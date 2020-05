Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1dda6b4-c99d-4672-9b4a-7a5b088867a6","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Nagyot álmodtak a horgászturizmus fejlesztésére kidolgozott tervek készítői, de elképzeléseik megvalósítása lekerült a napirendről. Pedig az idegenforgalomnak most, a járványválságban minden segítség jól jönne.","shortLead":"Nagyot álmodtak a horgászturizmus fejlesztésére kidolgozott tervek készítői, de elképzeléseik megvalósítása lekerült...","id":"202020__horgaszat__turizmus__homalyos_viszonyok__eluszott_fejlesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1dda6b4-c99d-4672-9b4a-7a5b088867a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8beda346-ce7f-486c-a8c5-f8cc7cbafb4d","keywords":null,"link":"/360/202020__horgaszat__turizmus__homalyos_viszonyok__eluszott_fejlesztes","timestamp":"2020. május. 19. 16:30","title":"A horgászparadicsomi tervek elúsztak, 1200 tonna ponttyal vigasztalják a pecásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63abe05-c581-47b3-829e-95efbaca572d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik a Rolls-Royce riválisnak szánt Aurus Senat hasmagasságát túl szerénynek találják.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik a Rolls-Royce riválisnak szánt Aurus Senat hasmagasságát túl szerénynek találják.","id":"20200520_sportterepjaro_keszult_a_putyinfele_orosz_luxusautobol_aurus_senat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e63abe05-c581-47b3-829e-95efbaca572d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18956f62-b144-40db-9f0a-e6f14123c840","keywords":null,"link":"/cegauto/20200520_sportterepjaro_keszult_a_putyinfele_orosz_luxusautobol_aurus_senat","timestamp":"2020. május. 20. 09:21","title":"Sportterepjáró készült a Putyin-féle orosz luxusautóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egymilliárd eurós adózott nyereséget könyvelt el a Ryanair a március 31-ével zárult, 2020-as pénzügyi évben, 13 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Az első negyedévre viszont már 200 millió eurós veszteséggel számol az ír fapados légitársaság.","shortLead":"Egymilliárd eurós adózott nyereséget könyvelt el a Ryanair a március 31-ével zárult, 2020-as pénzügyi évben, 13...","id":"20200518_Minden_utas_57_euro_nyereseget_hozott_tavaly_a_Ryanairnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109f6f48-2c41-45a8-8e26-842489f1cf95","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_Minden_utas_57_euro_nyereseget_hozott_tavaly_a_Ryanairnek","timestamp":"2020. május. 18. 16:29","title":"Minden utas 57 euró nyereséget hozott a Ryanairnek az elmúlt egy évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db629917-b42d-44a4-9131-9c9a5b1b5109","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Camus A pestis című regényét a járványhelyzet miatt ismét nagy érdeklődés övezi, most pedig egy olyan szöveget olvashatnak az írótól a magyar olvasók, amely a regény előmunkálatai során született.","shortLead":"Camus A pestis című regényét a járványhelyzet miatt ismét nagy érdeklődés övezi, most pedig egy olyan szöveget...","id":"20200520_albert_camus_a_pestis_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db629917-b42d-44a4-9131-9c9a5b1b5109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a7750e-0bea-463b-9de7-62fca5634222","keywords":null,"link":"/kultura/20200520_albert_camus_a_pestis_","timestamp":"2020. május. 20. 14:03","title":"Albert Camus magyarul eddig ismeretlen szövege jelent meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Árbevételét és eredményességét is növelte a vállalat.","shortLead":"Árbevételét és eredményességét is növelte a vállalat.","id":"20200520_4ig_jaszai_gellert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0443c8fb-fb29-4dd2-9c1c-9986f06ae75c","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_4ig_jaszai_gellert","timestamp":"2020. május. 20. 11:20","title":"Nagyot nőtt a Jászai-féle 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd34c084-0354-41a3-bc31-29ebe5dfcb9e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a vírus továbbra sem tűnt el, így a kockázat a lazítások időszakában is ugyanolyan magas.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a vírus továbbra sem tűnt el, így a kockázat a lazítások időszakában is...","id":"20200518_who_egeszsegugy_jarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd34c084-0354-41a3-bc31-29ebe5dfcb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cbd70e4-20a5-46e7-adb5-fb918ced311a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_who_egeszsegugy_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. május. 18. 17:36","title":"WHO: Aki túl korán lazít, az egészségügyet teszi kockára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ee9a2c-cf5b-44aa-a6d6-53ee33510a91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pont, mint egy szabálykövető állampolgár.","shortLead":"Pont, mint egy szabálykövető állampolgár.","id":"20200520_Maszkban_es_furdonadragban_allt_sorban_egy_boltban_a_portugal_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74ee9a2c-cf5b-44aa-a6d6-53ee33510a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7e9c12-f91a-4708-90cb-017d3375da98","keywords":null,"link":"/elet/20200520_Maszkban_es_furdonadragban_allt_sorban_egy_boltban_a_portugal_elnok","timestamp":"2020. május. 20. 08:30","title":"Maszkban és fürdőnadrágban állt sorban egy boltban a portugál elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982441c1-91d6-4d39-ac91-b74868b6e71f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfői határozat értelmében újra meg lehet látogatni a gyermekotthonokban és javítóintézetekben élő gyerekeket.","shortLead":"A hétfői határozat értelmében újra meg lehet látogatni a gyermekotthonokban és javítóintézetekben élő gyerekeket.","id":"20200519_gyermekotthonokban_javitointezet_idosotthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=982441c1-91d6-4d39-ac91-b74868b6e71f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b4b8d1-57f8-40ab-9579-b7e20bff59b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_gyermekotthonokban_javitointezet_idosotthon","timestamp":"2020. május. 19. 17:36","title":"Az idősotthonoknak továbbra is át kell venniük azokat betegeket, akiknél nem végeztek koronavírus-tesztet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]