[{"available":true,"c_guid":"598a95e8-dccb-4f93-ac0a-8e909d2498ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mosson kezet. Jó gyakran. És alaposan.","shortLead":"Mosson kezet. Jó gyakran. És alaposan.","id":"20200307_koronavirus_megelezose_kezmosas_szabalyai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=598a95e8-dccb-4f93-ac0a-8e909d2498ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09ba9e0-380d-4b89-9c10-6240700a2a96","keywords":null,"link":"/elet/20200307_koronavirus_megelezose_kezmosas_szabalyai","timestamp":"2020. március. 07. 18:28","title":"Látta már a kormány videós kisokosát a koronavírus megelőzéséről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az évtized végére 70 év lesz Magyarországon a nyugdíjkorhatár, legalábbis erre számít a cégvezetők 90 százaléka egy felmérés szerint. Az OECD elemzése szerint tovább kell emelni a korhatárt, sőt a születéskor várható élettartamhoz kell kötni.","shortLead":"Az évtized végére 70 év lesz Magyarországon a nyugdíjkorhatár, legalábbis erre számít a cégvezetők 90 százaléka...","id":"20200306_Hamarosan_csak_70_evesen_mehetnek_nyugdijba_a_magyarok_a_cegvezetok_tobbsege_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c0d637-3036-4064-a0b7-04f9846149fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_Hamarosan_csak_70_evesen_mehetnek_nyugdijba_a_magyarok_a_cegvezetok_tobbsege_szerint","timestamp":"2020. március. 06. 15:13","title":" A cégvezetők arra számítanak, hogy hamarosan 70 év lesz a nyugdíjkorhatár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53298bc-0f36-4c48-a697-a64a826dd936","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Semmelweis Egyetemen tanuló negyedéves diák olyanokkal bulizhatott, akiket az ELTE munkatársai is oktatnak, az ELTE mindannyiukat otthoni karanténba küldte. ","shortLead":"A Semmelweis Egyetemen tanuló negyedéves diák olyanokkal bulizhatott, akiket az ELTE munkatársai is oktatnak, az ELTE...","id":"20200306_Szulinapi_bulit_tartott_a_koronavirusos_irani_diak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d53298bc-0f36-4c48-a697-a64a826dd936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757a028b-97ca-4b64-b50f-3abc0f184a14","keywords":null,"link":"/elet/20200306_Szulinapi_bulit_tartott_a_koronavirusos_irani_diak","timestamp":"2020. március. 06. 15:19","title":"Aznap vett részt szülinapi bulin a koronavírusos iráni diák, mikor már voltak panaszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66393602-8599-4694-bfd9-348f1fd5b813","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Positive Technologies kiberbiztonsági cég szakemberei szerint olyan hiba van az Intel 10. generációt megelőző processzoraiban, amit szoftveres frissítéssel nem lehet orvosolni.","shortLead":"A Positive Technologies kiberbiztonsági cég szakemberei szerint olyan hiba van az Intel 10. generációt megelőző...","id":"20200306_intel_processzor_sebezhetoseg_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66393602-8599-4694-bfd9-348f1fd5b813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9c6f54-f4f8-4636-93d4-594511dfbd72","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_intel_processzor_sebezhetoseg_hiba","timestamp":"2020. március. 06. 19:03","title":"Javíthatatlan hibát találtak az Intel processzoraiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc9c851-51d0-4a6e-ac48-7dcb3abfb463","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két román állampolgárságú férfit állítottak elő Érden a rendőrök, akik szerint az őrizetbe vetteknek közük van ahhoz, hogy a városban megöltek egy 49 éves román állampolgárt. ","shortLead":"Két román állampolgárságú férfit állítottak elő Érden a rendőrök, akik szerint az őrizetbe vetteknek közük van ahhoz...","id":"20200307_Roman_allampolgart_oltek_meg_Erden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dc9c851-51d0-4a6e-ac48-7dcb3abfb463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2465d441-e4a8-49b3-9f55-e1a50527eaee","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_Roman_allampolgart_oltek_meg_Erden","timestamp":"2020. március. 07. 11:55","title":"Megöltek egy román férfit Érden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301708ff-0d72-4e9a-b5cc-8dd23849d1f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először találtak fosszilizálódott növényi gumit. A tudósok a borostyánszerű anyagot 110 millió éve megkövült leveleken mutatták ki. \"Nem gondoltuk, hogy a növényi gumi ilyen sokáig megőrződhet\" – mondta a kutatásban résztvevő Leyla Seyfullah, a Bécsi Egyetem tudósa, a fosszilis növények specialistája.","shortLead":"Először találtak fosszilizálódott növényi gumit. A tudósok a borostyánszerű anyagot 110 millió éve megkövült leveleken...","id":"20200307_fosszilis_novenyi_gumi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=301708ff-0d72-4e9a-b5cc-8dd23849d1f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ec4218-d286-4642-b43e-bd53706b5b4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_fosszilis_novenyi_gumi","timestamp":"2020. március. 07. 13:03","title":"A tudósok is meglepődtek, amikor előkerült a 110 millió éves gumi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kevesebb tömény szeszt, ugyanakkor több bort ittak az oroszok, sokkal kevesebben haltak meg alkoholmérgezésben. Az ok abban keresendő, hogy Oroszországban az átlagosnál nyolc fokkal melegebb volt a tél.","shortLead":"Kevesebb tömény szeszt, ugyanakkor több bort ittak az oroszok, sokkal kevesebben haltak meg alkoholmérgezésben. Az ok...","id":"20200306_oroszorszag_alkohol_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fafb8171-3e02-4b95-9074-eb0246e8e650","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_oroszorszag_alkohol_klimavaltozas","timestamp":"2020. március. 06. 16:28","title":"Van előnye is a klímaváltozásnak: sokkal kevesebbet ittak az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti japán nagykövetség szerint a csütörtökön a belvárosi Kálvin térről köhögés miatt begyűjtött 16 japán turista egyike sem szenved koronavírus-fertőzésben.","shortLead":"A budapesti japán nagykövetség szerint a csütörtökön a belvárosi Kálvin térről köhögés miatt begyűjtött 16 japán...","id":"20200307_Nem_a_koronavirustol_kohogtek_a_Kalvin_terrol_begyujtott_japan_turistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8742a9c7-50f4-4dd9-8853-d03fefcdf0a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_Nem_a_koronavirustol_kohogtek_a_Kalvin_terrol_begyujtott_japan_turistak","timestamp":"2020. március. 07. 12:50","title":"Nem a koronavírustól köhögtek a Kálvin térről begyűjtött japán turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]