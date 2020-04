Élő facebookos beszélgetésben adott interjút a New Yorkban élő Röhrig Géza Nyáry Krisztiánnak. A Saul fia című film főszereplője nem otthon ül, hanem mentőssegédként dolgozik, és nem is először.

Az, hogy felhívott a volt főnököm, hogy rám is szükség van, jelzi, hogy mekkora a baj

- mondta Röhrig, aki hét évvel ezelőtt körülbelül fél évig csinálta ezt a munkát. Annak idején hamar kiábrándult és csalódott, mert elég romantikus elképzelései voltak arról, hogy majd csúcsforgalomban újraéleszt valakit. Ehhez képest úgy érezte magát, mint egy áruszállító az IKEA-ból.

Nemrég újra felhívta a volt főnöke, de Röhrig Gézának már rég lejárt a vizsgája, ami ehhez a munkához kell. Elvégzett egy hatórás tanfolyamot, és újra munkába állhatott. "Összesen százezer ilyen ember van mint én, ami azt jelenti, hogy majdnem minden eddig regisztrált fertőzöttre jut egy önkéntes, ami azért elég jó" - mondta.

A színész éjszaka dolgozik a tűzoltóság kötelékein belül, jól felszerelt kocsikkal végzik a munkát. "Eddig Brooklyn és Queens volt a leginkább érintett övezet, most pedig Long Island lesz" - tette hozzá. Röhrig egyedül semmilyen komoly orvosi beavatkozást nem végezhet. Az első koronavírus-tesztjét már el kellett volna végezni rajta, de csak kedden kerül rá sor. Elegendő védőfelszerelésük van, persze nem úgy vannak felöltözve, mint aki vírusfertőzött beteget műt, de teljesen be lehet öltözni. A színész elmondta azt is, hogy azok számára, akik igazán a frontvonalban vannak, például az ötvenes éveik vége felé járó mentőtiszteknek, munkásszállást biztosít a város, hogy ne kelljen hazamenniük, ha esetleg a szüleikkel laknak.

Röhrig Géza hosszú évek óta halottakat mosdat, amit a jelenlegi járványügyi helyzetben bizonyos körzetekben már nem engedélyeznek, de New Yorkban a rituális muzulmán és zsidó halottmosdatásra - sokkal komolyabb körültekintéssel ugyan, de - van lehetőség. "Tegnap három koronást mosdattunk, és persze nem pont úgy, ahogy eddig, de még megy ez a dolog. Aztán mindhárman mentek egy online temetésre" - mondta a színész, majd elmagyarázta, hogy a legközelebbi hozzátartozók a megfelelő védőfelszerelésekben ott lehetnek a sír mellett, de a résztvevők zöme előzetes bejelentkezés alapján, online vesz részt a temetésen. Röhrig Géza is részt vett egy ilyenen, ő maga is gyászol, ugyanis nemrég, 97 éves korában elhunyt barátja, Dario Gabbai, aki az utolsó élő sonderkommandós volt.

Ő volt az utolsó ezen a Földön, aki a saját szemével látta a gázkamrákat működés közben

hogy az ő első COVID-19 tesztje holnap lesz esedékes. Korábban nem tesztelték, pedig kellett volna, de New Yorkban most minden kicsit nehézkesebben működik. A mentősfelszerelésük rendben van, de azt beismerte, hogy néha linkelt, és nem öltözött be eléggé. A New York-iak összefogását azonban reménykeltőnek nevezte, ugyanis annyian jelentkeztek önkéntes munkára, hogy majdnem minden fertőzöttre jut egy önkéntes. A város polgármesterét gyengének nevezte, így szerinte nem rá, hanem a kormányzóra, Andrew Cuomo-ra érdemes most figyelni.

- mondta Röhrig Géza.

Mivel a két egyetemista gyereke nem maradhatott az amerikai kollégiumban, most ők is hazamentek, így kilencen vannak otthon, de Röhrig felesége katonás rendet tart, minden reggel kiosztja a feladatokat, és egy parafatáblán vezetik, hogy ki mikor hol lesz, és kivel. "Sokat szól a gitár, sokat mesélek" - mondta a színész, de hozzátette: a lányát az igaz mesék, a fiát a kitaláltak érdeklik. Érdemes visszanézni az egész beszélgetést a Líra Facebook-oldalán:

