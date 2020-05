Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fcb7116-d98c-4702-bf7b-840870f486c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Wizz Air és a KLM a múlt héten jelentette be, hogy május elejétől újraindít néhány járatot azok közül, amelyeket korábban a koronavírus-járvány miatt ideiglenesen leállított.","shortLead":"A Wizz Air és a KLM a múlt héten jelentette be, hogy május elejétől újraindít néhány járatot azok közül, amelyeket...","id":"20200501_koronavirus_jarvany_ferihegy_legitarsasag_jarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fcb7116-d98c-4702-bf7b-840870f486c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47a9fe0-13af-45ad-9c1f-b80c5e6fb11e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_koronavirus_jarvany_ferihegy_legitarsasag_jarat","timestamp":"2020. május. 01. 22:12","title":"Éledezik Ferihegy: felszálltak az első újraindított járatok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0","c_author":"Balavány György","category":"gazdasag","description":"Munkaalapú társadalomról beszél akkor, amikor az emberek tömegeinek nincs és nem is lesz munkájuk.","shortLead":"Munkaalapú társadalomról beszél akkor, amikor az emberek tömegeinek nincs és nem is lesz munkájuk.","id":"20200502_Orban_a_katasztrofat_fogja_sikernek_nevezni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609e3645-aefc-487d-88ac-86e7ffea1c5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200502_Orban_a_katasztrofat_fogja_sikernek_nevezni","timestamp":"2020. május. 02. 15:44","title":"Balavány: Orbán a katasztrófát fogja sikernek nevezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46875979-7774-473f-9caa-70263ceb1ba6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezzel együtt közel 10 milliárd forintnyi közpénz mehetett már el sportberuházásokra a koronavírus-járvány kezdete óta.","shortLead":"Ezzel együtt közel 10 milliárd forintnyi közpénz mehetett már el sportberuházásokra a koronavírus-járvány kezdete óta.","id":"20200501_koronavirus_kormagyzati_tamogatas_finanszirozas_sportparkok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46875979-7774-473f-9caa-70263ceb1ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3538f5-7de4-4fb5-8a1a-81fdf0001bf2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_koronavirus_kormagyzati_tamogatas_finanszirozas_sportparkok","timestamp":"2020. május. 01. 18:26","title":"Sportparkokra ad 841 milliót a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2710b47d-17f0-4dac-9580-fe72b23c6776","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önállóság az ingatlanüzemeltetésnél és a szolgáltatások megrendelésénél is csökken.","shortLead":"Az önállóság az ingatlanüzemeltetésnél és a szolgáltatások megrendelésénél is csökken.","id":"20200501_Majustol_az_allam_intezi_a_korhazi_beszerzeseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2710b47d-17f0-4dac-9580-fe72b23c6776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28dcfef1-64d3-4ce6-a20d-2cf4ff1739ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_Majustol_az_allam_intezi_a_korhazi_beszerzeseket","timestamp":"2020. május. 01. 15:14","title":"Mostantól az állam intézi a kórházi beszerzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c967d296-d8b4-480a-8d37-0aa5c7c04b55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első igazolt eseteket márciusban fedezték fel, de az országos tisztifőorvos egy kérdésre válaszolva nem zárta ki, korábban is jelen lehetett a fertőzés. ","shortLead":"Az első igazolt eseteket márciusban fedezték fel, de az országos tisztifőorvos egy kérdésre válaszolva nem zárta ki...","id":"20200501_Operativ_torzs_muller","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c967d296-d8b4-480a-8d37-0aa5c7c04b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c92930-1a53-4cf1-8e3d-d1d9e1e9589a","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_Operativ_torzs_muller","timestamp":"2020. május. 01. 11:19","title":"Müller: Februárban is lehettek már koronavírusos betegek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fd8190-2791-47a2-b052-0ce8e012ba56","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy csokornyi, sajtószabadságot korlátozó esetet gyűjtött össze az Amnesty International a sajtószabadság május 3-i világnapja alkalmából. Világszerte számos helyen fenyegettek újságírókat vagy indítottak eljárást ellenük, mert kritizálták az új típusú koronavírus miatt járvány ellen hozott intézkedéseket.","shortLead":"Egy csokornyi, sajtószabadságot korlátozó esetet gyűjtött össze az Amnesty International a sajtószabadság május 3-i...","id":"20200503_Amnesty_A_jarvany_elleni_kuzdelemnek_tesz_keresztbe_aki_gyengiti_a_sajtoszabadsagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72fd8190-2791-47a2-b052-0ce8e012ba56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ba770c-1b81-4a94-870c-1f355de6ac8a","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Amnesty_A_jarvany_elleni_kuzdelemnek_tesz_keresztbe_aki_gyengiti_a_sajtoszabadsagot","timestamp":"2020. május. 03. 09:56","title":"Amnesty: A járvány elleni küzdelemnek tesz keresztbe, aki gyengíti a sajtószabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b65baba-63f9-4e00-b2cc-c110a917ff3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Más fesztiválok mellett az EFOTT is nehéz helyzetbe került a koronavírus-járvány és az amiatt bevezetett korlátozások miatt. A szervezők a fesztiválozókkal együtt keresik a megoldást.","shortLead":"Más fesztiválok mellett az EFOTT is nehéz helyzetbe került a koronavírus-járvány és az amiatt bevezetett korlátozások...","id":"20200501_koronavirus_jarvany_efott_fesztival_szavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b65baba-63f9-4e00-b2cc-c110a917ff3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f775b7d-a228-490e-8ccb-2584097b1bc1","keywords":null,"link":"/elet/20200501_koronavirus_jarvany_efott_fesztival_szavazas","timestamp":"2020. május. 01. 18:01","title":"Megszavaztatják a szervezők, hogy legyen-e EFOTT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"","category":"cegauto","description":"Baranya megyében történt a szerencsétlenség.","shortLead":"Baranya megyében történt a szerencsétlenség.","id":"20200502_Markoloval_borult_az_arokba_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a327cf-4821-4f12-b0fa-383db5fbf1fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200502_Markoloval_borult_az_arokba_meghalt","timestamp":"2020. május. 02. 15:45","title":"Markolóval borult az árokba, meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]