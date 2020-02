Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7a4e4c0-612f-411c-9b55-56261c3ee857","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz hatóságok továbbra is a fertőzés okozóját keresik. A kormányfő az egyik észak-olasz kórházat azért hibáztatja, mert nem tartotta be az orvosi protokollt és emiatt két fertőzési góc kialakulását tette lehetővé az országban.","shortLead":"Az olasz hatóságok továbbra is a fertőzés okozóját keresik. A kormányfő az egyik észak-olasz kórházat azért hibáztatja...","id":"20200225_Koronavirus_mar_229_fertozott_van_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7a4e4c0-612f-411c-9b55-56261c3ee857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9960876b-74bf-4cc6-81e3-3de886f7a02a","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Koronavirus_mar_229_fertozott_van_Olaszorszagban","timestamp":"2020. február. 25. 05:15","title":"Koronavírus: már 229 fertőzött van Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b355cdc-8038-425b-a923-8f7e707f5369","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint hétfő délelőtt mutatta be a Sony az idei évre szánt mobiljait, és egy fejlesztés alatt álló készüléket is megvillantott a cég.","shortLead":"Magyar idő szerint hétfő délelőtt mutatta be a Sony az idei évre szánt mobiljait, és egy fejlesztés alatt álló...","id":"20200224_sony_xperia_1_i_sony_xperia_10_ii_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b355cdc-8038-425b-a923-8f7e707f5369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732370e3-9723-4dff-a285-a0a351fb3b27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_sony_xperia_1_i_sony_xperia_10_ii_telefon","timestamp":"2020. február. 24. 11:03","title":"Bivalyerős processzorral és furcsa elnevezéssel itt a Sony új csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0f29f7-eb22-4ee9-be27-f5e27ffc5fd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az éjszakai buszjáratokból viszont kevesebb lesz.","shortLead":"Az éjszakai buszjáratokból viszont kevesebb lesz.","id":"20200225_Tovabb_kozlekednek_a_metrok_hetvegenkent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e0f29f7-eb22-4ee9-be27-f5e27ffc5fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a1e81b-160c-42cd-a36e-b3067812e18e","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Tovabb_kozlekednek_a_metrok_hetvegenkent","timestamp":"2020. február. 25. 07:56","title":"Tovább közlekednek a metrók hétvégenként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53e7fe2-e1a9-4b65-85a1-0504876b327c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég rendesen megnövelték a német gyártónál elektromos autójuk teljesítményadatait. ","shortLead":"Elég rendesen megnövelték a német gyártónál elektromos autójuk teljesítményadatait. ","id":"20200224_Audi_etron_S","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c53e7fe2-e1a9-4b65-85a1-0504876b327c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3559a450-4500-4a17-8bae-fe0305dc5b53","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_Audi_etron_S","timestamp":"2020. február. 24. 09:29","title":"A közel 500 lóerő és 1000 Nm nyomaték a két legfontosabb adat az Audi sportosabb e-tronjában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346f425e-48bc-4069-8b45-b0973cdb6d5e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben senki sem sérült meg.","shortLead":"A balesetben senki sem sérült meg.","id":"20200225_Kigyulladt_egy_busz_az_M3ason_lezartak_a_bevezeto_szakaszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=346f425e-48bc-4069-8b45-b0973cdb6d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0acb5ee9-d7d8-474d-8bcd-68de690a3273","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_Kigyulladt_egy_busz_az_M3ason_lezartak_a_bevezeto_szakaszt","timestamp":"2020. február. 25. 09:06","title":"Kigyulladt egy busz az M3-ason, lezárták a bevezető szakaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b18d4fb-062f-4d8a-abd8-a5fbb2ce3727","c_author":"HVG","category":"360","description":"Rafael Pinedo regénye nem sci-fi, nem is disztópia, saját, értéktelen és sötét univerzuma van.","shortLead":"Rafael Pinedo regénye nem sci-fi, nem is disztópia, saját, értéktelen és sötét univerzuma van.","id":"202008_konyv__toxikus_jovo_rafael_pinedo_plop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b18d4fb-062f-4d8a-abd8-a5fbb2ce3727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900aee25-9e37-4235-86c7-fc7f1e868aea","keywords":null,"link":"/360/202008_konyv__toxikus_jovo_rafael_pinedo_plop","timestamp":"2020. február. 25. 10:00","title":"Ez a könyv arról szól, hogy a létezésnek nincs célja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48a69a9-e44e-4096-bbd8-fda68e790fda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az író kórházban volt a halála előtt.","shortLead":"Az író kórházban volt a halála előtt.","id":"20200225_Csukas_Istvan_Igyekezni_kene_ezzel_a_korhazzal_mert_ujabb_meseket_szeretnek_irni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c48a69a9-e44e-4096-bbd8-fda68e790fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80326bf7-05f8-4e85-b21d-96002b824b7d","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Csukas_Istvan_Igyekezni_kene_ezzel_a_korhazzal_mert_ujabb_meseket_szeretnek_irni","timestamp":"2020. február. 25. 09:37","title":"Csukás István: „Igyekezni kéne ezzel a kórházzal, mert újabb meséket szeretnék írni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kimutatták a koronavírust a Japán mellett karanténba helyezett óceánjáró, a Diamond Princess egyik magyar alkalmazottjánál – jelentette be sajtótájékoztatóján Menczer Tamás, a Külügyminisztérium államtitkára. Mint mondta, február 19-én feloldották a karantént a hajón, a személyzet jelentős része, köztük három magyar is azonban a hajón maradt. ","shortLead":"Kimutatták a koronavírust a Japán mellett karanténba helyezett óceánjáró, a Diamond Princess egyik magyar...","id":"20200224_Koronavirus_van_mar_magyar_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688629ca-a22a-4e25-8a91-8c90933134da","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Koronavirus_van_mar_magyar_fertozott","timestamp":"2020. február. 24. 15:27","title":"Koronavírus: van már magyar fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]