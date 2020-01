Salvador Dalí több művét lopták el egy stockholmi galériából

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2511a2e2-8251-4571-a507-c030c95d5dba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha – ahogy sejtik – Dubajban bukkannak Balogh Sándorra, akkor az igazságügyi miniszternek kell kérnie a kiadatását.","shortLead":"Ha – ahogy sejtik – Dubajban bukkannak Balogh Sándorra, akkor az igazságügyi miniszternek kell kérnie a kiadatását.","id":"20200129_Mar_az_egesz_vilagon_korozik_a_vizes_vb_volt_gazdasagi_igazgatojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2511a2e2-8251-4571-a507-c030c95d5dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c159b075-ccb6-4c98-9764-23909a5927b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Mar_az_egesz_vilagon_korozik_a_vizes_vb_volt_gazdasagi_igazgatojat","timestamp":"2020. január. 29. 08:38","title":"Már az egész világon körözik a vizes vb volt gazdasági igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kedd reggeli csapadék jelentősen javította a főváros levegőjét.","shortLead":"A kedd reggeli csapadék jelentősen javította a főváros levegőjét.","id":"20200128_Mar_nincs_szmogriado_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82446c29-fd99-4c7d-807c-852e410ccb7a","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Mar_nincs_szmogriado_Budapesten","timestamp":"2020. január. 28. 18:28","title":"Már nincs szmogriadó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez lesz a huszonkettedik alkalom. Nagy bejelentésekre számíthatunk.","shortLead":"Ez lesz a huszonkettedik alkalom. Nagy bejelentésekre számíthatunk.","id":"20200129_Februar_16an_tartja_evertekelojet_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b694b3-d012-4884-a86a-8fc77ae2c4d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Februar_16an_tartja_evertekelojet_Orban","timestamp":"2020. január. 29. 05:59","title":"Február 16-án tartja évértékelőjét Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ellenállt az amerikai nyomásnak a brit kormány, amely néhány órája hivatalosan is bejelentette, hogy a Huawei részt vehet a 5G-s hálózataik kiépítésében. A kínai cég nem mindenben kapott zöld utat.","shortLead":"Ellenállt az amerikai nyomásnak a brit kormány, amely néhány órája hivatalosan is bejelentette, hogy a Huawei részt...","id":"20200128_huawei_brit_kormany_5g_halozat_fejlesztes_egyesult_allamok_nemzetbiztonsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f802be-bf04-4e92-bccf-581e49f9f2a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_huawei_brit_kormany_5g_halozat_fejlesztes_egyesult_allamok_nemzetbiztonsag","timestamp":"2020. január. 28. 16:03","title":"Hiába kérte Amerika, hogy ne tegyék, a britek beengedik a Huaweit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"269a66aa-5c95-4379-a7e7-bc60bb1ef58f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Laboratóriumi teszt is igazolta, hogy a Sanghajból érkező pilóta nem koronavírustól szenved. Az egészségügyért felelős államtitkár szerint nagyon kicsi esély van arra, hogy itthon valaki megfertőződjön.","shortLead":"Laboratóriumi teszt is igazolta, hogy a Sanghajból érkező pilóta nem koronavírustól szenved. Az egészségügyért felelős...","id":"20200129_koronavirus_horvath_muller_influenza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=269a66aa-5c95-4379-a7e7-bc60bb1ef58f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c5e653-2645-4a9a-b8d9-cee77dc7d151","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_koronavirus_horvath_muller_influenza","timestamp":"2020. január. 29. 17:59","title":"Államtitkár: Ha lázas, influenzára gondoljon, ne a koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Azonban egyelőre a kínaiak nem engedélyezték a segítő francia gép berepülését.","shortLead":"Azonban egyelőre a kínaiak nem engedélyezték a segítő francia gép berepülését.","id":"20200128_Koronavirus_het_magyar_kerte_menekitsek_ki_oket_Kinabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a271c2a9-c71e-4ba5-b85f-a35568f9453a","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Koronavirus_het_magyar_kerte_menekitsek_ki_oket_Kinabol","timestamp":"2020. január. 28. 16:23","title":"Koronavírus: hét magyar kérte, menekítsék ki őket Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755a6014-6fc5-42af-af84-a26b31abf49b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyanis a dugódíj egyfajta uniós kötelezettség, így lényegében mindegy, hogy a kormány mit akar, vagy mit nem akar, ez legfeljebb kommunikációs stratégia lehet.","shortLead":"Ugyanis a dugódíj egyfajta uniós kötelezettség, így lényegében mindegy, hogy a kormány mit akar, vagy mit nem akar...","id":"20200130_Gulyas_szerint_a_kormany_nem_akar_fovarosi_dugodijat_de_ennek_nincs_ertelme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=755a6014-6fc5-42af-af84-a26b31abf49b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cef1ccb-8e28-4f9d-80d9-958f0d7aa596","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Gulyas_szerint_a_kormany_nem_akar_fovarosi_dugodijat_de_ennek_nincs_ertelme","timestamp":"2020. január. 30. 11:37","title":"A miniszter szerint a kormány nem akar fővárosi dugódíjat, de ennek így nincs értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legyen kéznél zsebkendő is, ha tüsszenteniük kell. Az intézmény szerint a betegségek megelőzése mindannyiuk érdeke.","shortLead":"Legyen kéznél zsebkendő is, ha tüsszenteniük kell. Az intézmény szerint a betegségek megelőzése mindannyiuk érdeke.","id":"20200130_elte_koronavirus_hallgatok_kezmosas_tusszentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef30152-f3f0-4d7d-a176-982db497af70","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_elte_koronavirus_hallgatok_kezmosas_tusszentes","timestamp":"2020. január. 30. 08:43","title":"Levélben figyelmezteti hallgatóit az ELTE, hogy mossanak gyakrabban kezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]