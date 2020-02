Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d3e93fd-b3d6-41fb-be47-1dcb11512a71","c_author":"Detralex","category":"brandcontent","description":"Szent-Györgyi Albert, a flavonoidokat felfedező kiváló magyar tudós nem csak tudományos munkássága, hanem magánemberi nagysága, kalandos élete miatt is érdekes személyiség. Igazi reneszánsz ember, akinek tetteiről legendák szólnak. Miért mondják, hogy nem csak orvoskutatóként, hanem magánemberként is karizmatikus személyiség volt?\r

","shortLead":"Szent-Györgyi Albert, a flavonoidokat felfedező kiváló magyar tudós nem csak tudományos munkássága, hanem magánemberi...","id":"20200225_Servier_Detralex_Szent_Gyorgyi_Albert_flavonoidok_C_vitamin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d3e93fd-b3d6-41fb-be47-1dcb11512a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de24842e-161c-4982-9a4f-de3f0b07a540","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200225_Servier_Detralex_Szent_Gyorgyi_Albert_flavonoidok_C_vitamin","timestamp":"2020. február. 25. 17:30","title":"Négyszer nősült, sportembernek is fantasztikus volt – így élt legendás Nobel-díjasunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc55bca-e2e8-4f32-8587-582e3761c8af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkezdte a Samsung a(z újabb) csúcsmobilokba szánt 16 GB-os memórialapkák gyártását, de az év második felében egy újabb DRAM-ot is a gyártósorra küldenének.","shortLead":"Megkezdte a Samsung a(z újabb) csúcsmobilokba szánt 16 GB-os memórialapkák gyártását, de az év második felében...","id":"20200225_samsung_dram_lpddr5_memoria_16gb_ram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edc55bca-e2e8-4f32-8587-582e3761c8af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a20300d-1ddc-4352-8167-38b6f3ab57dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_samsung_dram_lpddr5_memoria_16gb_ram","timestamp":"2020. február. 25. 16:03","title":"Beindítja a gyártást a Samsung, jöhetnek a 16 GB RAM-mal szerelt csúcsmobilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c807b97d-7f85-4a5f-b884-37a8d4955cfe","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Négy éve tervezik, március másodikától jön végre az azonnali fizetés rendszere. Bár kilenc hónapot csúszott, mégis világelső lehet a magyar szisztéma.","shortLead":"Négy éve tervezik, március másodikától jön végre az azonnali fizetés rendszere. Bár kilenc hónapot csúszott, mégis...","id":"20200225_azonnali_fizetesi_rendszer_mnb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c807b97d-7f85-4a5f-b884-37a8d4955cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87ef450-e599-4f18-bc03-c8620ea40f68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200225_azonnali_fizetesi_rendszer_mnb","timestamp":"2020. február. 25. 11:15","title":"Hétfőn indul az azonnali átutalás, de egy fontos dolog kimaradt belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Valószínűleg máshol sem rendezik meg az eseményt.","shortLead":"Valószínűleg máshol sem rendezik meg az eseményt.","id":"20200226_koronavirus_jarvany_szoul_gyorskorcsolya_vb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94dc2e8-834a-4722-9c38-b58511b8fcc5","keywords":null,"link":"/sport/20200226_koronavirus_jarvany_szoul_gyorskorcsolya_vb","timestamp":"2020. február. 26. 10:10","title":"Koronavírus: biztosan nem Szöulban lesz a rövidpályás gyorskorcsolya-vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A várakozásoknak megfelelően a jegybank Monetáris Tanácsa nem emelt alapkamatot.","shortLead":"A várakozásoknak megfelelően a jegybank Monetáris Tanácsa nem emelt alapkamatot.","id":"20200225_Hiaba_szallt_el_az_inflacio_a_jegybank_nem_lepett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3b7537-a3a7-4553-97bc-1813079ef29a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200225_Hiaba_szallt_el_az_inflacio_a_jegybank_nem_lepett","timestamp":"2020. február. 25. 14:10","title":"Hiába szállt el az infláció, a jegybank nem lépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1aa888-6a9e-4f72-9b88-ac0bfb36e721","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A technológia fejlődésével egyidőben folyamatosan erősödnek azok a hangok, melyek szerint az újfajta világ az emberek elmagányosodásához vezet, közösségek bomlanak fel, a virtuális valóság pedig bekebelezi lelkünket. De valóban igazak ezek a félelmek? Lauter Adrienn pszichológussal beszélgettünk.\r

","shortLead":"A technológia fejlődésével egyidőben folyamatosan erősödnek azok a hangok, melyek szerint az újfajta világ az emberek...","id":"samsungbch_20200226_technologia_magany_pozitiv_hatasok_pszichologus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb1aa888-6a9e-4f72-9b88-ac0bfb36e721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891ef86a-8e82-40fc-ba13-42b7512abfe2","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20200226_technologia_magany_pozitiv_hatasok_pszichologus","timestamp":"2020. február. 26. 07:30","title":"Valóban bekebelezi a lelkünket a virtuális valóság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"e4f6bc02-b926-45a7-bba0-4859e8e6d44a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Takarítanak és áramot termelnek – ilyen tornyokkal képzeli el a nagy csendes-óceáni szemétsziget felszámolását Honglin Li. ","shortLead":"Takarítanak és áramot termelnek – ilyen tornyokkal képzeli el a nagy csendes-óceáni szemétsziget felszámolását Honglin...","id":"202008_tengeri_tisztitotornyok_almok_tengerre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4f6bc02-b926-45a7-bba0-4859e8e6d44a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854aac82-e19d-4a86-8621-d58e5fa38450","keywords":null,"link":"/360/202008_tengeri_tisztitotornyok_almok_tengerre","timestamp":"2020. február. 25. 16:00","title":"Merész ötlet, de működhet a torony, amely takarít és áramot is termel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A győri filharmonikusoknak ennek tizedével kellett beérniük.","shortLead":"A győri filharmonikusoknak ennek tizedével kellett beérniük.","id":"20200225_allami_tamogatas_havasi_balazs_koncert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7441b36d-c58e-4412-8794-669a2250c9f4","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_allami_tamogatas_havasi_balazs_koncert","timestamp":"2020. február. 25. 18:14","title":"450 millió forinttal segítette Havasi Balázs külföldi koncertjeit az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]