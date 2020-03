Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f68a7c9d-7b1d-4187-9d8b-26982fb77ffe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A költségvetési csalással megvádolt fideszes politikus beugrott a kormányfőhöz, mosolyogva pózoltak. De nem most készültek róluk a fotók. ","shortLead":"A költségvetési csalással megvádolt fideszes politikus beugrott a kormányfőhöz, mosolyogva pózoltak. De nem most...","id":"20200310_simonka_gyorgy_orban_viktor_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f68a7c9d-7b1d-4187-9d8b-26982fb77ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03cca17-f8ce-45cb-a638-161d2485533b","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_simonka_gyorgy_orban_viktor_foto","timestamp":"2020. március. 10. 12:11","title":"Jók lettek a fotók Simonkáról és Orbánról, csak éppen nem most készültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d9ec29-1552-47d4-be26-e73a514b614e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél óra alatt lezavarták a kutyáját az autója után vonszoló balotaszállási asszony bírósági tárgyalását. Az ügyész ugyan három évet kért az állatkínzó nőre, de az előkészítő ülésen hat hónapot ajánlott a vádlottnak, ha elismeri a bűntettet. Az asszony továbbra is tagadott, így a tárgyalás áprilisban folytatódik. A bíróság előtt gyülekeztek a \"Szurkolók az állatokért\" csoport tagjai, így végül rendőrök menekítették ki az asszonyt.","shortLead":"Fél óra alatt lezavarták a kutyáját az autója után vonszoló balotaszállási asszony bírósági tárgyalását. Az ügyész...","id":"20200310_Ma_all_birosag_ele_a_kutyajat_az_autoja_mogott_vonszolo_balotaszallasi_asszony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8d9ec29-1552-47d4-be26-e73a514b614e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e533d51c-c739-461d-a2b6-4f2266c6ea81","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Ma_all_birosag_ele_a_kutyajat_az_autoja_mogott_vonszolo_balotaszallasi_asszony","timestamp":"2020. március. 10. 13:09","title":"Szirénázó rendőrautóval mentették ki a bíróságról a kutyáját megkínzó balotaszállási nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1e314e-fdf4-42a7-87c7-f74e27b7d1d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Franck Riesternek már vannak tünetei, de jól van. A nemzetgyűlésben fertőződhetett meg.","shortLead":"Franck Riesternek már vannak tünetei, de jól van. A nemzetgyűlésben fertőződhetett meg.","id":"20200310_koronvarius_olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e1e314e-fdf4-42a7-87c7-f74e27b7d1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d580f0b-784a-43fe-901e-b770d8f951b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_koronvarius_olaszorszag","timestamp":"2020. március. 10. 05:05","title":"Egy 46 éves francia miniszter is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f222ada9-3582-47a7-a192-4d1ad36659ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orvosok és a járványügyi szakemberek mellett néhány fejlesztő is úgy gondolta, megpróbál segíteni a koronavírus-járvány terjedésének lassításában.","shortLead":"Az orvosok és a járványügyi szakemberek mellett néhány fejlesztő is úgy gondolta, megpróbál segíteni...","id":"20200309_koronavirus_jarvany_weboldal_donottouchyourface_megelozes_webkamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f222ada9-3582-47a7-a192-4d1ad36659ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c41a866-1416-4817-bed9-a22b5b81d0a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_koronavirus_jarvany_weboldal_donottouchyourface_megelozes_webkamera","timestamp":"2020. március. 09. 09:03","title":"Koronavírus: Ha nyitva hagyja a gépén ezt a weboldalt, azonnal bejelez, amikor az arcához nyúlna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7627ad15-a135-41fd-9ac8-76db91b0463f","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Hosszú évek fejlesztői munkája kezd beérni a Sonynál, de a Dreams nem csak emiatt érdekes. A több szaklap által hibátlannak tartott videojátékban fejlesztői tudás nélkül készíthetők látványos játékprogramok.","shortLead":"Hosszú évek fejlesztői munkája kezd beérni a Sonynál, de a Dreams nem csak emiatt érdekes. A több szaklap által...","id":"20200308_dreams_media_molecule_kritika_teszt_jatekkeszites_programozas_konzoljatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7627ad15-a135-41fd-9ac8-76db91b0463f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9118583d-3b54-45ca-bf0f-da863f32d604","keywords":null,"link":"/tudomany/20200308_dreams_media_molecule_kritika_teszt_jatekkeszites_programozas_konzoljatek","timestamp":"2020. március. 08. 20:00","title":"A Sony megcsinálta a maga Minecraftját, és valami zseniális lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cambridge Analytica okozta adatvédelemi jogsértések miatt Ausztrália brutális összegre perli a legnagyobb közösségi oldalt.","shortLead":"A Cambridge Analytica okozta adatvédelemi jogsértések miatt Ausztrália brutális összegre perli a legnagyobb közösségi...","id":"20200310_ausztralia_cambridge_analytica_botrany_buntetes_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdddb7ff-1f9a-490a-9db4-6e892a829cc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_ausztralia_cambridge_analytica_botrany_buntetes_birsag","timestamp":"2020. március. 10. 14:03","title":"529 milliárd dolláros (!) büntetést akasztott a Facebook nyakába Ausztrália","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dell az Orange francia mobilszolgáltatóval egy 5G-képes laptopon tesztelte, hogy a gyakorlatban, mindennapi felhasználás során milyen sebességet hoz az újgenerációs technológia.","shortLead":"A Dell az Orange francia mobilszolgáltatóval egy 5G-képes laptopon tesztelte, hogy a gyakorlatban, mindennapi...","id":"20200310_dell_orange_5g_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfaecc0b-7d70-41ac-b63b-10dd6eb9baa0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_dell_orange_5g_teszt","timestamp":"2020. március. 10. 14:33","title":"A Dell kipróbálta, mennyivel gyorsabb az 5G-s net, az eredmény beszédes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a396b9-3e4d-48b4-8513-2e7c3d4e767e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy újabb iráni diák és az idős férfibeteg felesége is megfertőződött a koronavírussal, így már kilenc embert kezelnek Magyarországon. Vesztegzár ugyan nincs nálunk, de a karanténban nőtt a szigor. Folyamatosan bővülő hírfolyamunkban minden újdonságot megtudhat a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.","shortLead":"Egy újabb iráni diák és az idős férfibeteg felesége is megfertőződött a koronavírussal, így már kilenc embert kezelnek...","id":"20200309_koronavirus_pp_marcius_9","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6a396b9-3e4d-48b4-8513-2e7c3d4e767e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae32510-7a9c-419d-b2e4-c660190b79f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_koronavirus_pp_marcius_9","timestamp":"2020. március. 09. 09:57","title":"Rendőri jelenlét a Szent László kórházban, kiutasíthatják a fertőzötteket – koronavírus percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]