[{"available":true,"c_guid":"86d4a650-6bc9-476e-8aae-593c527914c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung egyik új klímájához készített reklámvideót, amelyben egy eddig nem látott telefon is felbukkant. Ha ez egy jövendőbeli új mobil, akkor azért érdekes, ha nem az, akkor pedig azért.","shortLead":"A Samsung egyik új klímájához készített reklámvideót, amelyben egy eddig nem látott telefon is felbukkant. Ha...","id":"20200330_samsung_telefon_reklam_prototipus_video_legkondicionalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86d4a650-6bc9-476e-8aae-593c527914c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8223d33a-cd3e-43b4-b50f-40e38f479a2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_samsung_telefon_reklam_prototipus_video_legkondicionalo","timestamp":"2020. március. 30. 11:33","title":"Csak nézi az ember a Samsung légkondireklámját, aztán egyszer csak felbukkan egy telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350a763f-96c1-4fb0-b399-14c82a6132d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Online elérhető a világ legrégibb, még mindig létező napilapja, a Wiennerisches Diarium.","shortLead":"Online elérhető a világ legrégibb, még mindig létező napilapja, a Wiennerisches Diarium.","id":"20200329_a_vilag_legregebbi_napilapja_wiennerisches_diarium_online_wiener_zeitung","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=350a763f-96c1-4fb0-b399-14c82a6132d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"651fccc1-7f52-43d4-9687-0321256964af","keywords":null,"link":"/tudomany/20200329_a_vilag_legregebbi_napilapja_wiennerisches_diarium_online_wiener_zeitung","timestamp":"2020. március. 29. 10:03","title":"A neten is olvashatja a világ legrégibb, ma is létező napilapját, az 1703-as számokat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de0c0cc-e90a-4356-b184-b11476744dc7","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A közelgő húsvétra való készülődést sok tekintetben átírta a koronavírus, még a csokinyusziknak is szájmaszk készül.","shortLead":"A közelgő húsvétra való készülődést sok tekintetben átírta a koronavírus, még a csokinyusziknak is szájmaszk készül.","id":"20200330_Mar_a_husveti_nyulak_is_maszkot_kaptak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3de0c0cc-e90a-4356-b184-b11476744dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6580f9-a836-4acb-9527-cdb451c8dfdd","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Mar_a_husveti_nyulak_is_maszkot_kaptak","timestamp":"2020. március. 30. 18:40","title":"Már a húsvéti nyulak is maszkot kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f960c-4964-40ae-ac5b-45135123ae18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200330_Hogyan_kerekparozzunk_jarvany_idejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=440f960c-4964-40ae-ac5b-45135123ae18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024877ae-7bf8-42a0-a35a-545ce6422a21","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Hogyan_kerekparozzunk_jarvany_idejen","timestamp":"2020. március. 30. 13:25","title":"Hogyan kerékpározzunk járvány idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5625e6-326b-49a0-8d3e-df70804c6b07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Abbott Laboratories fejlesztése gyorsteszt üzemmódban öt perc alatt képes megállapítani, hogy valaki koronavírussal fertőzött-e. A cég napi 50 ezer darabot gyártana belőle, már ettől a héttől kezdve.","shortLead":"Az amerikai Abbott Laboratories fejlesztése gyorsteszt üzemmódban öt perc alatt képes megállapítani, hogy valaki...","id":"20200330_abbott_laboratories_ot_perces_koronavirus_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b5625e6-326b-49a0-8d3e-df70804c6b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e27878-fb46-4e23-bc57-20d0a107c491","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_abbott_laboratories_ot_perces_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. március. 30. 08:03","title":"5 perc az egész: a héten megjelenik az eddigi legegyszerűbb koronavírus-teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b34d521-fac4-4382-814f-1ff1bf8ded09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A globális koronavírus-járvány miatt egy újabb autóipari szakkiállítás marad el 2020-ban. ","shortLead":"A globális koronavírus-járvány miatt egy újabb autóipari szakkiállítás marad el 2020-ban. ","id":"20200330_detroiti_autoszalon_korhaz_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b34d521-fac4-4382-814f-1ff1bf8ded09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0cf5c5e-6e80-4dc8-a32e-4f7dc6cb4f34","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_detroiti_autoszalon_korhaz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 09:21","title":"Idén nem lesz Detroiti Autószalon, kórházat alakítanak ki a helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c967d3d3-ff73-41fc-8ae7-7382cf71e90a","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"A koronavírus miatt több száz főnyi személyzettel és utassal egy hete Lisszabonban vesztegel az MSC Fantasia nevű óceánjáró – a fedélzetén két magyarral. ","shortLead":"A koronavírus miatt több száz főnyi személyzettel és utassal egy hete Lisszabonban vesztegel az MSC Fantasia nevű...","id":"20200329_Oceanjaro_rekedt_magyar_fiatal_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c967d3d3-ff73-41fc-8ae7-7382cf71e90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fafb094-0701-4207-960f-83bb61d04685","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Oceanjaro_rekedt_magyar_fiatal_koronavirus","timestamp":"2020. március. 29. 13:05","title":"Veszteglő óceánjárón rekedt két magyar fiatal a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szólt a háziorvosának, ám csak két nap múlva jött a mentő, most négy napja intenzív osztályon fekszik egy 67 éves férfi – számol be az esetről RTL Híradó. ","shortLead":"Szólt a háziorvosának, ám csak két nap múlva jött a mentő, most négy napja intenzív osztályon fekszik egy 67 éves férfi...","id":"20200329_Csaladja_szerint_keson_jott_a_mento_ezert_fekszik_negy_napja_intenziven_a_csaladapa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80580468-ebdd-4daa-95cc-99e66bae3ad3","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Csaladja_szerint_keson_jott_a_mento_ezert_fekszik_negy_napja_intenziven_a_csaladapa","timestamp":"2020. március. 29. 22:01","title":"Időben jelezték, ám későn került kórházba egy 67 éves koronavírusos férfi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]