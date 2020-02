Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"340,52 forintot is kértek egy euróért. ","shortLead":"340,52 forintot is kértek egy euróért. ","id":"20200228_Tortenelmi_melypontra_lokte_a_koronavirus_a_forintot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b882406-87c1-48ba-8404-ce2f844df07a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200228_Tortenelmi_melypontra_lokte_a_koronavirus_a_forintot","timestamp":"2020. február. 28. 09:08","title":"Történelmi mélypontra lökte a koronavírus a forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7385713d-5539-4e91-8751-2257b24184e1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magas vérnyomást okozhat a rostszegény étrend – állapította meg egy nemzetközi kutatás. A kezeletlen magas vérnyomás pedig stroke-ot, szívinfarktust, az artériák és a szívizmok megmerevedését okozhatja, a szív- és érrendszeri betegségek fő előidézője.","shortLead":"Magas vérnyomást okozhat a rostszegény étrend – állapította meg egy nemzetközi kutatás. A kezeletlen magas vérnyomás...","id":"20200229_rostszegeny_etrend_magas_vernyomast_okozhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7385713d-5539-4e91-8751-2257b24184e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398305ac-e947-4082-880e-f77189a339bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200229_rostszegeny_etrend_magas_vernyomast_okozhat","timestamp":"2020. február. 29. 12:03","title":"Új felfedezés: magas vérnyomást okozhat a rostszegény étrend ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"753939d3-ff19-4ff5-8a3f-413ab581d913","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2020 szökőév, a februári plusz nap alkalmából plusz 1 GB-nyi mobilinternetes adatkeretet ad ügyfeleinek a Telenor.","shortLead":"2020 szökőév, a februári plusz nap alkalmából plusz 1 GB-nyi mobilinternetes adatkeretet ad ügyfeleinek a Telenor.","id":"20200228_telenor_1_gb_ingyen_mobilnet_szokonap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=753939d3-ff19-4ff5-8a3f-413ab581d913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c264fc97-4a88-49d3-8729-295b5d21110b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_telenor_1_gb_ingyen_mobilnet_szokonap","timestamp":"2020. február. 28. 08:03","title":"Éppen most kapott +1 GB ingyenes internetet a Telenortól, csak be kell kapcsolnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az érintettek állításuk szerint csak ígéretet kaptak a Nemzeti Népegészségügyi Központtól, hogy folyamatban van a beszerzés. ","shortLead":"Az érintettek állításuk szerint csak ígéretet kaptak a Nemzeti Népegészségügyi Központtól, hogy folyamatban van...","id":"20200228_vedofelszereles_haziorvos_eljarasrend_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838d1b81-209c-4176-b727-6a9a1ab34e63","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_vedofelszereles_haziorvos_eljarasrend_koronavirus","timestamp":"2020. február. 28. 19:55","title":"Különleges védőfelszerelést írtak elő a háziorvosoknak, de nem lehet kapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2dbeec-4e0e-4a2e-a656-3776ccfb6f29","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindenki ül a saját kanapéján és másoktól várja, hogy történjen valami - ezt mondta az RTL híradónak adott interjújában Rubin Eszter író. Bár magát sem tartja nagy forradalmárnak, regényeiben szereti a karakterein keresztül elmondani a véleményét. Tavaly jelent meg a harmadik regénye, de már dolgozik a következőn. Folytatta az RTL írókkal készült sorozatát.\r

","shortLead":"Mindenki ül a saját kanapéján és másoktól várja, hogy történjen valami - ezt mondta az RTL híradónak adott interjújában...","id":"20200229_Rubin_Eszter_mar_dolgozik_a_negyedik_regenyen_amihez_szakacskonyvet_is_irt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc2dbeec-4e0e-4a2e-a656-3776ccfb6f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8636558c-eb46-4fd2-a22c-722bbc3bbd22","keywords":null,"link":"/kultura/20200229_Rubin_Eszter_mar_dolgozik_a_negyedik_regenyen_amihez_szakacskonyvet_is_irt","timestamp":"2020. február. 29. 21:02","title":"Rubin Eszter már dolgozik a negyedik regényén, amihez szakácskönyvet is írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16684638-72dc-451f-b6ac-13ebbd4c23ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"Komposztálható terítékkel próbálják kiszorítani a repülők utasteréből a szemétgyarapító műanyagot.","shortLead":"Komposztálható terítékkel próbálják kiszorítani a repülők utasteréből a szemétgyarapító műanyagot.","id":"202009__antiplasztik__szemet_arepulon__ujratoltve__kulacskerdes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16684638-72dc-451f-b6ac-13ebbd4c23ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"395ed3a6-a849-4eed-b4d2-7efa12af480d","keywords":null,"link":"/360/202009__antiplasztik__szemet_arepulon__ujratoltve__kulacskerdes","timestamp":"2020. február. 29. 12:15","title":"Belegondolt már, mennyi szemetet termel, amikor felszáll egy repülőre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae07ec1-ef99-4cc5-8a7a-f91fd0ed0230","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bíró Amandát fényképes felhívással keresi a rendőrség.","shortLead":"Bíró Amandát fényképes felhívással keresi a rendőrség.","id":"20200228_eltunt_lany_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ae07ec1-ef99-4cc5-8a7a-f91fd0ed0230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa60a71-45a6-46c3-9f9c-71e63d73d434","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_eltunt_lany_budapest","timestamp":"2020. február. 28. 07:21","title":"Eltűnt egy 17 éves lány Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50793c8c-b10c-4fd8-9a97-b77af9a80286","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Van egy beteg, akit bizonyítottan az új vírus fertőzött meg. Milánóból érkezett.","shortLead":"Van egy beteg, akit bizonyítottan az új vírus fertőzött meg. Milánóból érkezett.","id":"20200228_nigeria_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50793c8c-b10c-4fd8-9a97-b77af9a80286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93edb332-3dfb-4190-8d72-75452a34af29","keywords":null,"link":"/vilag/20200228_nigeria_koronavirus","timestamp":"2020. február. 28. 05:45","title":"Nigériát is elérte az új koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]