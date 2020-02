Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8aa7eb60-860e-4f46-8e8d-e4d94d7c18d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kuvaiti házelnök hajított szemetesbe egy példányt.","shortLead":"A kuvaiti házelnök hajított szemetesbe egy példányt.","id":"20200208_Kukaban_landolt_Trump_beketerve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aa7eb60-860e-4f46-8e8d-e4d94d7c18d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5fed3b-38af-4afd-88be-8cc52892e175","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Kukaban_landolt_Trump_beketerve","timestamp":"2020. február. 08. 19:50","title":"Kukában landolt Trump béketerve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pep Guardiola, a Manchester City edzője cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint Lionel Messi elhagyná a Barcelonát és csatlakozna hozzá. Guardiola szerint Messi a katalán csapatnál fogja befejezni pályafutását.","shortLead":"Pep Guardiola, a Manchester City edzője cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint Lionel Messi elhagyná a Barcelonát és...","id":"20200208_Messi_marad_a_Barcelonaban_legalabbis_nem_megy_Manchesterbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ee1f4a-f28d-477b-ad42-bb22fcc2c232","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Messi_marad_a_Barcelonaban_legalabbis_nem_megy_Manchesterbe","timestamp":"2020. február. 08. 09:30","title":"Messi marad a Barcelonában, legalábbis nem megy Manchesterbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b84b1ac-b1af-43a9-a9d2-39d23dcb602e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már 722 halálos áldozata van a koronavírus-járványnak, közülük 699-en Hupej tartományban hunytak el.","shortLead":"Már 722 halálos áldozata van a koronavírus-járványnak, közülük 699-en Hupej tartományban hunytak el.","id":"20200208_Penteken_minden_korabbinal_tobb_aldozatot_szedett_a_virus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b84b1ac-b1af-43a9-a9d2-39d23dcb602e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5820a96-d863-44b2-a469-4e7ac581a299","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Penteken_minden_korabbinal_tobb_aldozatot_szedett_a_virus","timestamp":"2020. február. 08. 09:08","title":"Pénteken minden korábbinál több áldozatot szedett a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786c202a-49ba-4fd1-8a41-3f86d148ee94","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Héderfája református lelkésze szerint is gyújtogatás történt.","shortLead":"Héderfája református lelkésze szerint is gyújtogatás történt.","id":"20200208_Valoszinuleg_felgyujtottak_egy_XIX_szazadi_szekelyfoldi_haranglabat__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=786c202a-49ba-4fd1-8a41-3f86d148ee94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b519c1cd-11bb-478a-b459-042c20f20451","keywords":null,"link":"/kultura/20200208_Valoszinuleg_felgyujtottak_egy_XIX_szazadi_szekelyfoldi_haranglabat__fotok","timestamp":"2020. február. 08. 17:04","title":"Valószínűleg felgyújtottak egy XIX. századi, székelyföldi haranglábat - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f04d84-b971-4a6b-80bf-50cd2be61d29","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vörös és a feldolgozott húsok fogyasztása némileg megnövelheti a szívbetegségek és a halál kockázatát egy új tanulmány szerint.","shortLead":"A vörös és a feldolgozott húsok fogyasztása némileg megnövelheti a szívbetegségek és a halál kockázatát egy új...","id":"20200208_voros_hus_fogyasztasa_szivbetegsegek_kockazata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97f04d84-b971-4a6b-80bf-50cd2be61d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b199028-3cd1-4d86-9d28-361bbc965760","keywords":null,"link":"/tudomany/20200208_voros_hus_fogyasztasa_szivbetegsegek_kockazata","timestamp":"2020. február. 08. 12:03","title":"Együnk-e vörös húsokat vagy ne? Mit mond a tudomány? Mikor mit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utasoknak 30-40 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.","shortLead":"Az utasoknak 30-40 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.","id":"20200210_Megint_megrongalodott_egy_felsovezetek_kesesek_a_BudapestCegled_vasutvonalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7240df-8259-4e52-8b9f-df2d6eefa1c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Megint_megrongalodott_egy_felsovezetek_kesesek_a_BudapestCegled_vasutvonalon","timestamp":"2020. február. 10. 06:54","title":"Megint megrongálódott egy felsővezeték, késések a Budapest-Cegléd vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb514db9-e326-4b5e-8bf7-e066d995aa66","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Élőben, az Oscar-gálán. ","shortLead":"Élőben, az Oscar-gálán. ","id":"20200210_Amire_senki_nem_szamitott_Eminem_az_Oscargalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb514db9-e326-4b5e-8bf7-e066d995aa66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de16e92-e16f-418d-977d-c780c8ba2d6b","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Amire_senki_nem_szamitott_Eminem_az_Oscargalan","timestamp":"2020. február. 10. 03:51","title":"Amire senki nem számított: Eminem előadta a Lose Yourselfet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75670fd-286f-4a8f-a6ab-d0aff5f182f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem is volt kérdés. ","shortLead":"Nem is volt kérdés. ","id":"20200210_Az_Eloskodok_lett_a_legjobb_nemzetkozi_film","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e75670fd-286f-4a8f-a6ab-d0aff5f182f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d24f8f0-b5ff-4a8c-86e6-6ac93abc1600","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Az_Eloskodok_lett_a_legjobb_nemzetkozi_film","timestamp":"2020. február. 10. 04:25","title":"Az Élősködők lett a legjobb nemzetközi film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]