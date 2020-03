Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyes szakértők attól tartanak, hogy hiába fejlesztenek ki egy védőoltást, nem biztos, hogy hatásos lesz a mutálódott vírustörzsek ellen. ","shortLead":"Egyes szakértők attól tartanak, hogy hiába fejlesztenek ki egy védőoltást, nem biztos, hogy hatásos lesz a mutálódott...","id":"20200310_Aprilisban_mar_embereken_tesztelnek_a_koronavirusvakcinat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ccb720-29c8-4695-9645-c62e1154cc59","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_Aprilisban_mar_embereken_tesztelnek_a_koronavirusvakcinat","timestamp":"2020. március. 10. 16:09","title":"Áprilisban már embereken tesztelnék a koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d9e118-c1ca-40c6-a1d6-1b22a2fb96b1","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Megkezdődött a Viking Sigyn szállodahajó kapitányának tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken. A koronavírus miatt a sajtó csak az első öt percben lehet bent a tárgyalóteremben, utána kivetítőn követhetik az eseményeket.","shortLead":"Megkezdődött a Viking Sigyn szállodahajó kapitányának tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken. A koronavírus miatt a sajtó...","id":"20200311_hableany_targyalas_koronavrus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60d9e118-c1ca-40c6-a1d6-1b22a2fb96b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4c51ee-d301-42fc-ae48-08d46364a6d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_hableany_targyalas_koronavrus","timestamp":"2020. március. 11. 08:34","title":"A koronavírus miatt csak kivetítőn lehet követni a Hableány-tárgyalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d25501-dac0-46bb-87c0-68e5f8873e80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pesszimista forgatókönyvek már eddig is voltak arról, mit hozhat a koronavírus a magyar gazdaságnak, de a pénzügyminiszter most minden eddiginél durvább jóslattal állt elő.","shortLead":"Pesszimista forgatókönyvek már eddig is voltak arról, mit hozhat a koronavírus a magyar gazdaságnak, de...","id":"20200311_Varga_Akar_recesszioba_is_sullyedhet_iden_a_magyar_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72d25501-dac0-46bb-87c0-68e5f8873e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6edb99-9dcf-4531-8862-c121f66b42ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200311_Varga_Akar_recesszioba_is_sullyedhet_iden_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. március. 11. 07:54","title":"Varga: Akár recesszióba is süllyedhet idén a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7bfbfc-33c5-4dc4-b857-162c125c151f","c_author":"Gécs Dániel","category":"vilag","description":"A világszervezet hivatalosan is pandémiaként kezeli a december óta tartó koronavírus-járványt.","shortLead":"A világszervezet hivatalosan is pandémiaként kezeli a december óta tartó koronavírus-járványt.","id":"20200311_who_vilagjarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc7bfbfc-33c5-4dc4-b857-162c125c151f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b246cf80-aa33-458a-a060-6e2b6a0a76f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_who_vilagjarvany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 11. 17:44","title":"A WHO világjárvánnyá nyilvánította a koronavírus-járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5aa6153-8f58-4f5c-be59-ea8be9d1e09d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű színész egy különleges előadás miatt jött Magyarországra.","shortLead":"A világhírű színész egy különleges előadás miatt jött Magyarországra.","id":"20200310_john_malkovich_debrecen_zenekritikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5aa6153-8f58-4f5c-be59-ea8be9d1e09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70bd2b4a-1be0-489e-84b9-a405caa30b83","keywords":null,"link":"/elet/20200310_john_malkovich_debrecen_zenekritikus","timestamp":"2020. március. 10. 06:52","title":"John Malkovich elugrott Debrecenbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f2a31c-4262-488d-9fc0-ac2e910b1cf4","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A duma, az orosz parlament alsóháza megszavazta az orosz alkotmány módosításáról szóló törvénycsomagot, majd úgy ítélte meg, hogy a változtatás annyira jelentős, hogy újra kell kezdeni az államfő, Vlagyimir Putyin mandátumainak a számolását. Így a politikus még két hatéves ciklust is eltölthet a Kremlben, miután 2024-ben lejár a mostani mandátum.","shortLead":"A duma, az orosz parlament alsóháza megszavazta az orosz alkotmány módosításáról szóló törvénycsomagot, majd úgy ítélte...","id":"20200310_Putyin_elintezte_maganak_hogy_meg_16_evig_hivatalban_maradjon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31f2a31c-4262-488d-9fc0-ac2e910b1cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a33baca-8bfc-4447-a796-dc46098b9cf5","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Putyin_elintezte_maganak_hogy_meg_16_evig_hivatalban_maradjon","timestamp":"2020. március. 10. 16:28","title":"Putyin elintézte magának, hogy még jó sokáig hivatalban maradjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több hazatérő vendégmunkás nem volt hajlandó bevonulni a nadabi karanténba, végül arra tudták rábeszélni őket, hogy más helyen legyenek vesztegzár alatt.","shortLead":"Több hazatérő vendégmunkás nem volt hajlandó bevonulni a nadabi karanténba, végül arra tudták rábeszélni őket, hogy más...","id":"20200311_Lazadas_tort_ki_egy_romaniai_karantenban_annyira_rosszak_voltak_a_korulmenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c35188a-2a2f-407c-b6a6-63191c8ac920","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Lazadas_tort_ki_egy_romaniai_karantenban_annyira_rosszak_voltak_a_korulmenyek","timestamp":"2020. március. 11. 05:53","title":"Lázadás tört ki egy romániai karanténban, annyira rosszak voltak a körülmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa62290-e3a3-4839-8710-268306359ec6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyetlen mondattal 1,6 millió lájkot gyűjtött a Twitteren.","shortLead":"Egyetlen mondattal 1,6 millió lájkot gyűjtött a Twitteren.","id":"20200310_Elon_Musk_A_koronaviruspanik_ostobasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aa62290-e3a3-4839-8710-268306359ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eeb9dcb-675a-4711-8669-11b9461ee8c9","keywords":null,"link":"/elet/20200310_Elon_Musk_A_koronaviruspanik_ostobasag","timestamp":"2020. március. 10. 09:15","title":"Elon Musk: A koronavírus-pánik ostobaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]