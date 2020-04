Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a8c8129-3d1f-4884-9a0d-32d17c1cb99c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koronavírus-járvány furán írja át a televíziók műsorait.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány furán írja át a televíziók műsorait.\r

","id":"20200414_Egyetlen_resz_ment_le_az_RTL_sorozatabol_aztan_gyorsan_leszedtek_a_musorrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a8c8129-3d1f-4884-9a0d-32d17c1cb99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4088b128-f549-424a-a01c-c47657b384f4","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_Egyetlen_resz_ment_le_az_RTL_sorozatabol_aztan_gyorsan_leszedtek_a_musorrol","timestamp":"2020. április. 14. 09:01","title":"Egyetlen rész ment le az RTL sorozatából, aztán gyorsan leszedték a műsorról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5d6e7f-c098-4687-882f-83b1ca1bd9c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szépen gyarapszik a Föld népessége, a statisztikák szerint már 7,7 milliárdan lakjuk a bolygót.","shortLead":"Szépen gyarapszik a Föld népessége, a statisztikák szerint már 7,7 milliárdan lakjuk a bolygót.","id":"20200414_ujszulott_szuletes_gyermek_baba_csecsemo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a5d6e7f-c098-4687-882f-83b1ca1bd9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f4380f-a88a-4220-bbe4-75e1c676820b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_ujszulott_szuletes_gyermek_baba_csecsemo","timestamp":"2020. április. 14. 21:32","title":"Épp most történt: 7 777 777 777 ember él a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11ad8b4-8180-4765-8a2d-a9038b976754","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Domokos László szerint a kórházi vezetők „egyértelmű felelősségük ellenére nem fektettek kellő hangsúlyt a gazdálkodásra”. ","shortLead":"Domokos László szerint a kórházi vezetők „egyértelmű felelősségük ellenére nem fektettek kellő hangsúlyt...","id":"20200415_aszelnok_level_korhazak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f11ad8b4-8180-4765-8a2d-a9038b976754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"322d4389-05a5-411b-acf6-4453855cd685","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_aszelnok_level_korhazak","timestamp":"2020. április. 15. 07:47","title":"Levélben figyelmeztette a kórházakat az ÁSZ-elnök: Spóroljanak az indokolatlan ellátásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Graboplast Zrt. saját fejlesztésű fertőtlenítőt fog készíteni.","shortLead":"A Graboplast Zrt. saját fejlesztésű fertőtlenítőt fog készíteni.","id":"20200414_fertotlenitoszer_gyor_graboplast_zrt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec177a9-7b26-40ee-91b3-e6f2d490dba5","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_fertotlenitoszer_gyor_graboplast_zrt","timestamp":"2020. április. 14. 21:01","title":"A Mol után egy győri cég is fertőtlenítő gyártására áll át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De a jó barátja, Jane Goodall szerint ennek hamarosan vége, mert Meghan Markle nincs oda a vadászatért.","shortLead":"De a jó barátja, Jane Goodall szerint ennek hamarosan vége, mert Meghan Markle nincs oda a vadászatért.","id":"20200414_Harry_herceg_vedi_a_kornyezetet_csak_epp_vadaszik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ede9a33-4cf1-4d28-83d6-2516584abdf1","keywords":null,"link":"/elet/20200414_Harry_herceg_vedi_a_kornyezetet_csak_epp_vadaszik","timestamp":"2020. április. 14. 10:17","title":"Harry herceg védi a környezetet, csak épp vadászik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6301b031-4c99-4e20-a271-57b31c9a43c1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Amíg tart a járvány, minden hétvégén lesz koncert. ","shortLead":"Amíg tart a járvány, minden hétvégén lesz koncert. ","id":"20200413_Panamavaros_eneklo_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6301b031-4c99-4e20-a271-57b31c9a43c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234973d6-7a6f-436f-afff-a9d443d3e4c1","keywords":null,"link":"/kultura/20200413_Panamavaros_eneklo_rendorok","timestamp":"2020. április. 13. 15:19","title":"Panamavárosban éneklő rendőrök próbálják tartani a lelket az emberekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vita a folyamatos ellátásra szoruló, de hazaküldött betegekről, Trump bosszút állhat, a WHO figyelmeztet. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Vita a folyamatos ellátásra szoruló, de hazaküldött betegekről, Trump bosszút állhat, a WHO figyelmeztet. Ez a hvg360...","id":"20200414_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07b7818-f40f-4ddf-959f-4c9644cf0595","keywords":null,"link":"/360/20200414_Radar360","timestamp":"2020. április. 14. 08:00","title":"Radar360: Az akcióhős Orbán Viktor levelet kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lassulások tapasztalhatók a legnagyobb magyar bank online felületein.","shortLead":"Lassulások tapasztalhatók a legnagyobb magyar bank online felületein.","id":"20200414_Nem_csak_a_tozsdenel_az_OTPnel_is_bajok_vannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99ffa60-545b-4880-a593-ce63c9fd4f0a","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_Nem_csak_a_tozsdenel_az_OTPnel_is_bajok_vannak","timestamp":"2020. április. 14. 12:44","title":"Nemcsak a tőzsdénél, az OTP-nél is bajok vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]