Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5218161b-bc90-4e7b-afc9-d9a72c407a2c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A szakszervezet nem elégedett a nyolc százalékos emeléssel, még tárgyalási alapként sem tud rá tekinteni.","shortLead":"A szakszervezet nem elégedett a nyolc százalékos emeléssel, még tárgyalási alapként sem tud rá tekinteni.","id":"20200121_Megalazo_beremelesi_javaslatot_tett_munkavallaloinak_a_BKV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5218161b-bc90-4e7b-afc9-d9a72c407a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446d179d-7bb9-4fab-a165-837952430b4e","keywords":null,"link":"/kkv/20200121_Megalazo_beremelesi_javaslatot_tett_munkavallaloinak_a_BKV","timestamp":"2020. január. 21. 19:24","title":"Megalázó béremelési javaslatot tett munkavállalóinak a BKV a szakszervezet szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a70c92-d052-4130-923f-4aa1f7bd76ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Amerika-közi Emberi Jogi Bíróság hamarosan felszólítja Bolíviát, hogy egyezzenek meg az összegről.","shortLead":"Az Amerika-közi Emberi Jogi Bíróság hamarosan felszólítja Bolíviát, hogy egyezzenek meg az összegről.","id":"20200122_Karteritest_kaphat_Toaso_Elod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86a70c92-d052-4130-923f-4aa1f7bd76ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143f7f55-914b-41a9-ae68-d5f77d5131b4","keywords":null,"link":"/vilag/20200122_Karteritest_kaphat_Toaso_Elod","timestamp":"2020. január. 22. 19:13","title":"Kártérítést kaphat Tóásó Előd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Schobert Norbert egy nagyon is élő és valóságos közeg terméke, ezért hiába a felháborodás, tulajdonképpen nincs a megnyilvánulásaiban semmi meglepő. Megnéztük, hogyan tükröződik a mondataiban a társadalom, amelyben élünk. ","shortLead":"Schobert Norbert egy nagyon is élő és valóságos közeg terméke, ezért hiába a felháborodás, tulajdonképpen nincs...","id":"20200122_Schobert_Norbert_es_a_nok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfa3200-ca68-49bd-ba23-5dba08cf4bfd","keywords":null,"link":"/elet/20200122_Schobert_Norbert_es_a_nok","timestamp":"2020. január. 22. 17:25","title":"Schobert Norbert és a nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d0fed7-44af-4368-8a4b-e45b26657a4a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Habony Árpád bútorai lassabban értek haza Londonból, mint amennyi idő alatt kibontakozott a kormány legújabb gyűlöletkampánya. A vád ismerős, csak az apropó új. Orbán Viktor és a Fidesz szerint nyerészkedő civil szervezetek szövetkeztek a magyarországi cigánysággal, hogy megrövidítsék az államot, előkészítsék az illegitim hatalomváltást, és kifosszák a gürcölő többségi társadalmat. Aki pedig visszautasítja ezt a narratívát, az nem pusztán a kormány ellensége: a Fidesz és sajtója szerint a gyűlöletet visszautasítók azok, akik polgárháborúba sodorják az országot.","shortLead":"Habony Árpád bútorai lassabban értek haza Londonból, mint amennyi idő alatt kibontakozott a kormány legújabb...","id":"202004_a_jognal_is_erosebb_jogforras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39d0fed7-44af-4368-8a4b-e45b26657a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e598353f-ff67-4175-9201-a6cbf74e7dd1","keywords":null,"link":"/360/202004_a_jognal_is_erosebb_jogforras","timestamp":"2020. január. 23. 11:00","title":"A roma döntéshozók hallgatnak Gyöngyöspatáról és ez is csak Orbánnak jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligenciával foglalkozó amerikai Clearview AI akkora adatbázist épített emberekről, amekkora még az FBI-nak sincs.","shortLead":"A mesterséges intelligenciával foglalkozó amerikai Clearview AI akkora adatbázist épített emberekről, amekkora még...","id":"20200122_arcfelismeres_clearview_ai_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1be5e7-a937-4c99-925c-f89991150d6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_arcfelismeres_clearview_ai_foto","timestamp":"2020. január. 22. 08:03","title":"3 milliárd fotót húztak le a Facebookról és az internetről, most rendőrök böngésznek benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be0dcc-9391-4ebb-a08c-186374342889","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jogerős ítélet ellenére sem derül ki, mire költik a felcsúti akadémia tao-támogatásait.","shortLead":"A jogerős ítélet ellenére sem derül ki, mire költik a felcsúti akadémia tao-támogatásait.","id":"20200122_Nezne_a_vegrehajto_mire_mennek_a_felcsuti_taopenzek_csak_nem_tudja_megnyitni_a_pendriveot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74be0dcc-9391-4ebb-a08c-186374342889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f69c65-0130-454e-a062-4f329f2ef580","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Nezne_a_vegrehajto_mire_mennek_a_felcsuti_taopenzek_csak_nem_tudja_megnyitni_a_pendriveot","timestamp":"2020. január. 22. 20:29","title":"Nézné a végrehajtó, mire mennek a felcsúti tao-pénzek, csak nem tudja megnyitni a pendrive-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbe7743-1b4c-40cc-b2a0-e1ed4f9c9600","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Árpád most szembesült azzal, hogy a választás nem a pártokról szól, hanem a városról, ezért hiába volt az MSZP helyi alelnöke, inkább a Fidesz jelöltjére szavazna.","shortLead":"Németh Árpád most szembesült azzal, hogy a választás nem a pártokról szól, hanem a városról, ezért hiába volt az MSZP...","id":"20200122_A_gyori_MSZP_volt_alelnoke_beallt_a_Fidesz_jeloltje_melle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abbe7743-1b4c-40cc-b2a0-e1ed4f9c9600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c6ebec-d7ef-4166-a665-9191112a233a","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_A_gyori_MSZP_volt_alelnoke_beallt_a_Fidesz_jeloltje_melle","timestamp":"2020. január. 22. 15:24","title":"A győri MSZP volt alelnöke beállt a Fidesz jelöltje mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c014854-7720-4b9c-9865-84ab3a2f4165","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mihail Misusztyin miniszterelnöknek kilenc helyettese lesz.","shortLead":"Mihail Misusztyin miniszterelnöknek kilenc helyettese lesz.","id":"20200121_Misusztyin_bemutatta_kormanyat_Putyinnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c014854-7720-4b9c-9865-84ab3a2f4165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f436ee-37a2-4ec4-bcbf-3f9cc0f41e6c","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_Misusztyin_bemutatta_kormanyat_Putyinnak","timestamp":"2020. január. 21. 19:41","title":"Bemutatták az új orosz kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]