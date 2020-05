Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22988433-1f5e-48f8-b9b1-224336da52b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem egyik professzora és hallgatója olyan fotovoltaikus (nap-) elemet tervezett, amely négyzetméterenként 50 wattnyi teljesítményt produkálhat, méghozzá éjszaka.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem egyik professzora és hallgatója olyan fotovoltaikus (nap-) elemet tervezett, amely...","id":"20200522_ejszaka_napelem_termoradiativ_cellak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22988433-1f5e-48f8-b9b1-224336da52b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d53b63-fe3c-41a6-a95d-86135769fe46","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_ejszaka_napelem_termoradiativ_cellak","timestamp":"2020. május. 22. 08:03","title":"Éjszaka (is) termel a fordított napelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820ccc94-b025-459e-a3fe-c2abdafae096","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orbán Viktor barátja egyébként aktívan rendezgeti portfólióját, vásárolja tőzsdei cégének részvényeit, láthatóan újabb befektetésekre készül. ","shortLead":"Orbán Viktor barátja egyébként aktívan rendezgeti portfólióját, vásárolja tőzsdei cégének részvényeit, láthatóan újabb...","id":"20200522_meszaros_lorinc_hulladekkezeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=820ccc94-b025-459e-a3fe-c2abdafae096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e82b405-1fb8-4d1f-8662-454568e48e5a","keywords":null,"link":"/360/20200522_meszaros_lorinc_hulladekkezeles","timestamp":"2020. május. 22. 10:00","title":"Eljött az ideje, hogy Mészáros Lőrinc a szemétből is aranyat csináljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b6d104-80d2-4931-8ee3-8f3d0edc207a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség vádirata szerint viszont pont ez történt. 1,4 milliárdos bűncselekményt próbált elsikálni Simonka a Parlamentben.","shortLead":"Az ügyészség vádirata szerint viszont pont ez történt. 1,4 milliárdos bűncselekményt próbált elsikálni Simonka...","id":"20200522_Kosa_Lajos_szerint_nem_is_Simonka_kedveert_modositottak_torvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81b6d104-80d2-4931-8ee3-8f3d0edc207a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30dbd6ee-c592-4b94-8600-d3c37a2f7a2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Kosa_Lajos_szerint_nem_is_Simonka_kedveert_modositottak_torvenyt","timestamp":"2020. május. 22. 07:57","title":"Kósa Lajos szerint nem is Simonka kedvéért módosítottak törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2872d8cf-4d4a-4b45-98ea-bda48a199831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Agyhártyagyulladásban hunyt el egy fiatal esztergomi nő, a képviselő szerint azért, mert a koronavírusra hivatkozva nem látták el rendesen a kórházban. ","shortLead":"Agyhártyagyulladásban hunyt el egy fiatal esztergomi nő, a képviselő szerint azért, mert a koronavírusra hivatkozva nem...","id":"20200522_esztergom_regina_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2872d8cf-4d4a-4b45-98ea-bda48a199831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e185d1-dc5e-4b04-93ae-65cadecb805f","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_esztergom_regina_korhaz","timestamp":"2020. május. 22. 12:48","title":"Bangóné: Meghalt egy 33 éves nő, mert nem látták el megfelelően a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6682b649-8983-42fe-930b-9048cd200f1a","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A kockázat nem túl nagy, mégis vigyázni kell, nehogy épp a klímaberendezés terjessze a vírusokat. ","shortLead":"A kockázat nem túl nagy, mégis vigyázni kell, nehogy épp a klímaberendezés terjessze a vírusokat. ","id":"20200521_Koronavirusos_idoben_erdemes_ovatosan_banni_a_legkondival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6682b649-8983-42fe-930b-9048cd200f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a5523d-7233-4fb3-835a-4fbf6337dad0","keywords":null,"link":"/360/20200521_Koronavirusos_idoben_erdemes_ovatosan_banni_a_legkondival","timestamp":"2020. május. 21. 12:00","title":"Koronavírusos időben érdemes óvatosan bánni a légkondival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f291dc-a764-43c0-9468-0948d506a10b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vállalatok létszámigényének felmérése már folyamatban van, eddig több mint hatvan cég adatai állnak rendelkezésre.","shortLead":"A vállalatok létszámigényének felmérése már folyamatban van, eddig több mint hatvan cég adatai állnak rendelkezésre.","id":"20200522_adatbazis_munkanelkuli_allami_ceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4f291dc-a764-43c0-9468-0948d506a10b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d73a19-cdf7-4eed-bc76-03f66dbee270","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_adatbazis_munkanelkuli_allami_ceg","timestamp":"2020. május. 22. 07:09","title":"Adatbázis segítségével csábítanák a munkanélkülieket az állami cégekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef01e8fc-7b39-48a1-85bc-bc547c1803be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság árából akár öt Nissan GT-R Nismo sportkocsit is lehetne vásárolni.","shortLead":"Az újdonság árából akár öt Nissan GT-R Nismo sportkocsit is lehetne vásárolni.","id":"20200521_elkeszult_a_kozel_350_millio_forintos_egyedi_nissan_gtr_elso_peldanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef01e8fc-7b39-48a1-85bc-bc547c1803be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3279e4-bb92-4720-a523-a0b5e5c76929","keywords":null,"link":"/cegauto/20200521_elkeszult_a_kozel_350_millio_forintos_egyedi_nissan_gtr_elso_peldanya","timestamp":"2020. május. 21. 09:46","title":"Elkészült a közel 350 millió forintos egyedi Nissan GT-R első példánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20185118-6bff-4fe6-8ba0-c59a5baf1ec1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Viccnek indult, de kiderült, hogy van rá kereslet: már állatokat is lehet bérelni egy-egy Zoom-beszélgetésre.","shortLead":"Viccnek indult, de kiderült, hogy van rá kereslet: már állatokat is lehet bérelni egy-egy Zoom-beszélgetésre.","id":"20200521_Es_akkor_a_Zoomon_feltunt_egy_kecske","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20185118-6bff-4fe6-8ba0-c59a5baf1ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9c64a5-f2ec-4240-813b-1cb8636084d3","keywords":null,"link":"/elet/20200521_Es_akkor_a_Zoomon_feltunt_egy_kecske","timestamp":"2020. május. 21. 09:31","title":"És akkor a Zoomon feltűnt egy kecske","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]