Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41128a01-fce9-496f-9c35-d43554a3cf2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200315_Szabadteri_misere_alltak_at_Matraverebelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41128a01-fce9-496f-9c35-d43554a3cf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd9a404-7371-4e7f-89c1-80968c662e0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Szabadteri_misere_alltak_at_Matraverebelyen","timestamp":"2020. március. 15. 14:59","title":"Szabadtéri misére álltak át Mátraverebélyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a47cc36-1114-4c3f-9988-4eaf05fbdc6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hirtelen döntés értelmében vasárnap éjfélig teljesen ki kellett üríteniük a kollégiumi szobákat az egyetemistáknak, főiskolásoknak. Van, akinek nincs hová menni. A Schönherz kollégiumnál forgattunk vasárnap.","shortLead":"Egy hirtelen döntés értelmében vasárnap éjfélig teljesen ki kellett üríteniük a kollégiumi szobákat az egyetemistáknak...","id":"20200315_Igy_koltoztek_ki_a_Schonherz_kollegistai__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a47cc36-1114-4c3f-9988-4eaf05fbdc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36216d05-5fc7-473e-a242-d9d38c48ae82","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Igy_koltoztek_ki_a_Schonherz_kollegistai__video","timestamp":"2020. március. 15. 15:43","title":"\"Kicsit hülyén jött ki, hogy ilyen hirtelen kell ezt az egészet meglépni\" - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon a németországihoz és amerikaihoz hasonló ütemben duplázódik a vírusfertőzöttek száma.","shortLead":"Magyarországon a németországihoz és amerikaihoz hasonló ütemben duplázódik a vírusfertőzöttek száma.","id":"20200316_Hetven_ora_alatt_duplazodott_meg_a_magyarorszagi_betegek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d9bff2-3c0b-43b4-b380-d6c362635243","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Hetven_ora_alatt_duplazodott_meg_a_magyarorszagi_betegek_szama","timestamp":"2020. március. 16. 09:37","title":"Hetven óra alatt duplázódott meg a magyarországi betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e7e4bf4-7fcf-4f72-86d7-b2fd0d6ce1d0","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"Belgium már pénteken ébredt valami olyasmire, mint Magyarország ma. A sok kritika után, melyek szerint az addig kiváró kormány orosz rulettet játszik polgárai egészségével, a szövetségi kabinet csütörtök éjjel - az összes párt támogatásával - drasztikus lépéseket jelentett be.","shortLead":"Belgium már pénteken ébredt valami olyasmire, mint Magyarország ma. A sok kritika után, melyek szerint az addig kiváró...","id":"20200316_Brusszel_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e7e4bf4-7fcf-4f72-86d7-b2fd0d6ce1d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0f7f30-d1f1-44d0-bafc-4962de169be1","keywords":null,"link":"/360/20200316_Brusszel_koronavirus","timestamp":"2020. március. 16. 09:40","title":"Belgiumban szigor és sorban állás van, az Európai Parlament takaréklángon működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9a444d-0282-4a4a-b9ea-64d3004d6be5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Átlagosan 17 százalékkal kevesebb repülőgép közlekedett a pénteki adatok szerint Európa felett. A legsúlyosabban Olaszország érintett, a légterében 77 százalékkal volt kisebb a forgalom.","shortLead":"Átlagosan 17 százalékkal kevesebb repülőgép közlekedett a pénteki adatok szerint Európa felett. A legsúlyosabban...","id":"20200316_Sorra_allnak_le_a_legitarsasagok_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f9a444d-0282-4a4a-b9ea-64d3004d6be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a58347f-ba3d-4f75-a2f8-a0fe05d9fbd5","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_Sorra_allnak_le_a_legitarsasagok_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 16. 07:15","title":"Sorra állnak le a légitársaságok a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megjósolni is nehéz, mekkora károkat okoz a koronavírus-járvány a világ, Európa és Magyarország gazdaságának, mindenesetre a kormány már azzal számol, extrém esetben recesszió is lehet. A turizmus gyakorlatilag megszűnik Budapesten húsvétra, az olaszok hatalmas bajban vannak, és ha ez nem lenne elég, kitört egy évtizedek óta nem látott olajháború is. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Megjósolni is nehéz, mekkora károkat okoz a koronavírus-járvány a világ, Európa és Magyarország gazdaságának...","id":"20200315_Es_akkor_koronavirus_recesszio_orban_varga_olaszorszag_turizmus_olajhaboru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c0f677-67fc-4a57-adc6-c92192026907","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200315_Es_akkor_koronavirus_recesszio_orban_varga_olaszorszag_turizmus_olajhaboru","timestamp":"2020. március. 15. 07:00","title":"És akkor a kormány belengette, hogy földbe állhat a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2b34bd-9736-4735-a0da-ce813fb90163","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autógyártóknál és beszállítópartnereiknél minimum egy-két hetes kényszerű leállással számolnak. ","shortLead":"Az autógyártóknál és beszállítópartnereiknél minimum egy-két hetes kényszerű leállással számolnak. ","id":"20200316_nem_keszul_ferrari_es_lamborghini_sem_leallt_az_olasz_autoipar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f2b34bd-9736-4735-a0da-ce813fb90163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d2e7a95-82f5-45b4-9cb6-640ec781bb33","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_nem_keszul_ferrari_es_lamborghini_sem_leallt_az_olasz_autoipar","timestamp":"2020. március. 16. 09:23","title":"Nem készül Ferrari és Lamborghini sem, leállt az olasz autóipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak a létfontosságúakat hagynák nyitva. Cigi lesz.","shortLead":"Csak a létfontosságúakat hagynák nyitva. Cigi lesz.","id":"20200315_Karacsony_engedje_meg_a_kormany_a_boltok_bezaratasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba4ce68-6e95-4e46-a523-3d155c1e66dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200315_Karacsony_engedje_meg_a_kormany_a_boltok_bezaratasat","timestamp":"2020. március. 15. 16:39","title":"Karácsony: Engedje meg a kormány a boltok bezáratását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]