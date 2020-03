Interjút adott Eszenyi Enikő az ATV Spirit Húzós című műsorának, amely teljes terjedelmében ma este látható majd a csatornán 20.25 perctől.

Eszenyi arra reagálva, hogy a társulat 96 százaléka ellene szavazott, elmondta,

ez nem igaz.

„A társulatnak 400 tagja van, a dolgozókkal együtt, tehát akárhogy számolok, - én négyesre érettségiztem matematikából -, a négyszáznak nem 113 a 96 százaléka.”

Amikor Rónai Egon műsorvezető felvetette, hogy valami mocorog a mélyben, Eszenyi Enikő helyeselt, de hozzátette: furcsa az időzítés.

„Adok egy nyilatkozatot egy portálnak, ami megjelenik a meghallgatásom előtt egy nappal, utána délután ugyanezen a portálon megjelenik egy lejárató cikk, (…), majd este olyan kollégák, akik régen voltak a Vígszínház tagjai… Szóval bennem is kérdéseket vet fel, hogy egy nappal a meghallgatásom előtt, miért? Ez nagyon furcsa egybeesés, és innentől kezdve minden nap van egy megjelenés, és szerintem most is írják már az újabbat, és holnap is jön egy…” – vetette fel.

Rónai Egon megkérdezte tőle, hogy van-e érzése azzal kapcsolatban, ki szervezi ezeket a megszólalásokat, erre az igazgató azt mondta, neki nagyon sok érzése van, de az első érzése az, hogy neki a Vígszínház érdekében kell minden döntését meghoznia, mint ahogy eddig is tette.

Eddig minden este teltházzal játszottunk, 97 százalékos a nézettségünk, soha ennyi nézőnk nem volt, fiatalok és öreg nagy színészek, szimbiózisban, együtt, erőfeszítve olyan nagyszerű előadásokat hoztak létre, amelyek nagyon elnyerték a nézők érdeklődését. Tehát tényleg kérdezem, hogy mi a baj a Vígszínházzal?

Eszenyi Enikő szerint az, ami most történik, üzengetés a nyilvánosság előtt, lejáratókampány. Rónai Egon, - a levelet aláírókra hivatkozva, akik azt mondják, a jelenleg is ott dolgozó színészek nem mernek megszólalni - megkérdezte tőle, hogy nem hívta-e össze a társulatot, hogy ha problémájuk van, mondják el, Eszenyi elmondta: ez nem igaz, hiszen minden nap ott van a színházban és minden nap kommunikál mindenkivel. „Előadás előtt nálunk összetartás van, összegyűlnek a színészek.

Tényleg már ott tartunk, hogy a 45 kilómmal senki nem mer hozzám odajönni és beszélni? – kérdezte.

Rónai Egon erre azt válaszolta, hogy valószínűleg nem a súlya, hanem a habitusa lehet az oka a hallgatásnak. Eszenyi erre azt felelte: ő ebbe a műsorba is azért jött el, hogy példát mutasson azoknak a nőknek, akik vezető pozícióban vannak - vagy abban szeretnének lenni -, hogy igenis álljanak ki és védjék magukat.

Több színész is arról beszélt korábban, hogy Eszenyi Enikő átrendezi más alkotók előadásait. Az igazgató erre a felvetésre hangsúlyozta, hogy ő úgy szokta csinálni, hogy megkérdezi, mikor mehet. „Azt mondják, most ezen a délelőttön vagy este gyere. Odamegyek, megnézem, és azt mondom, üljünk le. Ilyenkor van mellettem valaki, aki jegyzi azt, ugyanúgy, mint a rendezőnek, mi a véleményem a darabról. Négyszemközt elmondom, aztán vele megbeszélem azt, hogy esetleg még mit látok. És azt mondom, ahogy te gondolod, annyit adsz át a színészeknek, amennyit szeretnél. Aztán megkérdezem azt is, hogy én mit mondhatok a színésznek.”

De szóba került az is, hogy Stohl András miért írhatta alá a nyílt levelet. Ekkor egy érdekes párbeszéd játszódik le a műsorvezető és a vendége között.

EE: Húha, most erre a kérdésre hadd ne válaszoljak. Ismerjük az Andris történetét, együtt játszunk (…), hadd ne kommentáljam ezt. (…) Lejátszottunk, nem tudom, hány A testőrt. (…) Nem akarok személyeskedni. Azt kérdezem tőled, hogy te tényleg komolyan kérdezed, hogy ő aláírt egy ilyet? és az ő előélete, hogy ő mit csinált, ugye az nem számít ilyenkor?

RE: Már milyen szempontból?

EE: Jaj, értem. Jó.

A műsorvezető szerette volna kideríteni, hogy Eszenyi mire gondol, de végül nem kívánta kommentálni Stohl aláírását.

Végül felmerült az is, hogy alszik jelenleg az igazgató, de erre azt mondta: