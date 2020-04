Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80174782-dc03-43c1-81cb-f8e500958319","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Járványügyi vészhelyzetben sem lehet lazítani a gyógyszerbiztonságot szolgáló szabályokon. De van azért gyorsítósáv – biztat Barótfi Szabolcs, az MSD innovatív gyógyszeripari vállalat magyarországi klinikai kutatási igazgatója. Tízezer kutatói ötletből lesz egy gyógyszer.","shortLead":"Járványügyi vészhelyzetben sem lehet lazítani a gyógyszerbiztonságot szolgáló szabályokon. De van azért gyorsítósáv –...","id":"202016__barotfi_szabolcs__covidgyogyszerrol_es_vakcinarol__ido_kerdese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80174782-dc03-43c1-81cb-f8e500958319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98bce7c-17f4-40e0-ad9d-5e65a3fd3dd5","keywords":null,"link":"/360/202016__barotfi_szabolcs__covidgyogyszerrol_es_vakcinarol__ido_kerdese","timestamp":"2020. április. 21. 15:00","title":"Miért tart ilyen sokáig a koronavírus elleni gyógyszer kifejlesztése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770a2773-297b-435c-9326-6cbfb6840131","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vegyi, biológiai és radioaktív veszély esetén bevethetők a járművek.","shortLead":"Vegyi, biológiai és radioaktív veszély esetén bevethetők a járművek.","id":"20200420_450_millioert_vett_harom_veszhelyzeti_jarmuvet_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=770a2773-297b-435c-9326-6cbfb6840131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0dfd64-70cc-45cd-b3f0-89e9b9317138","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_450_millioert_vett_harom_veszhelyzeti_jarmuvet_a_rendorseg","timestamp":"2020. április. 20. 17:28","title":"450 millióért vett három vészhelyzeti járművet a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93c70153-be5d-4662-9ea7-a5c5dd0faef3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hogy kerülhetjük el, hogy mi legyünk a balekok, akiknek a közértben végül nem marad toalettpapír, liszt vagy kézfertőtlenítő, mert mások felhalmozták ezeket? Kicsit tudományosabban: miként lehet a tömeges önző viselkedés helyett az önmérsékletet elősegíteni? ","shortLead":"Hogy kerülhetjük el, hogy mi legyünk a balekok, akiknek a közértben végül nem marad toalettpapír, liszt vagy...","id":"202016_panikbevasarlasok_es_jatekelmelet_szabadulas_afogolydilemmabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93c70153-be5d-4662-9ea7-a5c5dd0faef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4d14cb-2d6d-48af-9fd8-c27f2aa63b87","keywords":null,"link":"/360/202016_panikbevasarlasok_es_jatekelmelet_szabadulas_afogolydilemmabol","timestamp":"2020. április. 21. 14:00","title":"A járvány és a fogolydilemma: hogyan mérsékelhető a pánikbevásárlás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harminc évvel ezelőtt bocsátotta fel a NASA a Hubble űrteleszkópot, hogy a Föld körül keringve segítsen megismernünk a bennünket körülvevő világegyetemet. Ebből az alkalomból egy különleges kereső került ki a NASA weboldalára.","shortLead":"Harminc évvel ezelőtt bocsátotta fel a NASA a Hubble űrteleszkópot, hogy a Föld körül keringve segítsen megismernünk...","id":"20200420_nasa_hubble30_hubble_urteleszkop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d84e403-422e-42fa-b75f-91dc75d61095","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_nasa_hubble30_hubble_urteleszkop","timestamp":"2020. április. 20. 20:03","title":"Kíváncsi, mit látott a Hubble az ön születésnapján? Most megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f431210-dbdf-4146-a08a-3ca95a05736f","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Ilyen volt, ilyen lett – a nyitóképen a Manchesteri Egyetem campusa a járvány előtt, és most. Nagy-Britanniában tanuló sok-sok magyar egyetemista tért haza a koronavírus-járvány miatt, megpecsételve egy amúgy is hektikus, sztrájkokkal tűzdelt tanév sorsát. ","shortLead":"Ilyen volt, ilyen lett – a nyitóképen a Manchesteri Egyetem campusa a járvány előtt, és most. Nagy-Britanniában tanuló...","id":"20200421_Szeretettel_NagyBritanniabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f431210-dbdf-4146-a08a-3ca95a05736f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd39e094-5b91-4445-88b1-dc9ed3c296a7","keywords":null,"link":"/360/20200421_Szeretettel_NagyBritanniabol","timestamp":"2020. április. 21. 13:00","title":"Szeretettel Nagy-Britannia helyett Magyarországról: a távoktatás nem ismer határokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a4015d-b8bb-4fae-bd8e-3142a8d392d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Antonio Guterres a Föld Napjának 50. évfordulóján osztotta meg hat pontból álló üzenetét, amelyben a kormányokat összefogásra és a gazdaság zöld újraindítására szólítja fel. ","shortLead":"Antonio Guterres a Föld Napjának 50. évfordulóján osztotta meg hat pontból álló üzenetét, amelyben a kormányokat...","id":"20200422_Az_ENSZfotitkar_is_zold_felepulest_surget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9a4015d-b8bb-4fae-bd8e-3142a8d392d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c07e7fb-6eb8-43f7-b591-427ae84cb7b8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200422_Az_ENSZfotitkar_is_zold_felepulest_surget","timestamp":"2020. április. 22. 11:50","title":"A koronavírus-válságnál is égetőbb vészhelyzetről ír az ENSZ-főtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB szakértői szerint kedvezőbb helyzetbe kerülnek az adósok a moratórium miatt: a babaváró kölcsönnél nem halmozódik fel a kamat, és több pénzt engednek majd el két vagy három gyerek születése után.","shortLead":"Az MNB szakértői szerint kedvezőbb helyzetbe kerülnek az adósok a moratórium miatt: a babaváró kölcsönnél nem...","id":"20200420_Ne_fizesse_tovabb_a_babavaro_hitel_torlesztoreszletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd3458a-8aab-40a0-b09b-2e9b7fe12de4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_Ne_fizesse_tovabb_a_babavaro_hitel_torlesztoreszletet","timestamp":"2020. április. 20. 18:12","title":"Az MNB szerint jobban járunk, ha nem fizetjük a babaváró hitel törlesztőrészletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mostanáig bírta egy 1978-as gerincvezeték, cserélni kell. ","shortLead":"Mostanáig bírta egy 1978-as gerincvezeték, cserélni kell. ","id":"20200422_fotav_kispest_kimaradas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4582cfd-ca53-45f4-9d8d-545a139b2b2e","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_fotav_kispest_kimaradas","timestamp":"2020. április. 22. 16:01","title":"10 ezer kispesti háztartásban nem lesz meleg víz csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]