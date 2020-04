Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80bcd53e-2b40-43f9-b41d-9f2854f90a8d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem tartják meg idén a Bayreuthi Ünnepi Játékokat.\r

\r

","shortLead":"Nem tartják meg idén a Bayreuthi Ünnepi Játékokat.\r

\r

","id":"20200401_Wagnernek_is_odacsap_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80bcd53e-2b40-43f9-b41d-9f2854f90a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24562ea2-57f4-4b8f-a857-94aaecf4362a","keywords":null,"link":"/kultura/20200401_Wagnernek_is_odacsap_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 01. 09:26","title":"Wagnernek is odacsap a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyakukon a határidő, mégsem tudják visszafizetni az utazási irodák az utasok pénzét, mert ők sem kapják vissza a szolgáltatóktól. A MUISZ jogszabálymódosítást kér, hogy visszafizetés helyett utalványokat is adhassanak.","shortLead":"Nyakukon a határidő, mégsem tudják visszafizetni az utazási irodák az utasok pénzét, mert ők sem kapják vissza...","id":"20200402_utazasi_irodak_visszafizetes_utalvany_koronavirus_turizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bff4d7b-fc0a-40ad-97f7-d801d4e3d8f0","keywords":null,"link":"/kkv/20200402_utazasi_irodak_visszafizetes_utalvany_koronavirus_turizmus","timestamp":"2020. április. 02. 15:11","title":"Pénz helyett utalványt adnának vissza a megszorult utazási irodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookon szervezett keretek között nyújthatunk majd segítséget azoknak, akiknek a járvány miatt erre a legnagyobb szükségük van.","shortLead":"A Facebookon szervezett keretek között nyújthatunk majd segítséget azoknak, akiknek a járvány miatt erre a legnagyobb...","id":"20200401_facebook_koronavirus_jarvany_segitseg_onkentes_felajanlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ce7315-3cbf-4bf1-821a-c61e00c90d18","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_facebook_koronavirus_jarvany_segitseg_onkentes_felajanlas","timestamp":"2020. április. 01. 10:38","title":"Figyelje a Facebookot, hamarosan ön is segíthet a járvány miatt bajba jutott embereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498c4505-fc8b-415d-8f3d-446b950c009e","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A koronavírus-járvány világszerte emberek százmillióinak forgatta fel az életét fenekestül. Ilyen helyzetben sokaknak teljesen újra kell építeniük magukat. Steven D' Souza és Diana Renner tanácsadók Nemtudás című könyvének határzónákról, az ismeretlenről és ezzel kapcsolatos szemléletmódokról szóló része segítséget nyújthat ebben. ","shortLead":"A koronavírus-járvány világszerte emberek százmillióinak forgatta fel az életét fenekestül. Ilyen helyzetben sokaknak...","id":"20200401_Miert_felunk_megujulni_valtoztatni_valtani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=498c4505-fc8b-415d-8f3d-446b950c009e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d68424d-1597-40f7-8832-ed27d5dd7966","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200401_Miert_felunk_megujulni_valtoztatni_valtani","timestamp":"2020. április. 01. 15:15","title":"Változtatni, váltani kényszerül a járvány miatt? Ezeket tartsa a fejében!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a90636-7d22-4a13-9d60-ccc574f4b7cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatta az Intel a csúcskategóriás laptopokba szánt processzorait, hogy ellopja a show-t az AMD nemrég bemutatott újdonságai elől.","shortLead":"Bemutatta az Intel a csúcskategóriás laptopokba szánt processzorait, hogy ellopja a show-t az AMD nemrég bemutatott...","id":"20200402_intel_processzor_laptop_intel_comet_lake","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53a90636-7d22-4a13-9d60-ccc574f4b7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec2ea82-a213-44a7-93a7-b51b27facde8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_intel_processzor_laptop_intel_comet_lake","timestamp":"2020. április. 02. 17:03","title":"5,3 GHz lett, maradhat? Bemutatta az Intel az eddigi legerősebb laptopos processzorait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan internetes csaló is felbukkant, aki a fertőzéstől való félelmet kihasználva igyekszik bejutni mások számítógépébe.","shortLead":"Több olyan internetes csaló is felbukkant, aki a fertőzéstől való félelmet kihasználva igyekszik bejutni mások...","id":"20200402_email_adathalaszat_koronavirus_internetes_csalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc068663-258c-4be9-90bd-b08bdbdf65e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_email_adathalaszat_koronavirus_internetes_csalok","timestamp":"2020. április. 02. 10:43","title":"Új módszerrel támadnak a járványt kihasználó csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d593f502-d00f-4827-8c0d-4ab5301f65e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200401_Meghato_videot_keszitettek_a_kozutasok_az_orvosoknak_apoloknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d593f502-d00f-4827-8c0d-4ab5301f65e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b28120f-6a88-4030-a619-341bc0be70c6","keywords":null,"link":"/elet/20200401_Meghato_videot_keszitettek_a_kozutasok_az_orvosoknak_apoloknak","timestamp":"2020. április. 01. 08:49","title":"Megható videót készítettek a közutasok az orvosoknak, ápolóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A brazil elnök szerint mind meghalunk egyszer, ezért inkább a munkanélküliséggel kellene foglalkozni. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A brazil elnök szerint mind meghalunk egyszer, ezért inkább a munkanélküliséggel kellene foglalkozni. A hvg360 reggeli...","id":"20200401_Radar360_Van_ahol_mar_tiltott_szo_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4b7eaf-d444-431a-a0d5-24536dd93397","keywords":null,"link":"/360/20200401_Radar360_Van_ahol_mar_tiltott_szo_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 01. 08:00","title":"Radar360: Van, ahol már tiltott szó a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]