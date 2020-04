Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vita a folyamatos ellátásra szoruló, de hazaküldött betegekről, Trump bosszút állhat, a WHO figyelmeztet. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Vita a folyamatos ellátásra szoruló, de hazaküldött betegekről, Trump bosszút állhat, a WHO figyelmeztet. Ez a hvg360...","id":"20200414_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07b7818-f40f-4ddf-959f-4c9644cf0595","keywords":null,"link":"/360/20200414_Radar360","timestamp":"2020. április. 14. 08:00","title":"Radar360: Az akcióhős Orbán Viktor levelet kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c462382a-b79f-42b8-a30b-f011d59e5555","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A FIFA alelnöke szerint ebben az évben nem igazán lehet majd nemzetközi meccseket rendezni.\r

","shortLead":"A FIFA alelnöke szerint ebben az évben nem igazán lehet majd nemzetközi meccseket rendezni.\r

","id":"20200414_koronavirus_foci_nemzetkozi_valogatott_merkozesek_fifa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c462382a-b79f-42b8-a30b-f011d59e5555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec760d2a-1231-4ea0-ac3d-154d1c99a208","keywords":null,"link":"/sport/20200414_koronavirus_foci_nemzetkozi_valogatott_merkozesek_fifa","timestamp":"2020. április. 14. 14:09","title":"Lehet, hogy ennyi volt idén a nemzetközi foci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69f7b76-ff25-4560-937a-61252d4143be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információkat fillérekért adják/veszik a hackerek, de van, amelyikért fizetni sem kell. Ezúttal nem a Zoom gyenge védelme okozta a bajt, a felhasználók nem voltak elég körültekintők.","shortLead":"A kiszivárgott információkat fillérekért adják/veszik a hackerek, de van, amelyikért fizetni sem kell. Ezúttal nem...","id":"20200414_zoom_felhasznalo_adat_dark_web_hackerek_kiszivargott_jelszo_email","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f69f7b76-ff25-4560-937a-61252d4143be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623bd342-285f-49a2-82ea-413f1a305c79","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_zoom_felhasznalo_adat_dark_web_hackerek_kiszivargott_jelszo_email","timestamp":"2020. április. 14. 18:03","title":"Több százezer Zoom-felhasználó adata került ki a dark webre és hackerfórumokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd78ce8f-2171-4932-82d7-5e819d835c70","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint már majd 47 millió maszk megérkezett.","shortLead":"A külügyminiszter szerint már majd 47 millió maszk megérkezett.","id":"20200414_Szijjarto_148_millio_maszkra_van_szerzodesunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd78ce8f-2171-4932-82d7-5e819d835c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76110e03-3ec6-453d-9a02-b636e56b6576","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200414_Szijjarto_148_millio_maszkra_van_szerzodesunk","timestamp":"2020. április. 14. 11:50","title":"Szijjártó: 148 millió maszkra van szerződésünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d075bbb-9bec-4d98-85bf-d83bc6e8df18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme a megoldás azoknak, akik eddig túl gyengének találták a szuperkönnyű brit hiperautót.","shortLead":"Íme a megoldás azoknak, akik eddig túl gyengének találták a szuperkönnyű brit hiperautót.","id":"20200415_van_feljebb_902_loeros_lett_a_mclaren_kozuti_raketaja_a_senna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d075bbb-9bec-4d98-85bf-d83bc6e8df18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4a304e-29ec-44bc-8678-c8e24d341dfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200415_van_feljebb_902_loeros_lett_a_mclaren_kozuti_raketaja_a_senna","timestamp":"2020. április. 15. 09:21","title":"Van feljebb: 902 lóerős lett a McLaren közúti rakétája, a Senna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8b3225-26fb-433a-99bd-2a3fed034514","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ann Sullivan 91 éves volt.","shortLead":"Ann Sullivan 91 éves volt.","id":"20200414_Koronavirusfertozesben_meghalt_Az_oroszlankiraly_animatora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd8b3225-26fb-433a-99bd-2a3fed034514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"986a7aed-56d2-41f8-9e18-fb2c9cba8760","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_Koronavirusfertozesben_meghalt_Az_oroszlankiraly_animatora","timestamp":"2020. április. 14. 10:50","title":"Koronavírus-fertőzésben meghalt Az oroszlánkirály animátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2020-ban sem maradunk új iPhone-ok nélkül. A hírek szerint a drágábbakat egy mára elfeledett, ám sikeres dizájnnal emelné ki a mezőnyből a cég.","shortLead":"2020-ban sem maradunk új iPhone-ok nélkül. A hírek szerint a drágábbakat egy mára elfeledett, ám sikeres dizájnnal...","id":"20200415_iphone_12_2020_osz_bemutato_apple_ipad_pro_lidar_szkenner","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658e9d15-f46b-4d1f-85d8-b1772fe31093","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_iphone_12_2020_osz_bemutato_apple_ipad_pro_lidar_szkenner","timestamp":"2020. április. 15. 09:33","title":"Négyféle iPhone jöhet idén, kettőnél iPad-szerű kinézetet jósolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2af5f86-1fcc-4125-a5cf-07b4a4d2049d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi testet sejtek milliárdjai alkotják, mindegyiküket a sejtalkotók számtalan interakciója teremti meg és tartja fenn. Az emberi genom projekt feltérképezte a sejtek \"alkatrészeit\", de a sejt jó vagy rendellenes működése csak akkor érthető meg, ha tudjuk, ezek az alkatrészek hogyan működnek együtt.","shortLead":"Az emberi testet sejtek milliárdjai alkotják, mindegyiküket a sejtalkotók számtalan interakciója teremti meg és tartja...","id":"20200413_emberi_feherjekapcsolatok_terkepe_human_reference_interactome_huri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2af5f86-1fcc-4125-a5cf-07b4a4d2049d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82d8644-53fe-4865-a3db-125b3be7e7f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_emberi_feherjekapcsolatok_terkepe_human_reference_interactome_huri","timestamp":"2020. április. 13. 11:03","title":"Fontos térkép készült az emberi testről, a vírusok és a rák elleni küzdelemben is segítget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]