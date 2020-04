Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A turizmus és vendéglátás leállásával túlkínálat alakult ki, Magyarországon már olcsóbb a csirkehús kilogrammja, mint amennyibe az előállítás kerül. A helyzetet a madárinfluenza is rontja. 2020. április. 27. 08:52 Túlkínálat miatt esik a magyar csirke ára

Sajátos módon küzd a járvány ellen Edelény polgármestere, Molnár Oszkár. 2020. április. 26. 18:57 Szesztilalommal harcol a koronavírus ellen Edelény

Bizakodóak a Mercedes anyavállalatánál a kínai eladások miatt. 2020. április. 26. 13:15 Magyarországnak is jó hír: a Daimler szerint feltámadt a kínai autóimport

Egyre több ország kezdi fejleszteni a kerékpárutakat, a koronavírus-járvány miatt ugyanis a tömegközlekedésnél jóval biztonságosabb kerékpárra pattanni. Budapest sem maradt ki a sorból, a Nagykörút Üllői út és Váci út közötti szakaszán is ideiglenes sávot létesítenek a bringásoknak.

2020. április. 27. 16:11 A koronavírus elhozhatja a városi biciklizés aranykorát

De nem csak nekik: boltba menni, taxiba ülni is csak eltakart arccal lehet.

","shortLead":"De nem csak nekik: boltba menni, taxiba ülni is csak eltakart arccal lehet.\r

2020. április. 27. 05:24 Mától maszkot kell viselniük a tömegközlekedőknek Budapesten

Az elmúlt 24 órában 288-an haltak meg, 90-nel kevesebben mint szombaton, és 79-cel kevesebben mint pénteken - közölte a spanyol egészségügyi minisztérium vasárnap. 2020. április. 26. 17:40 Spanyolországban öt hét után először 300 alá csökkent az áldozatok száma

A járvány idején egy dolognak azért örülhetünk: bolygónk lélegzethez jutott. A korlátozások miatt a Föld minden pontján tisztul a levegő és a víz. De vigyázat! A klímaváltozás nem állt le, csak lassul. Mindenki számára világos lehet, a jelenlegi társadalmi, gazdasági állapotok hosszú távon nem fenntarthatóak. De vajon meg lehet-e őrizni, és ki lehet-e szélesíteni a klímaváltozás szempontjából kedvező eredményeket? A gazdasági kényszerszünet ugyanis lehetőséget ad arra, hogy meglépjünk olyan dolgokat, amelyekben eddig csak apró eredményeket értünk el. Persze az is lehet, hogy minden marad a régiben. Sajnos. 2020. április. 28. 10:00 Ifj. Chikán Attila: Megállíthatja-e a vírus a felmelegedést?

Jogerősen letartóztatta a Budakörnyéki Járásbíróság azt a 18 éves férfit, aki baltával megölte két lakótársát pénteken Diósdon - közölte a Budapest Környéki Törvényszék vasárnap az MTI-vel. 2020. április. 26. 13:11 Letartóztatták a diósdi kettős gyilkosság gyanúsítottját