[{"available":true,"c_guid":"f223c6e8-86c9-4f01-a70b-b668d51a73c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA gyakorta oszt meg érdekes felvételeket különféle bolygókról. Ezúttal a Marsra és a vörös planéta híres vulkanikus területére esett a választásuk.","shortLead":"A NASA gyakorta oszt meg érdekes felvételeket különféle bolygókról. Ezúttal a Marsra és a vörös planéta híres...","id":"20200305_mars_foto_nasa_vulkanikus_terulet_pavonis_mons","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f223c6e8-86c9-4f01-a70b-b668d51a73c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32358068-b545-48f7-934c-e098940cdb7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_mars_foto_nasa_vulkanikus_terulet_pavonis_mons","timestamp":"2020. március. 05. 19:10","title":"Szokatlan fotó jött a Marsról, mintha szeme lenne a talajnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b4b7e7-ec71-4795-be8d-06c8091884d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több intézkedés is életbe lépett a Pécsi Tudományegyetemen a koronavírus miatt. Utazási tilalmat rendeltek el a dolgozóknak, az egyetem programjait pedig sorra mondják le.","shortLead":"Több intézkedés is életbe lépett a Pécsi Tudományegyetemen a koronavírus miatt. Utazási tilalmat rendeltek el...","id":"20200306_Teljes_kulfoldi_utazasi_tilalmat_rendeltek_el_a_pecsi_egyetemen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0b4b7e7-ec71-4795-be8d-06c8091884d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6242731a-a2db-4f46-9a8c-d8c049181b1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Teljes_kulfoldi_utazasi_tilalmat_rendeltek_el_a_pecsi_egyetemen","timestamp":"2020. március. 06. 17:09","title":"Teljes külföldi utazási tilalmat rendeltek el a pécsi egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zajlik az előkészítés. ","shortLead":"Zajlik az előkészítés. ","id":"20200305_Dalfutar_uj_evad_Hajos_Andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0742b20-4d56-4b51-9b54-233faa29a943","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Dalfutar_uj_evad_Hajos_Andras","timestamp":"2020. március. 05. 14:37","title":"Ismét beindul a slágergyár, jön a Dalfutár új évadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35d48307-bcc1-4c9b-b9f5-8be5c9fade4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valójában már egy évvel korábban felfedeztek egy olyan sebezhetőséget, ami sok millió androidos telefont tett és még most is tesz kiszolgáltatottá.","shortLead":"Valójában már egy évvel korábban felfedeztek egy olyan sebezhetőséget, ami sok millió androidos telefont tett és még...","id":"20200305_mediatek_su_lapkakeszletek_sebezhetosege_google_javitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35d48307-bcc1-4c9b-b9f5-8be5c9fade4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94bba749-9874-4533-8513-1531a6b8408f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_mediatek_su_lapkakeszletek_sebezhetosege_google_javitas","timestamp":"2020. március. 05. 09:03","title":"Hónapokon át kínos rés tátongott több millió androidos telefonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3895086f-89ce-491f-bf53-33b955bf3037","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Műértő Power 50 – a hazai szcéna legbefolyásosabb szereplői 2019-ben / Napfény a ház falán – Edward Hopper bázeli tárlata / Élet az internet után – kiállítás a Ludwig Múzeumban / Miért fáj nekünk a NAT? – vizuális kultúra a Nemzeti alaptantervben / „Én elmentem a vásárba…” – műkereskedelemről művészszemmel / A Szent Mókus, a dakszli és a spiritus rector – a Hollósy-iskola Münchenben / Névtelenség kizárva – új törvény a műtárgypiacon

","shortLead":"Műértő Power 50 – a hazai szcéna legbefolyásosabb szereplői 2019-ben / Napfény a ház falán – Edward Hopper bázeli...","id":"20200303_Megjelent_a_Muerto_2020_marciusi_lapszama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3895086f-89ce-491f-bf53-33b955bf3037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a0db8a-7103-40fb-89d6-ad9e816ebf10","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200303_Megjelent_a_Muerto_2020_marciusi_lapszama","timestamp":"2020. március. 06. 10:25","title":"Megjelent a Műértő 2020 márciusi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55","c_author":"HVG","category":"360","description":"Erősítést kapott egykori férje budapesti luxusétterménél. Az új ügyvezető beiktatásakor vettük észre az új címet. ","shortLead":"Erősítést kapott egykori férje budapesti luxusétterménél. Az új ügyvezető beiktatásakor vettük észre az új címet. ","id":"202010_buno_erosites_vajna_ettermenel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663d7be0-daf2-450c-8343-7f22c991cc8d","keywords":null,"link":"/360/202010_buno_erosites_vajna_ettermenel","timestamp":"2020. március. 06. 12:00","title":"Rózsadombról Hollywoodba: A cégadatok szerint már Los Angelesben van Vajna Tímea lakcíme ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5116177-1a6c-422d-9cdd-35f7fe9b44c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó néhány hétnyi késést követően mostantól már hazánkban is rendelhető az új generációs Golf.","shortLead":"Jó néhány hétnyi késést követően mostantól már hazánkban is rendelhető az új generációs Golf.","id":"20200306_vegre_hazankban_a_teljesen_uj_8as_vw_golf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5116177-1a6c-422d-9cdd-35f7fe9b44c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f0a2f2-346d-4420-884a-135bd73ea174","keywords":null,"link":"/cegauto/20200306_vegre_hazankban_a_teljesen_uj_8as_vw_golf","timestamp":"2020. március. 06. 09:21","title":"Már itthon is megvásárolható a teljesen új 8-as VW Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32902514-dab5-43fc-b008-c042d84d23e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötös skálán már hármas szintű a lavinaveszély a hegységben. ","shortLead":"Ötös skálán már hármas szintű a lavinaveszély a hegységben. ","id":"20200306_Egy_ember_meghalt_amikor_lezudult_egy_lavina_Fogarasihavasokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32902514-dab5-43fc-b008-c042d84d23e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46451b5-9540-403f-adae-efbfd906c6b3","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_Egy_ember_meghalt_amikor_lezudult_egy_lavina_Fogarasihavasokban","timestamp":"2020. március. 06. 18:05","title":"Egy ember meghalt, amikor lezúdult egy lavina a Fogarasi-havasokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]