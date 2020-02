Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6005dd3-b69f-4538-a212-8a88085d56e1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Dal utat tört magának, immár hangsúlyos helyet foglal el a zenei műsorok között, holott ezek alapvetően a kereskedelmi televíziózás sajátjai – mondta Apáti Bence, A Dal 2020 zsűritagja.","shortLead":"A Dal utat tört magának, immár hangsúlyos helyet foglal el a zenei műsorok között, holott ezek alapvetően...","id":"20200205_Apati_Bence_Fel_percben_kell_informativnak_viccesnek_kritikusnak_hozzaertonek_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6005dd3-b69f-4538-a212-8a88085d56e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e67f79-55fe-49d8-b1f7-726b214ba976","keywords":null,"link":"/kultura/20200205_Apati_Bence_Fel_percben_kell_informativnak_viccesnek_kritikusnak_hozzaertonek_lenni","timestamp":"2020. február. 05. 10:42","title":"Apáti Bence: \"Fél percben kell informatívnak, viccesnek, kritikusnak, hozzáértőnek lenni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e07474d-27c4-487d-b427-83208d94194d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az a jármű, ami mellett még a BMW X7 is szerénynek tűnik.","shortLead":"Ez az a jármű, ami mellett még a BMW X7 is szerénynek tűnik.","id":"20200205_Megjott_az_elnokok_es_rapperek_hetuleses_uj_nagyautoja_Cadillac_Escalade","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e07474d-27c4-487d-b427-83208d94194d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037ad3c6-4949-45e3-aa6c-7adea0d4e8eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_Megjott_az_elnokok_es_rapperek_hetuleses_uj_nagyautoja_Cadillac_Escalade","timestamp":"2020. február. 05. 10:11","title":"Erre a hétülésesre várnak az elnökök és rapperek – itt az új Cadillac Escalade","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0dcd204-fac4-4b88-94d9-463f1da0811b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerencsétlenségben legalább harmincan megsérültek.","shortLead":"A szerencsétlenségben legalább harmincan megsérültek.","id":"20200206_vonatbaleset_olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0dcd204-fac4-4b88-94d9-463f1da0811b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8020fe-c403-47b9-acad-75affa5a4d82","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_vonatbaleset_olaszorszag","timestamp":"2020. február. 06. 08:50","title":"Kisiklott egy vonat Olaszországban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0388601-6611-4fa1-abb7-3ab65d19be2e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az OPEC országainak hosszabb távon gondot okozhat a csökkenő kínai kereslet.","shortLead":"Az OPEC országainak hosszabb távon gondot okozhat a csökkenő kínai kereslet.","id":"20200204_koronavirus_olajar_opec","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0388601-6611-4fa1-abb7-3ab65d19be2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccfe07c-0d7c-4dd2-8851-b94e1a9e9ee0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_koronavirus_olajar_opec","timestamp":"2020. február. 04. 15:35","title":"A koronavírus padlóra küldte az olajárakat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c322612-5ccd-4c79-8da3-5d0c883de1b6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jani 9 hónapnyi szolgálat után végre hazatérhet a frontról anyjához és menyasszonyához. A háború azonban nem múlt el nyom nélkül, a fiatal férfi nem találja a helyét. Kilenc hónap háború, negyedik rész. ","shortLead":"Jani 9 hónapnyi szolgálat után végre hazatérhet a frontról anyjához és menyasszonyához. A háború azonban nem múlt el...","id":"20200204_Doku360_Kilenc_honap_haboru_Negyedik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c322612-5ccd-4c79-8da3-5d0c883de1b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb8a51b-fb56-4757-a7a3-a91431c12873","keywords":null,"link":"/360/20200204_Doku360_Kilenc_honap_haboru_Negyedik_resz","timestamp":"2020. február. 04. 19:00","title":"Doku360: \"Fullba unalmas itthon. Valahogy nem telik az idő\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Látványosan lehúzta a most kiadott decemberi visszaesés az éves mutatót, így 2019 egészében egy kicsit lassult az ipari termelés növekedése.","shortLead":"Látványosan lehúzta a most kiadott decemberi visszaesés az éves mutatót, így 2019 egészében egy kicsit lassult az ipari...","id":"20200206_Haromeves_melypontra_esett_a_magyar_ipar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3737879f-5a3e-4f67-bae3-b1f09790160f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_Haromeves_melypontra_esett_a_magyar_ipar","timestamp":"2020. február. 06. 09:39","title":"Hároméves mélypontra esett a magyar ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7cb797-490a-4248-81b5-fcfdb901f1fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családtagjaik sem látogathatják a karanténba zárt magyarokat, akik két hétig kénytelenek valahogy elfoglalni magukat.","shortLead":"A családtagjaik sem látogathatják a karanténba zárt magyarokat, akik két hétig kénytelenek valahogy elfoglalni magukat.","id":"20200205_Kartyazassal_es_olvasassal_utik_el_az_idot_a_karantenba_zart_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc7cb797-490a-4248-81b5-fcfdb901f1fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a64cbc-5357-42d4-a426-657cd2e8ad86","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Kartyazassal_es_olvasassal_utik_el_az_idot_a_karantenba_zart_magyarok","timestamp":"2020. február. 05. 17:58","title":"Kártyázással és olvasással ütik el az időt a karanténba zárt magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6348e8d2-bc43-460e-beaa-7867f3b8e7f3","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az irodákat a külső kerületekbe száműzték.\r

","shortLead":"Az irodákat a külső kerületekbe száműzték.\r

","id":"20200205_Jelenleg_24_hotel_epul_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6348e8d2-bc43-460e-beaa-7867f3b8e7f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af62ec6e-da3a-428f-b6e0-17b22541671b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200205_Jelenleg_24_hotel_epul_Budapesten","timestamp":"2020. február. 05. 05:25","title":"Jelenleg 24 hotel épül Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]