpose', a Sounds of a Playground Fading, a Siren Charms anyagokon, vagy legújabb albumukon, az I, The Mask-on, amelynek felvételei Los Angelesben zajlottak, a többszörös Grammy-jelölt producer, Howard Benson közreműködésével. Az eredmény: slágerlista első hely az amerikai rocklistán, valamint Svédországban és Ausztriában, és második hely Németországban.

A világszerte kedvelt banda már olyan zenekarokkal turnézott, mint a Judas Priest, az Avenged Sevenfold vagy a Disturbed, miközben hatással voltak a mai népszerű rock- és metálelőadókra.