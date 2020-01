Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Schmidt Zoltán és Halmi Tamás érdekeltségei lettek.","shortLead":"Schmidt Zoltán és Halmi Tamás érdekeltségei lettek.","id":"20200121_radio1_best_fm_meszaros_lorinc_kore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e408103-a6e6-4a5b-9e94-774225b46cc0","keywords":null,"link":"/kkv/20200121_radio1_best_fm_meszaros_lorinc_kore","timestamp":"2020. január. 21. 16:10","title":"A Rádió 1 és a Best FM is Mészáros Lőrinc környezetéhez került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f56246-42ca-49d4-ab9b-944bb6ee909d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valóban a Xiaomi Mi 10 Próról készült képek kerültek fel a netre, úgy sok érdekes részlet derült ki a telefonról.","shortLead":"Ha valóban a Xiaomi Mi 10 Próról készült képek kerültek fel a netre, úgy sok érdekes részlet derült ki a telefonról.","id":"20200122_xiaomi_mi_10_pro_okostelefon_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46f56246-42ca-49d4-ab9b-944bb6ee909d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab984b2-eeec-4299-ad35-1d23577658a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_xiaomi_mi_10_pro_okostelefon_fotok","timestamp":"2020. január. 22. 12:03","title":"Kiszivárgott fotókon a Xiaomi új telefonja, amellyel borsot törnének a Samsung orra alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be0dcc-9391-4ebb-a08c-186374342889","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jogerős ítélet ellenére sem derül ki, mire költik a felcsúti akadémia tao-támogatásait.","shortLead":"A jogerős ítélet ellenére sem derül ki, mire költik a felcsúti akadémia tao-támogatásait.","id":"20200122_Nezne_a_vegrehajto_mire_mennek_a_felcsuti_taopenzek_csak_nem_tudja_megnyitni_a_pendriveot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74be0dcc-9391-4ebb-a08c-186374342889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f69c65-0130-454e-a062-4f329f2ef580","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Nezne_a_vegrehajto_mire_mennek_a_felcsuti_taopenzek_csak_nem_tudja_megnyitni_a_pendriveot","timestamp":"2020. január. 22. 20:29","title":"Nézné a végrehajtó, mire mennek a felcsúti tao-pénzek, csak nem tudja megnyitni a pendrive-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78ba619-7840-43f2-93fb-df19a82b0cad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Négy román súlyemelő is megbukott az ismét elvégzett vizsgálatokon. 