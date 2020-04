Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23995613-11c1-4686-9987-b25b73c88108","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Tejútrendszer leggyorsabban forgó csillagát fedezte fel egy kínai kutató a Hopej tartományban működő LAMOST teleszkóp segítségével.","shortLead":"A Tejútrendszer leggyorsabban forgó csillagát fedezte fel egy kínai kutató a Hopej tartományban működő LAMOST teleszkóp...","id":"20200413_a_tejutrendszer_leggyorsabban_forgo_csillaga_lamost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23995613-11c1-4686-9987-b25b73c88108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac0319b-3a3a-4347-8c29-7ebdc28cab8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_a_tejutrendszer_leggyorsabban_forgo_csillaga_lamost","timestamp":"2020. április. 13. 13:03","title":"540 km/másodperc sebességgel forog a csillag, amelyre most bukkantak a Tejútrendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52feca9-d27b-4054-8223-3529ab67fa12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az otthonmaradás jegyében idén elmarad a klasszikus locsolkodás, de a karanténköltészet szerencsére virágzik. ","shortLead":"Az otthonmaradás jegyében idén elmarad a klasszikus locsolkodás, de a karanténköltészet szerencsére virágzik. ","id":"20200413_Husveti_locsoloversek_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b52feca9-d27b-4054-8223-3529ab67fa12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8dbc5f1-96fc-46cd-bfe3-94a318105aca","keywords":null,"link":"/kultura/20200413_Husveti_locsoloversek_karanten","timestamp":"2020. április. 13. 15:49","title":"\"Zöld erdőben gumikesztyű, steril locspocs, elképesztyű!\" - húsvéti locsolóversek karantén idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az eddig tervezettnél hat nappal később, de a hónap végén részlegesen újraindulhat a munka a kecskeméti Mercedes-gyárban. Az Audi győri üzemében a közel 13 ezer dolgozóból nagyjából százan álltak munkába egyetlen gyártósornál, ott a hét végén kezdődhet meg a munka még egy összeszerelő soron, a járműgyárat pedig még egy héttel később indíthatják be. A Suzuki esztergomi gyára is elindul április végén. Egy hónapos kényszerszünet után Európa-szerte elkezdtek éledezni az autógyárak.","shortLead":"Az eddig tervezettnél hat nappal később, de a hónap végén részlegesen újraindulhat a munka a kecskeméti...","id":"20200415_Audi_Mercedes_gyar_auto_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fb9353-3322-49e3-aeba-5d52d5ba63de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_Audi_Mercedes_gyar_auto_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 06:30","title":"A magyar Audi után hamarosan a Mercedes-gyár is újraindul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f6a2e2-08d4-4b38-a3fe-486510f1c482","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meghibásodott a rendszer, így technikai szünet van.","shortLead":"Meghibásodott a rendszer, így technikai szünet van.","id":"20200414_Leallitottak_a_kereskedest_a_Budapesti_Ertektozsden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19f6a2e2-08d4-4b38-a3fe-486510f1c482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16a2299-a2e3-4a51-b38d-b73b74bbd261","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200414_Leallitottak_a_kereskedest_a_Budapesti_Ertektozsden","timestamp":"2020. április. 14. 10:54","title":"Leállt a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f4615a-4647-402e-9646-ac4cc96b223c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kap több szoftvertámogatást gyártójától a 2016-ban bemutatkozott Galaxy S7 és Galaxy S7 edge telefon.","shortLead":"Nem kap több szoftvertámogatást gyártójától a 2016-ban bemutatkozott Galaxy S7 és Galaxy S7 edge telefon.","id":"20200414_samsung_galaxy_s7_edge_tamogatas_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32f4615a-4647-402e-9646-ac4cc96b223c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ab3d7d-0ec6-4c85-87b2-b61d624dee33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_samsung_galaxy_s7_edge_tamogatas_vege","timestamp":"2020. április. 14. 14:03","title":"Vége: a Samsung levette a kezét a Galaxy S7-ekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37095554-ae7c-4dcd-a5d0-22b48edfcbc8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég átfogó intézkedéscsomag bevezetésével venné elejét a koronavírus-járvány üzemen belüli terjedésének.\r

","shortLead":"A cég átfogó intézkedéscsomag bevezetésével venné elejét a koronavírus-járvány üzemen belüli terjedésének.\r

","id":"20200414_koronavirus_jarvany_gyor_audi_hungaria_termeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37095554-ae7c-4dcd-a5d0-22b48edfcbc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da21f5ea-0139-4d6f-971d-2012ff0e0801","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_koronavirus_jarvany_gyor_audi_hungaria_termeles","timestamp":"2020. április. 14. 08:10","title":"Újraindul a termelés a győri Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint a szervezet nem reagált megfelelően a koronavírus-járványra, ezért tudott világszerte elterjedni a kórokozó.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint a szervezet nem reagált megfelelően a koronavírus-járványra, ezért tudott világszerte...","id":"20200415_koronavirus_jarvany_who_donald_trump_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"851b97a1-5115-4107-9209-330fbf0f9711","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_koronavirus_jarvany_who_donald_trump_tamogatas","timestamp":"2020. április. 15. 05:14","title":"Trump a WHO-ra mutogat, és leállítja a támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf7233a-d3b4-4ccd-b3ef-c3186bd8b481","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából egy hónappal ezelőtt jelentette be a System76 pehelykönnyű laptopját, a Lemur Prót, amely a napokban piacra is került.","shortLead":"Nagyjából egy hónappal ezelőtt jelentette be a System76 pehelykönnyű laptopját, a Lemur Prót, amely a napokban piacra...","id":"20200413_system76_lemur_pro_linuxos_laptop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cf7233a-d3b4-4ccd-b3ef-c3186bd8b481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04641b10-74cb-4fa9-9da7-cd8c4905d001","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_system76_lemur_pro_linuxos_laptop","timestamp":"2020. április. 13. 20:03","title":"5 TB tárhely, 40 GB RAM: megjelent a pehelysúlyú linuxos laptop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]