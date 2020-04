Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02d81d4e-aa65-4897-8947-16b81e2ddc6b","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Ezen a napon közölte a sajtó Paul McCartney kérdés-felelek formában megfogalmazott közleményét, amelyben arról beszél, hogy vége a Lennon-McCartney együttműködésnek, s ezzel a Fab Fournak is.","shortLead":"Ezen a napon közölte a sajtó Paul McCartney kérdés-felelek formában megfogalmazott közleményét, amelyben arról beszél...","id":"20200410_50_eve_oszlott_fel_a_Beatles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02d81d4e-aa65-4897-8947-16b81e2ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3fbf3b-3169-4866-8c7b-58cad42140ec","keywords":null,"link":"/kultura/20200410_50_eve_oszlott_fel_a_Beatles","timestamp":"2020. április. 10. 09:47","title":"50 éve oszlott fel a Beatles","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c75fa3d-587c-4961-bf50-33f842a3f9ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közelmúltig kevesen gondolták volna, hogy a kiváló állapotban lévő oldtimer egyszer majd újra szolgálatba fog állni.","shortLead":"A közelmúltig kevesen gondolták volna, hogy a kiváló állapotban lévő oldtimer egyszer majd újra szolgálatba fog állni.","id":"20200410_egy_61_eves_orosz_mentoautot_is_bevetnek_a_koronavirus_elleni_harcban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c75fa3d-587c-4961-bf50-33f842a3f9ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608d03aa-ad52-4b2e-a480-adf54e51885f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200410_egy_61_eves_orosz_mentoautot_is_bevetnek_a_koronavirus_elleni_harcban","timestamp":"2020. április. 10. 06:41","title":"Egy 61 éves orosz mentőautót is bevetnek a koronavírus elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d89100b-76b4-445f-9c72-cac0ac858111","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos az ország teljes területére ellenőrzéseket rendelt el az idősotthonokban. 