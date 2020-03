Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b171c54-440f-42b3-a631-d21867b00a2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia csokikészítő mosolyt akar csalni az emberek arcára a nehéz időkben.","shortLead":"A francia csokikészítő mosolyt akar csalni az emberek arcára a nehéz időkben.","id":"20200308_koronavirus_cukrasz_franciaorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b171c54-440f-42b3-a631-d21867b00a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8038b98-ea99-482d-a28e-2be4de2ed98b","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_koronavirus_cukrasz_franciaorszag","timestamp":"2020. március. 08. 20:27","title":"Csokiból készült koronavírust árul egy francia cukrász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795c6b48-d8c8-4f82-8421-a3b34ba455be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kilencezer fölé emelkedett az igazolt koronavírusos esetek száma.","shortLead":"Kilencezer fölé emelkedett az igazolt koronavírusos esetek száma.","id":"20200309_koronavirus_jarvany_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=795c6b48-d8c8-4f82-8421-a3b34ba455be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057994a0-e7d0-4a12-ab88-3bc811c7e9e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_koronavirus_jarvany_olaszorszag","timestamp":"2020. március. 09. 19:15","title":"Koronavírus: jelentősen nőtt a fertőzöttek és az elhunytak száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524d8aa1-f0a7-4fd4-b54b-01e085dbd965","c_author":"HVG","category":"360","description":"Világméretű hálózatot épített néhány fiatal New Yorkból indulva. Azt mondják nem csak marketingesek, de aktivisták is. Most már világcégekkel dolgoznak együtt. ","shortLead":"Világméretű hálózatot épített néhány fiatal New Yorkból indulva. Azt mondják nem csak marketingesek, de aktivisták is...","id":"202010_ifjusagi_mozgalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=524d8aa1-f0a7-4fd4-b54b-01e085dbd965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca0bb0c-ba53-43be-8499-a99bcbd9afb2","keywords":null,"link":"/360/202010_ifjusagi_mozgalom","timestamp":"2020. március. 08. 16:30","title":"Tinédzser üzletemberek álltak össze, hogy megszólítsák a korosztályukat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négyszer szúrta meg egy kollégáját egy érdi házfelújítás munkása.","shortLead":"Négyszer szúrta meg egy kollégáját egy érdi házfelújítás munkása.","id":"20200309_Halalos_keseles_tortent_egy_erdi_hazfelujitason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91bb6264-028d-4649-9dfb-33ef34dd7735","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Halalos_keseles_tortent_egy_erdi_hazfelujitason","timestamp":"2020. március. 09. 14:25","title":"Halálos késelés történt egy érdi házfelújításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4113edf-4dde-44c1-b775-0b0430576b76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy járvány idején nagyon fontos a gyakori és alapos kézmosás. Egy új oldallal ezt most még hatékonyabbá tehetjük.","shortLead":"Egy járvány idején nagyon fontos a gyakori és alapos kézmosás. Egy új oldallal ezt most még hatékonyabbá tehetjük.","id":"20200310_koronavirus_kezmosas_wash_your_lyrics","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4113edf-4dde-44c1-b775-0b0430576b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa5d946-812e-46c0-8a0b-13bcb5d38825","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_koronavirus_kezmosas_wash_your_lyrics","timestamp":"2020. március. 10. 09:03","title":"Tart a koronavírustól? Hasznos új oldal indult, ezzel még hatékonyabb lehet a kézmosás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"122d3ab3-12b7-463d-b6d2-307e0f67ae98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fél év alatt csak néhány szolgáltatás indult, amely kihasználja a nyílt bankolás kínálta lehetőségeket. Igaz, csak elvi lehetőségekről van szó, mert a gyakorlatban a nyílt bankolás nem működik.","shortLead":"Fél év alatt csak néhány szolgáltatás indult, amely kihasználja a nyílt bankolás kínálta lehetőségeket. Igaz, csak elvi...","id":"20200309_Kanaant_igertek_a_bankok_ugyfeleinek_de_csak_egyket_virag_nyilt_a_sivatagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=122d3ab3-12b7-463d-b6d2-307e0f67ae98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1b6457-b1a3-4c71-a4b1-9269167a2c80","keywords":null,"link":"/kkv/20200309_Kanaant_igertek_a_bankok_ugyfeleinek_de_csak_egyket_virag_nyilt_a_sivatagban","timestamp":"2020. március. 09. 14:09","title":"Kánaánt ígértek a bankok ügyfeleinek, de csak egy-két virág nyílt a sivatagban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5aa6153-8f58-4f5c-be59-ea8be9d1e09d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű színész egy különleges előadás miatt jött Magyarországra.","shortLead":"A világhírű színész egy különleges előadás miatt jött Magyarországra.","id":"20200310_john_malkovich_debrecen_zenekritikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5aa6153-8f58-4f5c-be59-ea8be9d1e09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70bd2b4a-1be0-489e-84b9-a405caa30b83","keywords":null,"link":"/elet/20200310_john_malkovich_debrecen_zenekritikus","timestamp":"2020. március. 10. 06:52","title":"John Malkovich elugrott Debrecenbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Látogatási tilalmat rendelt el az országos tisztifőorvos Magyarország valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményében az új koronavírus miatt.\r

","shortLead":"Látogatási tilalmat rendelt el az országos tisztifőorvos Magyarország valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos...","id":"20200308_koronavirus_latogatasi_tilalom_tisztifoorvos_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f914cd65-7d24-4d25-b75c-71a261a2df1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200308_koronavirus_latogatasi_tilalom_tisztifoorvos_jarvany","timestamp":"2020. március. 08. 21:30","title":"Életbe lépett az országos látogatási tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]