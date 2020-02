Bill Murray visszatért egy pillanatra az Idétlen időkigbe

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f37c577e-d060-4b05-99bf-86fe430dec34","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több olyan koronavírus-fertőzött beteget is találtak, akiknek hasmenésük volt, de lázuk nem. Vagyis nem légúti fertőzéssel került a vírus a szervezetükbe, hanem lenyelték.","shortLead":"Több olyan koronavírus-fertőzött beteget is találtak, akiknek hasmenésük volt, de lázuk nem. Vagyis nem légúti...","id":"20200202_Ugy_tunik_az_emesztorendszeren_at_is_terjed_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f37c577e-d060-4b05-99bf-86fe430dec34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e76b6c-be0c-4cee-8e40-c8c916049306","keywords":null,"link":"/tudomany/20200202_Ugy_tunik_az_emesztorendszeren_at_is_terjed_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 02. 11:20","title":"Úgy tűnik, az emésztőrendszeren át is terjed a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem havonta, hanem évente keres 2,1 millió forintot ingatlankiadásból.","shortLead":"Nem havonta, hanem évente keres 2,1 millió forintot ingatlankiadásból.","id":"20200201_Novak_Katalin_elrontotta_a_vagyonnyilatkozatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7afb8de4-9b90-4d19-bbbc-88f070fa7a37","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Novak_Katalin_elrontotta_a_vagyonnyilatkozatat","timestamp":"2020. február. 01. 12:24","title":"Novák Katalin elrontotta a vagyonnyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa2d4c-d19d-4b89-849a-d1fb104beec6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fantasztikus látvány. ","shortLead":"Fantasztikus látvány. ","id":"20200202_Tobb_szaz_szarvas_vagott_at_egy_uton_Baranyaban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81fa2d4c-d19d-4b89-849a-d1fb104beec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78baeb58-c6bc-4bbe-ae70-484128c1aceb","keywords":null,"link":"/elet/20200202_Tobb_szaz_szarvas_vagott_at_egy_uton_Baranyaban__video","timestamp":"2020. február. 02. 18:18","title":"Több száz szarvas vágott át egy úton Baranyában - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d58e47-017c-4f20-9ef8-82a4ba50cd5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazán jól mutattak a GT3-as Mercedesek és Porschék között, csak pont rosszkor voltak ott. ","shortLead":"Igazán jól mutattak a GT3-as Mercedesek és Porschék között, csak pont rosszkor voltak ott. ","id":"20200202_Versenypalyan_nyargalo_kenguruk_miatt_kellett_leinteni_egy_autoversenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83d58e47-017c-4f20-9ef8-82a4ba50cd5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c545d0-086f-4294-bb11-3721fc10a2e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200202_Versenypalyan_nyargalo_kenguruk_miatt_kellett_leinteni_egy_autoversenyt","timestamp":"2020. február. 02. 09:06","title":"Egy csapat versenypályára ugráló kenguru miatt kellett leinteni egy autóversenyt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca7027e-25d4-407e-b130-25d2544a1e31","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Fiatal, hatékony és politikával korábban nem foglalkozó miniszterekből áll a Mihail Misusztyin vezette új orosz kormány. A kabinet két fő feladata a szociális helyzet javítása és az „utódlás hadművelet” levezénylése lesz. De egyszer ők jelenthetik a Putyin-korszak végét is.","shortLead":"Fiatal, hatékony és politikával korábban nem foglalkozó miniszterekből áll a Mihail Misusztyin vezette új orosz...","id":"20200202_Kulonleges_kormanyt_alakitott_az_uj_orosz_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fca7027e-25d4-407e-b130-25d2544a1e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0dafe1-afcf-4786-b7db-6a9f05d81c49","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Kulonleges_kormanyt_alakitott_az_uj_orosz_miniszterelnok","timestamp":"2020. február. 02. 14:30","title":"Putyin ifjú falkája akár őt magát is felfalhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7092608-dbf3-432a-9bf6-15315a6f3385","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit koronavírus-fertőzés gyanújával vizsgálják.","shortLead":"A férfit koronavírus-fertőzés gyanújával vizsgálják.","id":"20200201_Egy_Vuhanban_jart_lazas_utast_kulonitettek_el_a_Liszt_Ferenc_repuloteren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7092608-dbf3-432a-9bf6-15315a6f3385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fcb459f-10e0-496c-8669-d9494888d0f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Egy_Vuhanban_jart_lazas_utast_kulonitettek_el_a_Liszt_Ferenc_repuloteren","timestamp":"2020. február. 01. 16:01","title":"Egy Vuhanban járt lázas utast különítettek el a Liszt Ferenc repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75cbcbb-8675-4762-8dbc-918f3cc19db3","c_author":"Arató László","category":"itthon","description":"2020. január 31-én (!) megjelent a 2020 szeptember elsején (!) bevezetésre kerülő „módosított” Nemzeti alaptanterv. Magyar nyelv és irodalomból a változások olyan mérvűek, hogy valójában új NAT-ról kell beszélnünk.\r

\r

","shortLead":"2020. január 31-én (!) megjelent a 2020 szeptember elsején (!) bevezetésre kerülő „módosított” Nemzeti alaptanterv...","id":"20200201_Arato_Laszlo_A_magyartanitas_katasztrofaja_avagy_a_modositott_NAT","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d75cbcbb-8675-4762-8dbc-918f3cc19db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb1d941-5468-479c-b41a-b0a6bac0a75d","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Arato_Laszlo_A_magyartanitas_katasztrofaja_avagy_a_modositott_NAT","timestamp":"2020. február. 01. 18:07","title":"Arató László: A magyartanítás katasztrófája avagy a „módosított” NAT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromféle figyelmeztetést is kiadott keddre az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Háromféle figyelmeztetést is kiadott keddre az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200203_Villamlassal_jegesovel_es_eros_szellel_erkezik_kedden_a_lehules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5dcf73-a571-459f-b762-a929c459d3d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Villamlassal_jegesovel_es_eros_szellel_erkezik_kedden_a_lehules","timestamp":"2020. február. 03. 11:37","title":"Villámlással, jégesővel és erős széllel érkezik kedden a lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]