[{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még vasárnap Budapestre utaznak. ","shortLead":"Még vasárnap Budapestre utaznak. ","id":"20200202_Megerkeztek_Franciaorszagba_es_tunetmentesek_a_Vuhanbol_elhozott_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30e8ea4-d666-4727-8d58-bc5035e827ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Megerkeztek_Franciaorszagba_es_tunetmentesek_a_Vuhanbol_elhozott_magyarok","timestamp":"2020. február. 02. 16:15","title":"Megérkeztek Franciaországba, és tünetmentesek a Vuhanból elhozott magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55958448-ee5c-415f-a7c9-c04d62481964","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az uniós döntéshozók több mint egy évtizede próbálnak nyomást gyakorolni a telefongyártókra, hogy eszközeiket egységes töltőtípussal lássák el. Az ügyben most újabb előrelépés történt.","shortLead":"Az uniós döntéshozók több mint egy évtizede próbálnak nyomást gyakorolni a telefongyártókra, hogy eszközeiket egységes...","id":"20200203_europai_parlament_mobiltolto_szavazas_apple_lightning_csatlakozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55958448-ee5c-415f-a7c9-c04d62481964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ca963a-ecfd-408c-9cd8-e20401543bcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_europai_parlament_mobiltolto_szavazas_apple_lightning_csatlakozo","timestamp":"2020. február. 03. 09:03","title":"582 igen, 40 nem szavazat: az EU nagyon azt akarja, hogy egyfajta mobiltöltőt használjunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813e6e26-82db-427e-a044-9c580a9b15e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A NAT jelenlegi tartalmát, megfogalmazott céljait elfogadhatatlannak tartja a Történelemtanárok Egylete (TTE). Állásfoglalásban szedték pontokba a kritikájukat.","shortLead":"A NAT jelenlegi tartalmát, megfogalmazott céljait elfogadhatatlannak tartja a Történelemtanárok Egylete (TTE...","id":"20200203_Tortenelemtanarok_a_NATrol_Torzitott_tortenelmi_kepet_ir_elo_aranytalanul_eloterbe_helyezi_a_honvedelmi_ismereteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=813e6e26-82db-427e-a044-9c580a9b15e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941ec5b0-0ee0-480c-93c3-afd928825ae9","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_Tortenelemtanarok_a_NATrol_Torzitott_tortenelmi_kepet_ir_elo_aranytalanul_eloterbe_helyezi_a_honvedelmi_ismereteket","timestamp":"2020. február. 03. 09:28","title":"Történelemtanárok a NAT-ról: Torzított történelmi képet ír elő, aránytalanul előtérbe helyezi a honvédelmi ismereteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d58e47-017c-4f20-9ef8-82a4ba50cd5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazán jól mutattak a GT3-as Mercedesek és Porschék között, csak pont rosszkor voltak ott. ","shortLead":"Igazán jól mutattak a GT3-as Mercedesek és Porschék között, csak pont rosszkor voltak ott. ","id":"20200202_Versenypalyan_nyargalo_kenguruk_miatt_kellett_leinteni_egy_autoversenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83d58e47-017c-4f20-9ef8-82a4ba50cd5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c545d0-086f-4294-bb11-3721fc10a2e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200202_Versenypalyan_nyargalo_kenguruk_miatt_kellett_leinteni_egy_autoversenyt","timestamp":"2020. február. 02. 09:06","title":"Egy csapat versenypályára ugráló kenguru miatt kellett leinteni egy autóversenyt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5146f9-c193-4589-819f-215cfc1920b9","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"Továbbá Szeged, Pécs, a főváros és a Belváros. A rendes és az időközi önkormányzati választások eredményét érdemes a helyén kezelni. ","shortLead":"Továbbá Szeged, Pécs, a főváros és a Belváros. A rendes és az időközi önkormányzati választások eredményét érdemes...","id":"202005_gyor_avalosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b5146f9-c193-4589-819f-215cfc1920b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253031c0-6c37-4b76-8437-fb0fe019bc5f","keywords":null,"link":"/360/202005_gyor_avalosag","timestamp":"2020. február. 01. 13:00","title":"Ceglédi Zoltán: Győr a rideg valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az esernyőt érdemes elővenni.","shortLead":"Az esernyőt érdemes elővenni.","id":"20200203_Esovel_es_eros_szellel_indul_a_het","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"452b6a3a-f555-4229-ac50-f43d08c0e6e2","keywords":null,"link":"/elet/20200203_Esovel_es_eros_szellel_indul_a_het","timestamp":"2020. február. 03. 05:31","title":"Esővel és erős széllel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4315ef1f-bfe9-4b5e-b6b5-1849c69d19bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezt a palesztin elnök jelentette be az Arab Liga rendkívüli ülésén, Kairóban.","shortLead":"Ezt a palesztin elnök jelentette be az Arab Liga rendkívüli ülésén, Kairóban.","id":"20200201_A_palesztinok_minden_kapcsolatot_megszakitanak_Izraellel_es_az_Egyesult_Allamokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4315ef1f-bfe9-4b5e-b6b5-1849c69d19bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948fa0d6-d16b-456b-a352-4eb6a9d76a92","keywords":null,"link":"/vilag/20200201_A_palesztinok_minden_kapcsolatot_megszakitanak_Izraellel_es_az_Egyesult_Allamokkal","timestamp":"2020. február. 01. 14:25","title":"A palesztinok minden kapcsolatot megszakítanak Izraellel és az Egyesült Államokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be047e44-b58b-4052-992a-9fd688d9f3f1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Százmilliós nagyságrendű kár keletkezett Piliscsabán, amikor leomlott egy híd a Kálmán király útja és a Tompa Mihály utca sarkán.","shortLead":"Százmilliós nagyságrendű kár keletkezett Piliscsabán, amikor leomlott egy híd a Kálmán király útja és a Tompa Mihály...","id":"20200202_Leomlott_egy_hid_Piliscsaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be047e44-b58b-4052-992a-9fd688d9f3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9646a2e-9453-4f6f-b6cf-dbbbf80852b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Leomlott_egy_hid_Piliscsaban","timestamp":"2020. február. 02. 13:48","title":"Leomlott egy híd Piliscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]