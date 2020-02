Teljes a 17. évét ünneplő szabadtéri zenei rendezvénysorozat, a VeszprémFest programja, amelyet idén július 14-18. között rendeznek meg.

A fesztivál nulladik napján, július 14-én a húsz év után visszatérő Jazz+Az ad koncertet, 15-én és 16-án a brit Dido lép fel a História Kert színpadán. Az énekesnő decemberben meghirdetett július 15-i fellépésre rekordgyorsasággal fogytak el a jegyek, ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy ha a turnéterv engedi, még egy előadásra felkérik Didót.

Dido az Egyesült Királyság egyik legsikeresebb előadója. Pályafutása során több mint 40 millió lemezt adott el, a brit énekesnők közül ő készítette minden idők legsikeresebb bemutatkozó albumát No Angel címmel. Az énekesnő több mint 20 éves pályafutása során még sosem járt önálló műsorral Magyarországon.

Július 17-én a kétezres évek egyik legizgalmasabb zenei vállalkozása, a Scott Bradlee alapította Postmodern Jukebox lép fel. A 2009-ben, New Yorkban indult PMJ tulajdonképpen nem klasszikus értelemben vett zenekar, hanem egy állandóan változó formáció. A VeszprémFestre Welcome to the Twenties 2.0 Tour programjukkal érkeznek.

A fesztivált Juan Diego Flórez zárja. A perui származású operacsillag jelenleg a legfoglalkoztatottabb tenorok egyike. Karrierje során a világ csaknem összes jelentős opera szentélyében megfordult: fellépett a New York-i Metropolitan, a milánói Scala, a londoni Covent Garden, a barcelonai Liceu és a bécsi Staatsoper színpadán is.