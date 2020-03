Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6987005-84e2-406f-a856-126a16719d03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amíg a vészhelyzet tart ezt sem kell elvégeztetni.","shortLead":"Amíg a vészhelyzet tart ezt sem kell elvégeztetni.","id":"20200318_muszaki_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6987005-84e2-406f-a856-126a16719d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59aa9bba-2234-4bdf-ac07-3ae6b4f21c03","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_muszaki_auto","timestamp":"2020. március. 18. 10:31","title":"Amíg tart a vészhelyzet, az se baj, ha a most lejáró műszakiját nem hosszabbítja meg a kocsiján ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életbe léptek az egy nappal korábban bejelentett szigorú intézkedések, de egyre többen kérik a kormánytól, hogy foglalkozzon a gazdasági krízissel is. Sokan rohannak a boltokba, az iskolák pedig a második napra készülnek, amikor távolról kell megoldani az oktatást. ","shortLead":"Életbe léptek az egy nappal korábban bejelentett szigorú intézkedések, de egyre többen kérik a kormánytól...","id":"20200317_koronavirus_jarvany_marcius_17_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde3cc64-4338-452c-9be6-5fdc426d1389","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_koronavirus_jarvany_marcius_17_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 17. 07:28","title":"Éjféltől lezárták a határokat, bevásárlási láz indult – hírek a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank arra kérte a kormányt, hogy rendeljen el a vállalati körben törlesztési moratóriumot, ha a bankok nem hajlandók erre. Közben zuhan a forint, ám ebben az esetben sokkal inkább meg van kötve a kormány keze.","shortLead":"A jegybank arra kérte a kormányt, hogy rendeljen el a vállalati körben törlesztési moratóriumot, ha a bankok nem...","id":"20200316_euro_forint_arfolyam_341","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167f8262-54d0-4c43-9049-2b757376c539","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_euro_forint_arfolyam_341","timestamp":"2020. március. 16. 12:38","title":"Szabadesésben a forint, hitelmoratóriumot hirdetett az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0d43f5-2a92-4d5d-867d-f004501a1aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte várható volt, hogy a koronavírus okozta aggodalmak miatt idővel a rosszindulatú fejlesztők is munkához látnak.","shortLead":"Szinte várható volt, hogy a koronavírus okozta aggodalmak miatt idővel a rosszindulatú fejlesztők is munkához látnak.","id":"20200316_koronavirus_android_kartevo_ransomware_zsarolovirus_covidlock","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da0d43f5-2a92-4d5d-867d-f004501a1aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4333372-f8c7-4897-9307-8d14bdef0655","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_koronavirus_android_kartevo_ransomware_zsarolovirus_covidlock","timestamp":"2020. március. 16. 18:16","title":"A koronavírusról tájékoztató appnak álcázza magát egy androidos kártevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hozzátartozóknak és hivatalos újságírói megkeresésre sem árulják el, hol feküdt a beteg, ahogy a kórházi személyzetnek sincs pontos információja erről. ","shortLead":"A hozzátartozóknak és hivatalos újságírói megkeresésre sem árulják el, hol feküdt a beteg, ahogy a kórházi...","id":"20200317_Hallgat_a_Jahn_Ferenc_Korhaz_a_koronavirusban_meghalt_ferfirol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f47543bd-a864-460b-9906-76d290fe6ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Hallgat_a_Jahn_Ferenc_Korhaz_a_koronavirusban_meghalt_ferfirol","timestamp":"2020. március. 17. 16:13","title":"Hallgat a Jahn Ferenc kórház a koronavírusban meghalt férfiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1068344c-21ef-4725-b29e-77f18e378145","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincs délutáni műszak, a gyakornokok számára pedig felfüggesztették a munkavégzést – egyebek mellett ilyen szabályokat hozott a koronavírus miatt a Magyar Suzuki Zrt.","shortLead":"Nincs délutáni műszak, a gyakornokok számára pedig felfüggesztették a munkavégzést – egyebek mellett ilyen szabályokat...","id":"20200317_magyar_suzuki_gyar_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1068344c-21ef-4725-b29e-77f18e378145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ae1427-e36f-4a42-b655-ff02be2d4e4e","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_magyar_suzuki_gyar_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 14:46","title":"A magyar Suzukinál egyelőre nem áll le a munka, de több új szabályt is hoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most tette közzé a KSH a turizmus januári adatait, ezeket a számokat elnézve pedig különösen fájhat az ágazatnak, hogy egy óriási felfelé ívelést akasztott meg a koronavírus.","shortLead":"Most tette közzé a KSH a turizmus januári adatait, ezeket a számokat elnézve pedig különösen fájhat az ágazatnak...","id":"20200318_turizmus_turista_jarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b609bf86-f7a6-44ad-99b0-f28be4d21b79","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_turizmus_turista_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 09:26","title":"Ritka jól kezdődött a magyar turizmus éve, mielőtt a járvány a földbe állította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52192756-8189-4b98-8a8c-ba1e68bae7b9","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Made in Africa” – hirdeti termékeit büszkén a Mara mobilok gyártója. A ruandai vállalkozás honlapja szerint a kontinensen elsőként fog magas minőségű és megfizethető okostelefonokat gyártani. ","shortLead":"„Made in Africa” – hirdeti termékeit büszkén a Mara mobilok gyártója. A ruandai vállalkozás honlapja szerint...","id":"202011_afrikai_mobiltelefon_oroszlanos_marka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52192756-8189-4b98-8a8c-ba1e68bae7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe2c41c-7201-4ac9-b787-ddd36d349552","keywords":null,"link":"/360/202011_afrikai_mobiltelefon_oroszlanos_marka","timestamp":"2020. március. 16. 14:00","title":"Oroszlános márka: egy afrikai mobilgyártó letarolná az olcsó telefonok piacát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]