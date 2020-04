Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3123554-6a09-4788-8f5a-4a550d6530c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az őslakos közösségek mindig is nagyobb veszélyben voltak a járványok miatt, hiszen elszigeteltségük miatt a szervezetük kevésbé harcképes a kórokozókkal szemben.","shortLead":"Az őslakos közösségek mindig is nagyobb veszélyben voltak a járványok miatt, hiszen elszigeteltségük miatt...","id":"20200410_koronavirus_yanomami_indian_oslakos_fertozott_brazilia_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3123554-6a09-4788-8f5a-4a550d6530c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52fc3f60-353f-49c7-96b9-ffe957fd87d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_koronavirus_yanomami_indian_oslakos_fertozott_brazilia_torzs","timestamp":"2020. április. 10. 16:26","title":"Ez nagy baj: már egy amazóniai törzsben is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre csak szóbeli tájékoztatást kapott arról a főpolgármester, hogy mire gondolhatott a miniszterelnök, amikor tágabb jogköröket ígért húsvétra a polgármestereknek.","shortLead":"Egyelőre csak szóbeli tájékoztatást kapott arról a főpolgármester, hogy mire gondolhatott a miniszterelnök, amikor...","id":"20200409_koronavirus_jarvany_fovaros_fopolgarmester_karacsony_gergely_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630f0a8d-5274-4b38-88ad-49a1f50be6df","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_koronavirus_jarvany_fovaros_fopolgarmester_karacsony_gergely_orban_viktor","timestamp":"2020. április. 09. 19:57","title":"Karácsony: A piacokra és a parkokra vonatkozhat Orbán bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kézfertőtlenítő gyártásával, orvosi berendezések tervezésével az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) is hadba szállt a koronavírus ellen.","shortLead":"Kézfertőtlenítő gyártásával, orvosi berendezések tervezésével az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) is hadba...","id":"20200410_cern_koronavirus_jarvany_vedekezes_fertotlenito_maszk_szamitasi_teljesitmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d77bd02-d46b-4a9a-924a-586eecacd006","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_cern_koronavirus_jarvany_vedekezes_fertotlenito_maszk_szamitasi_teljesitmeny","timestamp":"2020. április. 10. 13:03","title":"A CERN is hadba szállt a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ferenc pápa a nagycsütörtök este a teljesen üres Szent Péter-bazilikában misézett.","shortLead":"Ferenc pápa a nagycsütörtök este a teljesen üres Szent Péter-bazilikában misézett.","id":"20200409_ferenc_papa_papok_orvosok_koronavirus_husvet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25629615-e086-4d07-aacf-8aaa8da2c9bf","keywords":null,"link":"/elet/20200409_ferenc_papa_papok_orvosok_koronavirus_husvet","timestamp":"2020. április. 09. 21:41","title":"A pápa szerint szentek a járványbetegeket segítő orvosok és papok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha minden a tervek szerint halad, akkor már ősszel elkészülhet a koronavírus elleni védőoltás, szakértők szerint azonban ez igen derülátó jóslat. ","shortLead":"Ha minden a tervek szerint halad, akkor már ősszel elkészülhet a koronavírus elleni védőoltás, szakértők szerint...","id":"20200409_vakcina_koronavirus_nemetorszag_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5cd726d-5448-417a-b172-0d607ba88637","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_vakcina_koronavirus_nemetorszag_oltas","timestamp":"2020. április. 09. 15:38","title":"Júniustól embereken tesztelhetik a Németországban kifejlesztett védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef5fb892-1251-411f-9b17-0dac8db6b3b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Változtatott szabályzatán a Google az alkalmazásokat kínáló áruházában, elsősorban a világot sújtó koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Változtatott szabályzatán a Google az alkalmazásokat kínáló áruházában, elsősorban a világot sújtó koronavírus-járvány...","id":"20200410_google_play_aruhaz_uj_szabalyok_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef5fb892-1251-411f-9b17-0dac8db6b3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b89d382-fadc-4842-8962-455cf9a0b705","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_google_play_aruhaz_uj_szabalyok_koronavirus","timestamp":"2020. április. 10. 10:03","title":"Androidos változás: új szabályok vannak a koronavírus miatt a Play áruházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az euróövezet országai mostanáig nem tudtak megegyezni azon, segítsék-e a válságkezelést azzal az eszközzel, amelyet korábban sem sikerült bevetni a tagországok közötti vita miatt.","shortLead":"Az euróövezet országai mostanáig nem tudtak megegyezni azon, segítsék-e a válságkezelést azzal az eszközzel, amelyet...","id":"20200409_Lesze_europai_koronaviruskotveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad495f78-09c7-4f3e-b998-0395759dd79b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_Lesze_europai_koronaviruskotveny","timestamp":"2020. április. 09. 19:42","title":"Lesz-e európai koronavírus-kötvény?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77cb8e9-1e7e-4bb5-8e4a-7a241c7b596a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"További korlátozásokat vezetnek be a koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében az önkormányzatok országszerte, így a Balaton-parti városokban is. A Velencei-tó, a Dunakanyar és a Tisza-tó települései is azt kérik, hogy a húsvéti hosszú hétvégén mindenki maradjon otthon.","shortLead":"További korlátozásokat vezetnek be a koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében az önkormányzatok...","id":"20200409_turizmus_lezaras_husvet_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a77cb8e9-1e7e-4bb5-8e4a-7a241c7b596a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9727a3-ccdb-468d-82b6-355d0f9d7aa4","keywords":null,"link":"/elet/20200409_turizmus_lezaras_husvet_koronavirus","timestamp":"2020. április. 09. 14:53","title":"Bekeményítenek a turisztikai célpontoknál az önkormányzatok, lezárások jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]