Mindannyiunknak vannak jobb és rosszabb napjai. És van olyan is, hogy egy zenekar egyszerűen csak ír egy számot a világvégéről. Így tett a norvég–ír–magyar trió, a Mongooz and the Magnet is.

A pécsi Mongooz and the Magnet (Magnus Måløy – gitár, ének, Ian O'Sullivan – nagybőgő, ének és Háló Gergő – dob) hosszú szünet után tavaly novemberben jelentkezett négyszámos EP-jével. A járványhelyzet és az önkéntes karantén most arra ösztökélte a zenészeket, hogy újra alkotásra adják a fejüket. Így született meg a señorita című szám.

A jelenlegi helyzetben, az izoláltság és a hangulatingadozások közepette az alapvetően pozitív hangvételű zenekar szokatlan irányt vett új dalával: a világvégét idézik meg vele. A banda két tagja orvosként végzett, ám főállású zenészként élik mindennapjaikat – a járványhelyzetben ázsiai és orosz turnéikat kellett lemondaniuk, így érthető borúlátásuk:

“Mi is pontosan azokon a dolgokon esünk át, mint mindenki más, és a hangulatunk is napról napra változik. Az elején még úgy voltunk vele, hogy nem is olyan rossz a helyzet, aztán jött a dolgos időszak, majd elérkeztünk a tehetetlenség érzéséhez, amikor mindent elkezdünk megkérdőjelezni magunk körül. Ezek az érzelmek pedig egyfajta körforgásban váltakoznak.

Attól, hogy vannak rosszabb napjaid, amikor mindent és mindenkit utálsz, még nem leszel rossz ember.

Mindenki csak arról posztol, ha éppen jó napja van – szóval mi úgy döntöttünk, hogy a dolgok sötét oldalát öntjük dalba” – mondta el Ian.

A dalon a tavalyi EP-hez hasonlóan a világhírű producerrel, a jelenleg Spanyolországban tartózkodó Dani Castelarral (Paolo Nutini, Snow Patrol) dolgoztak. Az általa küldött egyik változat és a karantén okozta izoláltság érzése volt az, ami szerintük végül megadta a Señorita élét.

“Hogy egészen őszinte legyek, ez a dal az elején teljesen másról szólt, de az eredeti mondanivaló és dalszöveg a karantén idején valahogy úgy gondoltuk, értelmét vesztette. Az életünk és sok tekintetben a nézőpontunk is megváltozott, és úgy éreztük, muszáj egy őszinte dalt írnunk erről: az ismeretlen jövőtől való félelemről, az izoláltság okozta frusztrációról, a lemondott koncertekről, turnékról és a mindennapos aggodalomról, hogy miből fogunk most megélni” – mondta el Magnus.

A videoklipben is az a fajta kettősség érezhető, ami a vérpezsdítő apokalipszis-dalban: nyugtalanító stock képeket láthatunk élő felvételekkel vegyítve. A kisvideók a Mongooz and the Magnet korábbi európai és ázsiai turnéin készültek, és saját bevallásuk szerint az izoláltságban elképesztően katartikus élmény volt újra feleleveníteni ezeket a pillanatokat.

És akkor íme a klip:

A dal már a Spotify-on és az Apple Musicon is meghallgatható.