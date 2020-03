Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61008a94-9253-4cbb-973f-c2508a98fee1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőn újabb 19 embernél mutatták ki a fertőzést, a kormány mintegy 40 intézkedést vezet be a járvány miatt.","shortLead":"Hétfőn újabb 19 embernél mutatták ki a fertőzést, a kormány mintegy 40 intézkedést vezet be a járvány miatt.","id":"20200324_Szlovakiaban_kotelezo_lesz_a_vedomaszk_viselese_az_utcakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61008a94-9253-4cbb-973f-c2508a98fee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c7b4e5-8ced-4b03-96b4-8cf8d7007e7d","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Szlovakiaban_kotelezo_lesz_a_vedomaszk_viselese_az_utcakon","timestamp":"2020. március. 24. 20:31","title":"Szlovákiában kötelező lesz a védőmaszk viselése az utcákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9d5c15b-4976-4025-bcc4-02783f6e9736","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mérhetetlen mennyiségű álhír kering a világban a koronavírus-járvány keletkezésével és a betegség kezelésével kapcsolatban. A sokszor politikusok által is terjesztett csúsztatások és hazugságok miatt elmosódik az igazság és hazugság közötti választóvonal, és ez rengeteg emberéletbe kerülhet.","shortLead":"Mérhetetlen mennyiségű álhír kering a világban a koronavírus-járvány keletkezésével és a betegség kezelésével...","id":"20200325_A_fele_sem_igaz__alhirek_a_koronavirusrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9d5c15b-4976-4025-bcc4-02783f6e9736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2b0090-ff49-4faa-81d6-ee77a8ec4f3d","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_A_fele_sem_igaz__alhirek_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 25. 16:51","title":"A fele sem igaz – álhírek és politikusok a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c14353a-42a3-436f-a09b-c7138a63c789","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gépkezelő hallása egész biztosan nem károsodik ettől a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású masinától.","shortLead":"A gépkezelő hallása egész biztosan nem károsodik ettől a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású masinától.","id":"20200324_motorzugas_nelkul_dolgozik_a_vilagelso_elektromos_kanalas_munkagep_case_580_ev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c14353a-42a3-436f-a09b-c7138a63c789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdbdb37f-ebff-412f-bfb0-a082c8fb30ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_motorzugas_nelkul_dolgozik_a_vilagelso_elektromos_kanalas_munkagep_case_580_ev","timestamp":"2020. március. 24. 14:31","title":"Motorzúgás nélkül dolgozik a világ első elektromos kanalas munkagépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét segítene az Instagram a koronavírus-járvány miatt otthon maradó felhasználóknak. A most bemutatott új funkció mellé egy különleges matrica is készült.","shortLead":"Ismét segítene az Instagram a koronavírus-járvány miatt otthon maradó felhasználóknak. A most bemutatott új funkció...","id":"20200324_instagram_koronavirus_jarvany_karanten_videochat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1f1babf-49b7-4cd4-b649-f1cabb714137","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_instagram_koronavirus_jarvany_karanten_videochat","timestamp":"2020. március. 24. 18:03","title":"Kitalált valamit az Instagram, hogy karanténban is megoszthassuk az élményeinket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az idén nyárra tervezett játékokat legkésőbb 2021 nyaráig tolják el.","shortLead":"Az idén nyárra tervezett játékokat legkésőbb 2021 nyaráig tolják el.","id":"20200324_koronavirus_tokio_olimpia_halasztas_nob","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f53a41a-0c46-4a1a-ab11-8279b31c81e3","keywords":null,"link":"/sport/20200324_koronavirus_tokio_olimpia_halasztas_nob","timestamp":"2020. március. 24. 13:31","title":"Elhalasztják a tokiói olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi fertőzöttek nem Rovó Lászlótól kapták el a kórt az egyetem szerint.","shortLead":"A szegedi fertőzöttek nem Rovó Lászlótól kapták el a kórt az egyetem szerint.","id":"20200325_szte_rovo_laszlo_koronavirus_kontakt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef858a6e-2bb3-4742-ad95-78a0f0e3f7c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_szte_rovo_laszlo_koronavirus_kontakt","timestamp":"2020. március. 25. 18:36","title":"Negatív lett a koronavírusos szegedi rektor mind a 120 kontaktjának második tesztje is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a1c9e5-05aa-41c0-a3ac-e568f7a655cf","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A második világháború óta először kényszerült térdre egy olimpia, igaz, ezúttal nem lefújták a játékokat, hanem elhalasztották egy évvel. ","shortLead":"A második világháború óta először kényszerült térdre egy olimpia, igaz, ezúttal nem lefújták a játékokat, hanem...","id":"20200324_tokio_olimpia_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72a1c9e5-05aa-41c0-a3ac-e568f7a655cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ec4f0a-ff0c-4e4e-8592-ebeabcb014b2","keywords":null,"link":"/360/20200324_tokio_olimpia_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 24. 14:20","title":"Tokiónak anyagilag kevésbé fájhat az olimpia elhalasztása, mint idei megtartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631bf139-47dd-4948-82b7-bc6f9c6a4609","c_author":"Máté Péter","category":"nagyitas","description":"Lázmérők, maszkok, fertőtlenítők, üres áruházi polcok – a koronavírus átrajzolta a mindennapjainkat, az új helyzetben új eszközökre kell támaszkodnunk. Az új globális valóságunkat Nagyítás-fotógalériánkban mutatjuk be.","shortLead":"Lázmérők, maszkok, fertőtlenítők, üres áruházi polcok – a koronavírus átrajzolta a mindennapjainkat, az új helyzetben...","id":"20200324_Koronavirus_nagyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=631bf139-47dd-4948-82b7-bc6f9c6a4609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a672c44e-b040-4581-910b-9ae6e625804a","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200324_Koronavirus_nagyitas","timestamp":"2020. március. 24. 10:55","title":"Kifordult a világ a sarkaiból a koronavírus miatt – Nagyítás-fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]