[{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy aktákat szállító fizikai munkás például 115 ezer forintot keres havonta.","shortLead":"Egy aktákat szállító fizikai munkás például 115 ezer forintot keres havonta.","id":"20200219_A_birok_fizetese_emelkedett_az_igazsagugyi_alkalmazottak_tobbsegere_azonban_nem_gondoltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3bb8c9d-3e1e-4f3d-b0c8-f47da204aed9","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_A_birok_fizetese_emelkedett_az_igazsagugyi_alkalmazottak_tobbsegere_azonban_nem_gondoltak","timestamp":"2020. február. 19. 07:56","title":"A bírók fizetése emelkedett, az igazságügyi alkalmazottak többségére azonban nem gondoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f987cb9e-2fc3-4abb-9e0c-0a7b629984e0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A mainstream és az underground ellentétéből a magyar hiphop szcéna sem maradt ki. A 2000-es évekre nem csak Budapesten emelkedtek fel előadók, de vidékről is egyre többen ismertté váltak. BP Underground Hip-Hop, negyedik rész. ","shortLead":"A mainstream és az underground ellentétéből a magyar hiphop szcéna sem maradt ki. A 2000-es évekre nem csak Budapesten...","id":"20200218_Doku360_BP_Underground_HipHop_Negyedik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f987cb9e-2fc3-4abb-9e0c-0a7b629984e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6235c9-b3d1-4fb9-82eb-f386bab6957b","keywords":null,"link":"/360/20200218_Doku360_BP_Underground_HipHop_Negyedik_resz","timestamp":"2020. február. 18. 19:00","title":"Doku360: \"Mindenkit megutálnak, ha befut, ennyire egyszerű\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca5af33-1e15-426c-b5f3-9f5698babc7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Árulókról beszélt a Jobbik januári tisztújító kongresszusán Jakab Péter, a párt frissen megválasztott elnöke. A 8 perces hangfelvétel több szerkesztőségbe, így a hvg.hu-hoz is eljutott. ","shortLead":"Árulókról beszélt a Jobbik januári tisztújító kongresszusán Jakab Péter, a párt frissen megválasztott elnöke. A 8...","id":"20200217_Jakab_Peter_22_bator_harcos_titokban_hatamba_szurta_a_kest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ca5af33-1e15-426c-b5f3-9f5698babc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545989cc-af17-427e-bf24-b5b29b2cbea3","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Jakab_Peter_22_bator_harcos_titokban_hatamba_szurta_a_kest","timestamp":"2020. február. 17. 19:12","title":"Jakab Péter: \"22 bátor harcos titokban hátamba szúrta a kést\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc645c18-f28e-4012-9444-f647b65ae87d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három évre szóló szerződést kötött a vasúttársaság a takarítási munkákra.","shortLead":"Három évre szóló szerződést kötött a vasúttársaság a takarítási munkákra.","id":"20200219_19_milliard_forintot_szan_a_MAV_takaritasra_mobil_wckre_es_rovarirtasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc645c18-f28e-4012-9444-f647b65ae87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1110085-b943-4853-a48c-1c8fdc599d44","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_19_milliard_forintot_szan_a_MAV_takaritasra_mobil_wckre_es_rovarirtasra","timestamp":"2020. február. 19. 08:25","title":"19 milliárd forintot szán a MÁV takarításra, mobil WC-kre és rovarirtásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd a januári inflációs adat volt meghökkentően magas. A jegybank szerint mindez csak átmeneti jelenség.","shortLead":"Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd a januári inflációs adat volt...","id":"20200219_Hiaba_gyenge_a_forint_es_eros_az_inflacio_a_jegybank_magabiztos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acc3333-13d1-4764-8cc9-90b75719826e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Hiaba_gyenge_a_forint_es_eros_az_inflacio_a_jegybank_magabiztos","timestamp":"2020. február. 19. 12:42","title":"Két magyar gazdasági sokk jutott egy hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"149c45c5-ce1b-4512-8241-f9a8f1f89257","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Budapest Park újabb neveket jelentett be.\r

","shortLead":"A Budapest Park újabb neveket jelentett be.\r

","id":"20200218_gyurcsany_ferenc_demokratikus_koalicio_partelnok_ujravalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b7de04a-276a-44a0-b3c0-f656c10dc01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a21e9d6-d923-4381-8d15-7d766e0dc524","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_gyurcsany_ferenc_demokratikus_koalicio_partelnok_ujravalasztas","timestamp":"2020. február. 18. 18:23","title":"Újabb két évre Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]