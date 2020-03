Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e30bf98-8057-4b05-8cf8-e6af39867a1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyegyvenkilenccel nőtt Iránban vasárnap virradóra a koronavírusban elhunyt emberek száma.","shortLead":"Nyegyvenkilenccel nőtt Iránban vasárnap virradóra a koronavírusban elhunyt emberek száma.","id":"20200308_iran_szaud_arabia_kozel_kelet_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e30bf98-8057-4b05-8cf8-e6af39867a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1950b78d-9d02-4e40-8023-417073c68ef3","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_iran_szaud_arabia_kozel_kelet_koronavirus","timestamp":"2020. március. 08. 18:08","title":"Koronavírus: Iránban sokan meghaltak, Szaúd-Arábiából vesztegzárat jelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Telekom Veszprém 31-26-ra győzött a szerb RK Vojvodina otthonában a férfi kézilabda SEHA Liga negyeddöntőjének vasárnapi, első mérkőzésén.","shortLead":"A Telekom Veszprém 31-26-ra győzött a szerb RK Vojvodina otthonában a férfi kézilabda SEHA Liga negyeddöntőjének...","id":"20200308_Kezilabda_Otgolos_veszpremi_elony_a_negyeddontoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a557c6-1941-44b5-988d-501ee16babc0","keywords":null,"link":"/sport/20200308_Kezilabda_Otgolos_veszpremi_elony_a_negyeddontoben","timestamp":"2020. március. 08. 15:19","title":"Öt gólos veszprémi előny a SEHA Liga negyeddöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"122d3ab3-12b7-463d-b6d2-307e0f67ae98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fél év alatt csak néhány szolgáltatás indult, amely kihasználja a nyílt bankolás kínálta lehetőségeket. 