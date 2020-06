Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a904d71-fc6e-43b8-9b20-4862f1cdbf5d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Jövőre visszaáll a gazdaság a gyors, egyensúlyi növekedési pályára – vagy legalábbis ennek jegyében készült a 2021-es költségvetés tervezete, amely feltűnően sok propagandisztikus célt és a lényeget elkendőző trükköt tartalmaz.","shortLead":"Jövőre visszaáll a gazdaság a gyors, egyensúlyi növekedési pályára – vagy legalábbis ennek jegyében készült a 2021-es...","id":"20200603_Alcazott_alapok_megugro_allamadossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a904d71-fc6e-43b8-9b20-4862f1cdbf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107932f4-378f-4507-8698-dc42104a777a","keywords":null,"link":"/360/20200603_Alcazott_alapok_megugro_allamadossag","timestamp":"2020. június. 03. 15:00","title":"Több százmilliárdos játszótere lesz Orbánéknak az álcázott járványalapokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"830853ba-7a2a-4381-bcd0-b77213d33082","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hazám, hazám, édes hazám kezdetű népdalt dolgozták fel, Orbán Viktor is megosztotta.\r

