[{"available":true,"c_guid":"81b6d104-80d2-4931-8ee3-8f3d0edc207a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség vádirata szerint viszont pont ez történt. 1,4 milliárdos bűncselekményt próbált elsikálni Simonka a Parlamentben.","shortLead":"Az ügyészség vádirata szerint viszont pont ez történt. 1,4 milliárdos bűncselekményt próbált elsikálni Simonka...","id":"20200522_Kosa_Lajos_szerint_nem_is_Simonka_kedveert_modositottak_torvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81b6d104-80d2-4931-8ee3-8f3d0edc207a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30dbd6ee-c592-4b94-8600-d3c37a2f7a2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Kosa_Lajos_szerint_nem_is_Simonka_kedveert_modositottak_torvenyt","timestamp":"2020. május. 22. 07:57","title":"Kósa Lajos szerint nem is Simonka kedvéért módosítottak törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839ada86-a473-4c96-93e1-05a8dc314f57","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Normál oktatási rendre készülnek ősztől az egyetemek, már ahol gondolkodnak ezen, a többség ugyanis egyelőre a vizsgák és diplomavédések biztonságos lebonyolítására fókuszál. A karanténidőszak alatti távoktatást többen pozitívan értékelték, és jelezték, egyes elemeit érdemes lesz megtartani, de a rendkívüli szemeszter sikerességét a vizsgákon elért eredményeken lehet majd lemérni.

","shortLead":"Normál oktatási rendre készülnek ősztől az egyetemek, már ahol gondolkodnak ezen, a többség ugyanis egyelőre a vizsgák...","id":"20200523_karantenidoszak_egyetemek_oszi_tervei_tavoktatas_vizsgaidoszak_magyar_rektori_konferencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=839ada86-a473-4c96-93e1-05a8dc314f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0cbb07a-10dd-4c0a-99e6-1b7aef0f8dae","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_karantenidoszak_egyetemek_oszi_tervei_tavoktatas_vizsgaidoszak_magyar_rektori_konferencia","timestamp":"2020. május. 23. 07:00","title":"Új korszak kezdődött az egyetemi oktatásban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a3a85d-79bf-45d1-bdfd-8eb8f19c0fbe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brazil rendőrök egy teherautó ellenőrzése során 28 tonna marihuánára bukkantak.","shortLead":"A brazil rendőrök egy teherautó ellenőrzése során 28 tonna marihuánára bukkantak.","id":"20200521_brazilia_drog_kabitoszer_marihuana","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95a3a85d-79bf-45d1-bdfd-8eb8f19c0fbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72e3f9d-8d65-46c8-80d4-aa1841163aa3","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_brazilia_drog_kabitoszer_marihuana","timestamp":"2020. május. 21. 15:43","title":"Brazília történetének legnagyobb drogfogását jelentették be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67fd6d9-47ed-4b33-9ebf-552484a8eb0e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tiltakozás is szerveződik csütörtök estére, egy bevásárlóközpontban már találkoztak is a demokráciát követelő emberek a rohamrendőrökkel.","shortLead":"Több tiltakozás is szerveződik csütörtök estére, egy bevásárlóközpontban már találkoztak is a demokráciát követelő...","id":"20200521_hongkong_torveny_ellenzekiseg_korlatozasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b67fd6d9-47ed-4b33-9ebf-552484a8eb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab81fe3-faf9-4d3c-9bc5-0d65bca34429","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_hongkong_torveny_ellenzekiseg_korlatozasa","timestamp":"2020. május. 21. 20:20","title":"Fordulópont jöhet Hongkongban, a törvényhozást is megkerülné Kína egy új jogszabállyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85ef5ed-445b-44fd-856b-783c7a3d0b84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Főügyészség szerint az ügyben aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés bűntettének és emberi méltóságot sértő szeméremsértés vétségével gyanújával folyik eljárás.","shortLead":"A Fővárosi Főügyészség szerint az ügyben aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés bűntettének és emberi méltóságot...","id":"20200522_donath_laszlo_zaklatasi_ugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f85ef5ed-445b-44fd-856b-783c7a3d0b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efd44fd-4f8c-4a09-baef-8633c2a68ffd","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_donath_laszlo_zaklatasi_ugy","timestamp":"2020. május. 22. 16:45","title":"Az igazságügyi pszichológus véleménye a megalapozott gyanút erősítette Donáth László ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5680c58-3589-4e43-806a-3b9aac7785ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Húsz százalékos létszámcsökkentést hajt végre a Nemak Győr. Az ok: a járvány miatt nincs annyi megrendelésük.","shortLead":"Húsz százalékos létszámcsökkentést hajt végre a Nemak Győr. Az ok: a járvány miatt nincs annyi megrendelésük.","id":"20200521_nemak_gyor_aluminiumontode_elbocsatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5680c58-3589-4e43-806a-3b9aac7785ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67105df1-039c-4d70-a830-1d353e7f8637","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_nemak_gyor_aluminiumontode_elbocsatas","timestamp":"2020. május. 21. 17:51","title":"180 embert rúg ki egy győri cég, semmit nem tudnak kezdeni a kormány mentőövével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbf659eb-71d7-442a-a397-56a6bc93134d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetet okozó ittas férfi elütötte, majd 55 méteren át vitte a motorháztetőn a vétlen sofőrt, mert az vissza akarta tartani.","shortLead":"A balesetet okozó ittas férfi elütötte, majd 55 méteren át vitte a motorháztetőn a vétlen sofőrt, mert az vissza akarta...","id":"20200522_Motorhazan_cipelte_egy_autos_a_masikat_egy_baleset_utan_Pesterzsebeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbf659eb-71d7-442a-a397-56a6bc93134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca63df6-c55a-46cc-8d6b-b33216be2773","keywords":null,"link":"/cegauto/20200522_Motorhazan_cipelte_egy_autos_a_masikat_egy_baleset_utan_Pesterzsebeten","timestamp":"2020. május. 22. 08:54","title":"Motorházán cipelte egy autós a másikat egy baleset után Pesterzsébeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Tovább nőtt a csatorna adózott eredménye, 2018-ban 1,6 milliárd forint volt, 2019-ben már 1,7 milliárd.","shortLead":"Tovább nőtt a csatorna adózott eredménye, 2018-ban 1,6 milliárd forint volt, 2019-ben már 1,7 milliárd.","id":"20200522_Bevetelet_es_nyereseget_is_novelni_tudta_tavaly_a_TV2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07833137-2396-4517-9e21-227ed048693e","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_Bevetelet_es_nyereseget_is_novelni_tudta_tavaly_a_TV2","timestamp":"2020. május. 22. 08:35","title":"Bevételét és nyereségét is növelni tudta tavaly a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]