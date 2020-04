Drake friss felvétele, a Tootsie Slide azonnal a rangos amerikai slágerlista élére ugrott, és erre immár harmadik alkalommal volt képes, miután 2018-ban a God's Plan-nel és a Nice for What-tal már megtette ezt.

Az abszolút listán ezzel beérte a szintén három No. 1. debütálással rendelkező énekesnőt, Mariah Carey-t, ő 1995 és 1997 között vitte végbe ezt a bravúrt Fantasy, a Boyz II Men-nel közös One Sweet Day, majd a Honey című számmal. Két-két dallal debütált sz élne eddig Britney Spears, Justin Bieber és Ariana Grande.

A most élre ugró Drake-nek a Tootsie Slide összességében már a hetedik Billboard-listavezető felvétele, amellyel az első helyen két hetet töltött dalt, The Weeknd Blinding Lights című számát taszította le a csúcsról. Drake korábbi No. 1-számai közé tartozott a már említettek mellett a What's My Name (2010), a Work és a One Dance (2016), valamint az In My Feelings (2018). Ezek közül a számok közül kettőt Rihannával, egyet WizKiddel és Kylával közösen jegyzett.

Drake ötvenedik hetét tölti a Billboard Hot 100 lista élén, ezzel Mariah Carey (82 hét), Rihanna (60) és a Beatles (59) mögött áll, a Boyz II Mennel holtversenyben, a férfi szólóelőadók között azonban itt is ő az első, a 47 listavezető hetet számláló Usher előtt. Csak a rappereket figyelembe véve hét No. 1-jával Drake ugyancsak abszolút első, mögötte Diddy, Eminem és Ludacris áll öt-öt elsőséggel.

A 33 éves kanadai előadónak a Tootsie Slide a 37. Top 10-es dala, ennél (eggyel) többel csak Madonna rendelkezik, a Beatlesnek 34 van, Rihannának 31, Michael Jacksonnak 30. A Top 40-be immár 101. alkalommal került be Drake, összességében pedig 209-szer került a Billboard listájára (Lil Wayne 82-szer volt Top 40-es, Elvis Presley 81-szer).

A Billboard Hot 100 valamennyi könnyűzenei műfaj amerikai szereplését (streaming, rádiós játszás, eladás) összesíti. A listák kedden frissültek. A Tootsie Slide kiadója az OVO Sound/Republic Records, a szám a Billboard Hot 100 1958 óta íródó történetében az 1098. listavezető felvétel.

A Tootsie Slide vezeti a streminglistát 55,5 millió eddigi streameléssel, a 3. helyen kezdett a digitális eladási listán, és a 22. helyre ugrott a rádiós dalok között. Drake huszadszor vezeti a Hot R&B/Hip-Hop dalok listáját, a Hot Rap dalokét pedig huszonegyedszer.

