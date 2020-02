Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61cb18ae-fba8-4ff0-b1a8-3de4ab84cab7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Richter Attila bejelentette, hogy vállalja az erkölcsi felelősséget a februári WTA-torna elmaradásáért, és távozik.","shortLead":"Richter Attila bejelentette, hogy vállalja az erkölcsi felelősséget a februári WTA-torna elmaradásáért, és távozik.","id":"20200207_wta_tenisztorna_botrany_magyar_teniszszovetseg_fotitkar_lemondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61cb18ae-fba8-4ff0-b1a8-3de4ab84cab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae4c119-f672-4fee-945a-1a35a0e40b11","keywords":null,"link":"/sport/20200207_wta_tenisztorna_botrany_magyar_teniszszovetseg_fotitkar_lemondas","timestamp":"2020. február. 07. 11:21","title":"Belebukott a WTA-torna körüli botrányba a teniszszövetség főtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7d1245-a857-45a5-8f28-9c83cd9b4e81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eredmények már másnapra elkészülnek.","shortLead":"Az eredmények már másnapra elkészülnek.","id":"20200207_Szentpetervaron_hazhoz_rendelheto_a_koronavirusteszt_mintavetele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de7d1245-a857-45a5-8f28-9c83cd9b4e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9bac27d-c8be-4205-ad0c-bc3a2f270efb","keywords":null,"link":"/vilag/20200207_Szentpetervaron_hazhoz_rendelheto_a_koronavirusteszt_mintavetele","timestamp":"2020. február. 07. 18:25","title":"Szentpéterváron házhoz rendelhető a koronavírus-teszt mintavétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3bf0340-45d7-4505-a5db-e3e12b37886f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A versenyt eredetileg ezen a hétvégén rendezték volna, kedden még csak egy héttel elhalasztotta a hazai szövetség.","shortLead":"A versenyt eredetileg ezen a hétvégén rendezték volna, kedden még csak egy héttel elhalasztotta a hazai szövetség.","id":"20200207_Torolni_kellett_az_elso_felnott_nemzetkozi_alpesi_siversenyt_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3bf0340-45d7-4505-a5db-e3e12b37886f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd58f2bb-22b4-4734-96b1-a5e90a38535a","keywords":null,"link":"/sport/20200207_Torolni_kellett_az_elso_felnott_nemzetkozi_alpesi_siversenyt_Magyarorszagon","timestamp":"2020. február. 07. 20:24","title":"Törölni kellett az első felnőtt nemzetközi alpesi síversenyt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei volt a legmelegebb január globálisan és Európában is, ahol 3,1 Celsius-fokkal haladta meg az átlaghőmérséklet az 1981 és 2010 közötti januári átlaghőmérsékleteket. De van olyan térség, ahol ennek közel duplája volt a különbség.","shortLead":"Az idei volt a legmelegebb január globálisan és Európában is, ahol 3,1 Celsius-fokkal haladta meg az átlaghőmérséklet...","id":"20200207_2020_januar_elmult_30_ev_atlaga_legmelegebb_europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfd72af-5c2d-42e3-8966-ad343b50494d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_2020_januar_elmult_30_ev_atlaga_legmelegebb_europaban","timestamp":"2020. február. 07. 10:03","title":"3,1 Celsius-fokkal volt melegebb 2020 januárja az elmúlt 30 év átlagánál Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9448ef5-90a1-463c-9c7a-97c4e81919ec","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Farkas István, Wolfner József fia – életműtárlat a Nemzeti Galériában / Miért nem kell az „idegen”? – évet értékeltek a műpiac szakértői / Nevek nélkül mit érek én? – a Nemzeti vértanúk emlékműve / Ausztria partjai – menekültek tárgyai a bécsi néprajzi múzeumban / Panem et circenses – kis pápai művészeti panoráma / Néma operák – Révész és Roskó Pakson / Artsy TOP 20 – 2019 sztárjai New York-i szemmel

","shortLead":"Farkas István, Wolfner József fia – életműtárlat a Nemzeti Galériában / Miért nem kell az „idegen”? – évet értékeltek...","id":"20200207_Megjelent_a_Muerto_2020_februari_lapszama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9448ef5-90a1-463c-9c7a-97c4e81919ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f83d321-e19d-44a6-b912-749bbd3533ca","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200207_Megjelent_a_Muerto_2020_februari_lapszama","timestamp":"2020. február. 07. 14:25","title":"Megjelent a Műértő 2020 februári lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tavalyi prágai maraton résztvevői 70 százalékánál találtak szív- és veseproblémát a célba érkezés után cseh kutatók.","shortLead":"A tavalyi prágai maraton résztvevői 70 százalékánál találtak szív- és veseproblémát a célba érkezés után cseh kutatók.","id":"20200208_maraton_futas_szivproblema","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a8c807-7c30-4336-a612-fd4b93d28512","keywords":null,"link":"/tudomany/20200208_maraton_futas_szivproblema","timestamp":"2020. február. 08. 20:03","title":"A maraton után a futók 70 százalékánál találtak szívproblémát cseh kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b90000-4a83-492a-bb5c-b950b18af4a7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A nő ráadásul igen gazdag volt, és ezért most nagyon hálás lehet az egyik operaház. ","shortLead":"A nő ráadásul igen gazdag volt, és ezért most nagyon hálás lehet az egyik operaház. ","id":"20200207_Valoszinuleg_megvan_minden_idok_legnagyobb_operarajongoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47b90000-4a83-492a-bb5c-b950b18af4a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9688d7-7a5a-459d-ab4f-8ac2fed9e9ee","keywords":null,"link":"/kultura/20200207_Valoszinuleg_megvan_minden_idok_legnagyobb_operarajongoja","timestamp":"2020. február. 07. 08:55","title":"Valószínűleg megvan minden idők legnagyobb operarajongója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ff1814-e014-4d53-8c20-bb3847d47a85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információ látott napvilágot a Samsung jövő héten érkező csúcsmobiljáról, emellett pedig két hivatalos plakát is kikerült az internetre.","shortLead":"Újabb információ látott napvilágot a Samsung jövő héten érkező csúcsmobiljáról, emellett pedig két hivatalos plakát is...","id":"20200207_samsung_galaxy_s20_ultra_45w_gyorstolto_kiszivargott_informacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80ff1814-e014-4d53-8c20-bb3847d47a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6147ccd6-6173-4e37-8a39-a5a742f9472c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_samsung_galaxy_s20_ultra_45w_gyorstolto_kiszivargott_informacio","timestamp":"2020. február. 07. 18:09","title":"Megkaphatja a 45W-os gyorstöltőt a Galaxy S20 legerősebb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]