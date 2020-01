Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20cbde9b-ce54-4e8a-8b42-327f0996c461","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Miskolc irányába vezető szakasz forgalma ismét zavartalan Kerekharaszt külterületén.","shortLead":"A Miskolc irányába vezető szakasz forgalma ismét zavartalan Kerekharaszt külterületén.","id":"20200125_Veget_ert_az_utzar_az_M3on","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20cbde9b-ce54-4e8a-8b42-327f0996c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404f99f0-7b66-4e35-a09d-edc88d1bf13e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_Veget_ert_az_utzar_az_M3on","timestamp":"2020. január. 25. 19:38","title":"Véget ért az útzár az M3-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK szerint a Cser Ágnes vezette szakszervezet „nem tudja kellő hatékonysággal és elhivatottsággal képviselni a magyar orvosok érdekeit.”","shortLead":"A MOK szerint a Cser Ágnes vezette szakszervezet „nem tudja kellő hatékonysággal és elhivatottsággal képviselni...","id":"20200126_Elegedetlen_a_szakszervezet_munkajaval_az_orvosi_kamara_ezert_csinalnak_egy_sajatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93294e5-7f1d-4448-a035-dca07a63ae85","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Elegedetlen_a_szakszervezet_munkajaval_az_orvosi_kamara_ezert_csinalnak_egy_sajatot","timestamp":"2020. január. 26. 09:05","title":"Elégedetlen a szakszervezet munkájával az orvosi kamara, ezért csinálnak egy sajátot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82086c17-d1af-4faf-8c25-88ce2b5c626c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szőke Tiszát sikeresen kiemelték a folyóból, most indul a kitakarítása.","shortLead":"A Szőke Tiszát sikeresen kiemelték a folyóból, most indul a kitakarítása.","id":"20200127_dronvideo_szoke_tisza_gozhajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82086c17-d1af-4faf-8c25-88ce2b5c626c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d421655-6276-4b18-9e66-f415e9a52e04","keywords":null,"link":"/elet/20200127_dronvideo_szoke_tisza_gozhajo","timestamp":"2020. január. 27. 12:25","title":"Drónvideón a Tiszából kiemelt legendás gőzhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete szerint nem sikerült megállapodni a Metro áruházlánc vezetőségével a 2020-as alapbérről, így lényegében a dolgozókra van bízva, elfogadják-e a cég ajánlatát. A Metro szerint akkor fognak tájékoztatást adni a tárgyalások eredményeiről, ha lesznek ilyenek.","shortLead":"A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete szerint nem sikerült megállapodni a Metro áruházlánc vezetőségével...","id":"20200126_A_szakszervezet_szerint_elakadtak_a_bertargyalasok_az_egyik_nagy_uzletlanccal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd981b0-ae55-452f-b0f8-a46401b0c47d","keywords":null,"link":"/kkv/20200126_A_szakszervezet_szerint_elakadtak_a_bertargyalasok_az_egyik_nagy_uzletlanccal","timestamp":"2020. január. 26. 17:51","title":"A szakszervezet szerint elakadtak a bértárgyalások az egyik nagy üzletlánccal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Roger Federer elleni vereség után beszélt arról a magyar teniszező, hogy van némi problémája a teniszszövetséggel.","shortLead":"A Roger Federer elleni vereség után beszélt arról a magyar teniszező, hogy van némi problémája a teniszszövetséggel.","id":"20200127_fucsovics_marton_davis_kupa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83d5fac-c99a-457b-8755-3eded42b1446","keywords":null,"link":"/sport/20200127_fucsovics_marton_davis_kupa","timestamp":"2020. január. 27. 10:15","title":"Fucsovics játéka kérdéses a Davis Kupában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hónapra elég ételt bespájzolt az egyik Vuhanban ragadt magyar, utcára nem szívesen megy, ahogy senki más sem. A külügy hat magyarról tud, akik a lezárt tartományban ragadtak, közülük csak egy akar visszatérni Magyarországra.

","shortLead":"Egy hónapra elég ételt bespájzolt az egyik Vuhanban ragadt magyar, utcára nem szívesen megy, ahogy senki más sem...","id":"20200126_Az_egyik_vuhani_magyar_elmeselte_milyen_a_koronaviruskatasztrofaban_elni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc70fc8b-7514-4222-8ef6-7461d058458d","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Az_egyik_vuhani_magyar_elmeselte_milyen_a_koronaviruskatasztrofaban_elni","timestamp":"2020. január. 26. 18:35","title":"Az egyik vuhani magyar elmesélte, milyen a koronavírus-katasztrófában élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többszöri kézmosás, a tüsszentési etikett betartása – figyelmeztet a tisztifőorvos.","shortLead":"Többszöri kézmosás, a tüsszentési etikett betartása – figyelmeztet a tisztifőorvos.","id":"20200126_Koronavirus_az_orszagos_tisztifoorvosnak_nincs_tudomasa_magyarorszagi_betegrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca06f87c-93d2-4c97-9cde-82e971c14834","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Koronavirus_az_orszagos_tisztifoorvosnak_nincs_tudomasa_magyarorszagi_betegrol","timestamp":"2020. január. 26. 11:27","title":"Koronavírus: az országos tisztifőorvosnak nincs tudomása magyarországi betegről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5146f9-c193-4589-819f-215cfc1920b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borkai Zsolt korrupciós és szexbotránya csak a politikusnak ártott, a Fidesznek nem. Az időközi polgármester-választást is a párt jelöltje Dézsi Csaba András nyerte. Az új városvezető első nyilatkozatában visszaszúrt elődjének, Borkai Zsoltnak is.","shortLead":"Borkai Zsolt korrupciós és szexbotránya csak a politikusnak ártott, a Fidesznek nem. Az időközi polgármester-választást...","id":"20200126_Ujra_polgarmestert_valasztott_Gyor__eloben_a_helyszinrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b5146f9-c193-4589-819f-215cfc1920b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8210d21-764f-4763-bf3e-f5203f1b852e","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Ujra_polgarmestert_valasztott_Gyor__eloben_a_helyszinrol","timestamp":"2020. január. 26. 19:00","title":"A Fidesz jelöltje, Dézsi Csaba András nyerte a győri polgármester-választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]