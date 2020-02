Korábban a Golden Globe-on és a BAFTA-n is nyert.

Nem izgulhatunk magyar jelöltért az idei Oscar-gálán, de a filmes világ legnagyobb eseménye így is tartogathat meglepetéseket. A gála – a tavalyihoz hasonlóan – házigazda nélkül zajlik majd, és számos díjat bezsebelhet a Netflix. Ebben a cikksorozatban mindenről beszámolunk, amit érdemes tudni a 2020-as Oscar-díjról.

A Judy című filmért Oscar-díjat kapott Renée Zellweger.

Zellweger szerint nemeken (gendereken) és kultúrákon átívelő volt számára Judy Garlandról beszélgetni az elmúlt év során. "A legjobbak, a hőseink egyesítenek bennünket" - mondta. Példaként említette Bob Dylant, Scorsesét, de azokra az egyenruhásokat, tűzoltókat is, akik először érkeznek a tragédiák helyszínére. (Ez kiszólás lehet a 9/11-es first responderekre, akik közül rengetegen meghaltak azóta rákban és egyéb szövődményekben, de az állam nehezen vagy nem támogatta az egészségügyi költségeiket.) Judy Garland az életében ugyan nem kapta meg ezt a díjat, de Zellweger szerint ő is a hősök közé tartozik.

Megköszönte a filmes kollégák mellett a bevándorló családjának is, akik a semmiből építették fel az amerikai álmot.

Ez Zellweger második Oscarja, az elsőt a Hideghegyért kapta 2004-ben.

Versenyben voltak még: Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johannson (Házassági történet), Saoirse Ronan (Kisasszonyok), Charlize Theron (Botrány).