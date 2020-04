Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Sokféle változatban kínálja a telefont, azonban – nem meglepően – egyik sem olcsó.","shortLead":"Hallgatva az idők szavára, az egyik legismertebb kínai luxustelefon-gyártó már 5G-s készülékekre veszi fel...","id":"202004015_8848_titanium_m6_5g_kinai_luxustelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=644b4843-d0eb-4893-a7f5-aaa0718931e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb9135da-585a-499b-b87d-57491607ea3a","keywords":null,"link":"/tudomany/202004015_8848_titanium_m6_5g_kinai_luxustelefon","timestamp":"2020. április. 15. 11:03","title":"Ilyen egy valóban luxustelefon Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e046570-90f6-49bc-9e2b-813d161a0851","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Június 17-én indulhat el ismét a bajnokság, háromnaponta lehetnek meccsek.","shortLead":"Június 17-én indulhat el ismét a bajnokság, háromnaponta lehetnek meccsek.","id":"20200414_Juniusban_ujraindulhat_a_francia_bajnoksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e046570-90f6-49bc-9e2b-813d161a0851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1f699c-0009-4237-9b6d-64e13d057bee","keywords":null,"link":"/sport/20200414_Juniusban_ujraindulhat_a_francia_bajnoksag","timestamp":"2020. április. 14. 13:55","title":"Júniusban újraindulhat a francia labdarúgó-bajnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee727aa-e3dd-4f8e-876d-376335b4dd41","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni - Vándor Éva","category":"kultura","description":"Áprilisban mutatták volna be, de a koronavírus-világjárvány miatt elhalasztották az új James Bond-film premierjét, amelynek Billie Eilish írta a főcímdalát. A fiatal énekesnő impozáns névsorhoz csatlakozott, korábban olyan sztárokat kértek fel erre a feladatra, mint Tina Turner, Shirley Bassey, Chris Cornell, Nancy Sinatra, Madonna vagy Tom Jones. A franchise-ról mindenkinek van véleménye, lehet vitatkozni arról, melyik színész volt jobb James Bond, ahogy arról is, melyik volt a legemlékezetesebb főcímdal. Mi az utóbbira tettünk most kísérletet. Szubjektív listánk következik.","shortLead":"Áprilisban mutatták volna be, de a koronavírus-világjárvány miatt elhalasztották az új James Bond-film premierjét...","id":"20200413_James_Bond_focimdalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cee727aa-e3dd-4f8e-876d-376335b4dd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8819e0aa-09d5-458e-9af2-91f29e5ac645","keywords":null,"link":"/kultura/20200413_James_Bond_focimdalok","timestamp":"2020. április. 13. 20:00","title":"Nehezen bírja az új James Bond-film nélkül? Nosztalgiázzon velünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"42 városvezető közös levélben szólította fel a miniszterelnököt, hogy ne küldhessenek vissza a kórházak beteget negatív teszt nélkül.","shortLead":"42 városvezető közös levélben szólította fel a miniszterelnököt, hogy ne küldhessenek vissza a kórházak beteget negatív...","id":"20200414_Nincs_tobb_turelem__Orbannak_uzentek_az_ellenzeki_polgarmesterek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113326bd-84ea-4731-a893-493bbc17a7e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Nincs_tobb_turelem__Orbannak_uzentek_az_ellenzeki_polgarmesterek","timestamp":"2020. április. 14. 17:47","title":"\"Kezdjék meg a tesztelést most!\": Orbánnak üzentek az ellenzéki polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3304c1de-71e1-4f48-98bc-327ec0d1e852","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A BBC friss riportjában annak járt utána, hogy a brit pubok pincéiben tárolt sörök meddig állnak el, hiszen az már látszik: a nyitás csak hónapok múlva várható Nagy-Britanniában.","shortLead":"A BBC friss riportjában annak járt utána, hogy a brit pubok pincéiben tárolt sörök meddig állnak el, hiszen az már...","id":"20200415_Mi_lesz_50_millio_korso_brit_sorrel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3304c1de-71e1-4f48-98bc-327ec0d1e852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae166d7-a965-4921-bb1b-4c3e530931a1","keywords":null,"link":"/kkv/20200415_Mi_lesz_50_millio_korso_brit_sorrel","timestamp":"2020. április. 15. 08:44","title":"Mi lesz 50 millió korsó brit sörrel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039e600f-bd40-4f41-b4cd-3cfeed6692ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Kim Rasmussen szerint nem maradt más választása. Korábban azt mondta, úgy érzi, feláldozták.","shortLead":"Kim Rasmussen szerint nem maradt más választása. Korábban azt mondta, úgy érzi, feláldozták.","id":"20200414_kim_rasmussen_magyar_kezilabda_szovetseg_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=039e600f-bd40-4f41-b4cd-3cfeed6692ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7653137c-4550-4881-9213-52a866b4589e","keywords":null,"link":"/sport/20200414_kim_rasmussen_magyar_kezilabda_szovetseg_per","timestamp":"2020. április. 14. 15:07","title":"Beperli a magyar szövetséget a kirúgott kézikapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]