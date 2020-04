Az elhatározás akkor született, amikor egy duós koncertjük után az öltözőben Szakcsi Lakatos Béla elmondta, hogy ő még most is minden nap több órát zongorázik – mert hogy zongorista, Sziámi arra jutott, hogy ő pedig alapvetően dalszerző-költő, és kíváncsi lett, hogy mit fog érezni, ha kihívja magát és a társakat a fenti játékra/munkára.

Április 24-étől, azaz péntektől minden nap egy új dalötlettel jelentkezik YouTube csatornáján. Közösségi játék lesz ez, hiszen nem kész dalokat fog feltölteni, de nem is megzenésítendő verseket, hanem dalszerkezeteket, tempóval, a verzék és refrének elhelyezkedésével, frazeálással, esetleg beszédszerű énekdallammal – ahogyan egy dalt elképzel.

Kevés olyan magyar zeneszerző akad, legyen szó bármely korosztályról, akikkel még nem dolgozott együtt, de ezúttal nem csak az ismert és a kezdő komponistákat hívja közös alkotásra, hanem mindenkit, aki úgy érzi, hogy "van benne egy dal", meg tud írni egy jó zenét valamelyik dalötlethez, ezen túl pedig bárkit, akinek véleménye, kérdése van, hozzá szeretne szólni, vagy kíváncsi arra, hogy jön létre egy dal, milyen szövegek, gondolatok születnek meg a szerzőben napról napra.

"Mindig az életem közepében volt a dal, mai napig izgat, hogy mitől van ekkora ereje, miért hangolódnak rá milliók valamire, ami illékony anyagokból készült, és meglehetősen rövidke... 3 éves korom óta írok verset, és igazából mindig dalszerűen írtam, még akkor is, ha nem voltak benne rímek. Mászkáltam fel-alá, és annak a ritmusára vagy épp a lélegzetem ritmusára, mindig énekbeszédszerűen, kántálva költöttem ki a verseket. Aztán rájöttem, hogy ezt szeretem a legjobban csinálni. Most pedig elhatároztam, hogy úgy leszek a dalszerzéssel, ahogy Szakcsi a zongorázással, napi rendszerré teszem – feltéve, hogy kényelmesen érzem magam benne, és olyan dalok születnek, amiknek örülni tudok. Bejött: január 11-én kezdtem, és akkor sem adtam fel, ha valamelyik nem voltam teljesen elégedett – másnap kidolgoztam újra, vagy írtam helyette másikat. Most tartok a százötödik szövegnél és dalvázlatnál, és úgy érzem, ideje elkezdeni a közös játékot, mivel a zenét csak nagyon ritkán találom ki én magam, általában kiváló társakkal születnek meg a dalok. Egyszóval, egy éven át széles körben megosztanám veletek ezt az örömöt, ha jöttök játszani."