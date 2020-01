Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d30b1518-2ecb-42f3-9682-7a9c212a6bd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Feltehetően gázszivárgás miatt vesztették életüket. Az elhunytak közt gyerekek is vannak.","shortLead":"Feltehetően gázszivárgás miatt vesztették életüket. Az elhunytak közt gyerekek is vannak.","id":"20200121_nepal_hotelszoba_turista_gazszivargas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d30b1518-2ecb-42f3-9682-7a9c212a6bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c69c354-53aa-4a14-a746-9edbd3f81f9b","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_nepal_hotelszoba_turista_gazszivargas","timestamp":"2020. január. 21. 14:50","title":"Nyolc turista halt meg egy nepáli hotelszobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Már az Európai Néppárt belső egységét veszélyezteti a magyar kormánypárt kizárása körül kialakult vita, éppen ezért egyre több képviselő szabadulna Orbán Viktortól – értesült a hvg.hu. A Fidesz maradása mellett érvelők sem maradéktalanul elégedettek, a francia delegáció szerint a bölcsek tanácsának jelentéséből okulnia kell mindkét félnek, és megoldást kell találni a nézeteltérésekre. Az EPP vezetése azonban még mindig nem döntötte el, szavaznak-e a februári választmányon a Fidesz sorsáról. ","shortLead":"Már az Európai Néppárt belső egységét veszélyezteti a magyar kormánypárt kizárása körül kialakult vita, éppen ezért...","id":"20200121_neppart_fidesz_kizaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83696ce-0780-4aa5-92ba-0370e3381efd","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_neppart_fidesz_kizaras","timestamp":"2020. január. 21. 11:20","title":"„A néppárti frakció 75-80 százaléka kész kitenni a Fideszt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d920fea2-a1d3-4961-951b-1b16df0d98ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester maga kezdeményezte, hogy távolítsák el Pokorni József nevét a II. világháború áldozatainak névsorából. ","shortLead":"A polgármester maga kezdeményezte, hogy távolítsák el Pokorni József nevét a II. világháború áldozatainak névsorából. ","id":"20200120_pokorni_zoltan_nagyapa_turulszobor_xii_kerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d920fea2-a1d3-4961-951b-1b16df0d98ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd60450-38d0-4be3-964d-b8467574b58c","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_pokorni_zoltan_nagyapa_turulszobor_xii_kerulet","timestamp":"2020. január. 20. 22:25","title":"Levették Pokorni nyilas nagyapjának nevét a XII. kerületi turulszoborról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb27d5f-2e9e-4905-b9b9-4750f003464f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Oscar-jelölt filmek, izgalmas történetek az idei Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon. Egy csokorra való ajánlót gyűjtöttünk össze a szerintünk legizgalmasabbnak ígérkező filmekről. ","shortLead":"Oscar-jelölt filmek, izgalmas történetek az idei Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon. Egy csokorra való...","id":"202003_dokufilmfeszt_valobb_vilagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bb27d5f-2e9e-4905-b9b9-4750f003464f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea7f594-e850-48db-83ab-f1448b51d7f9","keywords":null,"link":"/360/202003_dokufilmfeszt_valobb_vilagok","timestamp":"2020. január. 20. 15:00","title":"Egészen elképesztő történetek a budapesti dokufilmfesztiválon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1750a3e1-6581-48a3-a384-d985863e72c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet egyik alapítója és legfőbb ideológusa, Amír Mohammad Abder-Rahmán al-Maula asz-Szalbi vette át a meggyilkolt Abu Bakr al-Bagdadi helyét a csoport élén friss hírszerzési értesülések szerint – írta a The Guardian című brit napilap.","shortLead":"Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet egyik alapítója és legfőbb ideológusa, Amír Mohammad Abder-Rahmán al-Maula...","id":"20200121_iszlam_allam_uj_vezere_al_bagdadi_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1750a3e1-6581-48a3-a384-d985863e72c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0e63b6-687c-4707-bd74-40ed4ab50512","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_iszlam_allam_uj_vezere_al_bagdadi_utan","timestamp":"2020. január. 21. 09:38","title":"Megvan az Iszlám Állam új vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d15bdd3-e717-4552-a341-6ca8a95695fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei véglegesítette azoknak a készülékeknek a listáját, amelyek megkapják az EMUI 10 felhasználói felületet.","shortLead":"A Huawei véglegesítette azoknak a készülékeknek a listáját, amelyek megkapják az EMUI 10 felhasználói felületet.","id":"20200121_huawei_emui_10_felhasznaloi_felulet_android_10","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d15bdd3-e717-4552-a341-6ca8a95695fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c426a88c-056f-4287-b8cf-05ff95b9b807","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_huawei_emui_10_felhasznaloi_felulet_android_10","timestamp":"2020. január. 21. 10:03","title":"Huawei telefonja van? Készüljön, ezek a mobilok kapják meg a Huawei új felületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elméletileg 466 millió forintért vettek orvosi eszközöket, gyakorlatilag 101 milliót költöttek rájuk. A különbség egy offshore cég számláján landolt.","shortLead":"Elméletileg 466 millió forintért vettek orvosi eszközöket, gyakorlatilag 101 milliót költöttek rájuk. A különbség...","id":"20200121_jogeros_itelet_olaf_orvosi_eszkozok_offshore_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b33928-fc1d-432c-9aed-2905e4a10df2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_jogeros_itelet_olaf_orvosi_eszkozok_offshore_ceg","timestamp":"2020. január. 21. 11:38","title":"Jogerős ítélet született egy OLAF-jelentésből indult ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f56efe-5ee5-4303-af0e-b070205eb759","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Azt mondják, zseniális volt a humora. Hogy szerette az életet. Koreográfiákat látott a hétköznapi történésekbe. Mélyen elkötelezett líraisága a mai napig lenyűgöző. Federico Fellini ma ünnepelné a 100. születésnapját, és ebből az alkalomból hét magyar filmrendező osztotta meg velünk a vallomását arról, hogy milyen hatást gyakoroltak rá Fellini filmjei. Elmondják, hogy miért rajonganak érte – vagy éppen miért nem –, és hogy szerintük kiállta-e a Maestro életműve az idő próbáját. ","shortLead":"Azt mondják, zseniális volt a humora. Hogy szerette az életet. Koreográfiákat látott a hétköznapi történésekbe. Mélyen...","id":"20200120_Felkavar_mar_az_is_ahogy_ra_gondolok__100_eves_lenne_Fellini","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24f56efe-5ee5-4303-af0e-b070205eb759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb75e59-ecfb-4496-9e1c-34ef7d3c2a46","keywords":null,"link":"/kultura/20200120_Felkavar_mar_az_is_ahogy_ra_gondolok__100_eves_lenne_Fellini","timestamp":"2020. január. 20. 20:00","title":"„Felkavar már az is, ahogy rá gondolok” – 100 éves lenne Federico Fellini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]