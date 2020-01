Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"caa4a629-fa02-4115-ba6c-dad4247bec49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Módosítani kellett a korábbi tendert.","shortLead":"Módosítani kellett a korábbi tendert.","id":"20200123_meszaros_lorinc_cegek_vasutvonal_vasut_debrecen_bmw_gyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caa4a629-fa02-4115-ba6c-dad4247bec49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f3eb9d-518c-4755-832b-ab5394c875c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_meszaros_lorinc_cegek_vasutvonal_vasut_debrecen_bmw_gyar","timestamp":"2020. január. 23. 09:54","title":"Drágul a Mészáros-féle BMW-s munka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7a4107-944f-4410-ae40-2251a5a2f879","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szürreális jelenet egy forgalmas útkereszteződésben történt Brazíliában.","shortLead":"A szürreális jelenet egy forgalmas útkereszteződésben történt Brazíliában.","id":"20200124_Egy_helikopter_gyakorlatilag_megskalpolt_egy_ovatlan_teherautot__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a7a4107-944f-4410-ae40-2251a5a2f879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031814dd-ab83-40b7-9c9f-687fa41c89d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_Egy_helikopter_gyakorlatilag_megskalpolt_egy_ovatlan_teherautot__video","timestamp":"2020. január. 24. 11:41","title":"Egy helikopter gyakorlatilag megskalpolt egy óvatlan teherautót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8303b5-fb69-487a-bf7d-909aaf897991","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ötven éve van a pályán a legendás divattervező.","shortLead":"Ötven éve van a pályán a legendás divattervező.","id":"20200123_Ez_volt_JeanPaul_Gaultier_utolso_showja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d8303b5-fb69-487a-bf7d-909aaf897991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0c76ed-d347-496b-a4ec-59dbb7bad462","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_Ez_volt_JeanPaul_Gaultier_utolso_showja","timestamp":"2020. január. 23. 11:34","title":"Ez volt Jean-Paul Gaultier utolsó show-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c979a19f-719e-4de4-ae03-f58915f03606","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Soproni Tamás polgármester a Facebookon jelentette be a terveit. ","shortLead":"Soproni Tamás polgármester a Facebookon jelentette be a terveit. ","id":"20200123_Uj_berhazakkal_es_lakasfelujitasokkal_tamad_Terezvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c979a19f-719e-4de4-ae03-f58915f03606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44754e5b-9d20-41fb-a4c0-cce898836b1e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200123_Uj_berhazakkal_es_lakasfelujitasokkal_tamad_Terezvaros","timestamp":"2020. január. 23. 16:01","title":"Üres lakásokat újít fel az ellenzéki vezetésű Terézváros, hogy aztán kiadja azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8ea829-0aa4-409a-9599-1addb76c0fdb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Csütörtökön nevezheti meg Karácsony Gergely főpolgármester a BKK új vezérét, miután Vitézy Dávid az ellenzéki vezetésű Budapest helyett a kormánynak mondott igent, és a kormány által létrehozott Budapest-politika szakmai műhelyt vezeti majd. Ezzel a viaskodás gócpontja új helyszínre került: Karácsony innentől nem dörömbölhet Orbán ajtaján. ","shortLead":"Csütörtökön nevezheti meg Karácsony Gergely főpolgármester a BKK új vezérét, miután Vitézy Dávid az ellenzéki vezetésű...","id":"20200123_Orban_Karacsony_furjes_vitezy_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce8ea829-0aa4-409a-9599-1addb76c0fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c8779a-46be-4715-85c3-34ab6396e914","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Orban_Karacsony_furjes_vitezy_budapest","timestamp":"2020. január. 23. 06:30","title":"Orbán 100 nap után eltolta magától a problémát, amit Karácsony jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b784aa1-cb51-48ff-8389-994e7ebdcaec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ittasan többször is megverte feleségét, majd hiába rendelt el távoltartást a bíróság, a férfi azt is többször megszegte. ","shortLead":"Ittasan többször is megverte feleségét, majd hiába rendelt el távoltartást a bíróság, a férfi azt is többször...","id":"20200123_Negy_es_fel_evet_kapott_mert_bantalmazta_feleseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b784aa1-cb51-48ff-8389-994e7ebdcaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08791bc-08cc-42d4-a2be-80090e6c016d","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Negy_es_fel_evet_kapott_mert_bantalmazta_feleseget","timestamp":"2020. január. 23. 12:22","title":"Négy és fél évet kapott a feleségét bántalmazó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08ba682-d425-4771-9a62-5ae6ca6f0a15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester bízik benne, hogy a döntés még visszafordítható és a közgyűjtemény Budapesten tartható.","shortLead":"A főpolgármester bízik benne, hogy a döntés még visszafordítható és a közgyűjtemény Budapesten tartható.","id":"20200123_Karacsony_Budapest_Termeszettudomanyi_Muzeum_koltozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b08ba682-d425-4771-9a62-5ae6ca6f0a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbb0b12-2d7b-437c-af4d-6b241f8600c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Karacsony_Budapest_Termeszettudomanyi_Muzeum_koltozes","timestamp":"2020. január. 23. 09:51","title":"Karácsony: minden kompromisszumra kész vagyunk, hogy Budapesten maradjon a Természettudományi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4a11ac-1d9b-4e6c-825b-46c939157567","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Transparency International csütörtökön közzétett jelentése szerint immár az EU második legkorruptabb állama Magyarország. „Soros” – mondta erre a kormány.","shortLead":"A Transparency International csütörtökön közzétett jelentése szerint immár az EU második legkorruptabb állama...","id":"20200123_Orakig_gondolkodott_a_kormany_majd_csak_kinyogte_hogy_Soros_a_hibas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e4a11ac-1d9b-4e6c-825b-46c939157567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8092a441-13af-4dc0-8274-daa995f29abc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_Orakig_gondolkodott_a_kormany_majd_csak_kinyogte_hogy_Soros_a_hibas","timestamp":"2020. január. 23. 16:53","title":"Órákig gondolkodott a kormány, majd csak kinyögte, hogy Soros a hibás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]